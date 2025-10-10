Ž¢¿ÕÂ¡¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹Ž£¤¿¤áÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¿©»ö¾ï¼±
¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥ª¥¯¥±¥ó¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¸«¤ë¡ÛÂ¡´ï100Ç¯»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¿ÕÂ¡¥±¥¢
ÀÎ¤È¤¤¤Þ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¾ï¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¿ÕÂ¡¤¬¼å¤¤¿Í¤Ï±¿Æ°¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Ç°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó°¤¯¤·¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¦¥½¡£¤¤¤Þ¤Ï¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤âÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿©»ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸í¤ê¤Ç¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤È¤¤¤¦¥á¥½¥Ã¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤êÉÂ¾õ¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÄó¾§¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¿ÕÂ¡¼£ÎÅ¤Îà¸í¤Ã¤¿¾ï¼±á¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾å·îÀµÇî¡¦ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¾å·î¶µ¼ø¤Ï¡¢¿·Ãø¡Ø¿ÕÂ¡ÂçÉü³è¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾å·î¶µ¼ø¤¬¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î·ò¹¯¾ï¼±¤Î¤É¤³¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¿©À¸³èÊÔ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¸¤ã¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¿©¤Ù¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡×
¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤Î¿©»ö¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¥À¥á¡¢±öÊ¬¤â¹µ¤¨¤Ê¤¤ã¥À¥á¡¢ÅüÊ¬¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È°å»Õ¤ä±ÉÍÜ»Î¤«¤é¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯Ãí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ËèÆü¤Î¸¥Î©¤Å¤¯¤ê¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó¡£¡Ö¤¸¤ã¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¿©¤Ù¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¿©»ö¤ÎÀ©Ìó¤¬Â¿¤¤¤È¡¢°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë¤âÂ¿Âç¤ÊÏ«ÎÏ¤äÇ¦ÂÑ¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é¿ÕÂ¡¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³èÌÌ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈèÏ«¤¬¸Â³¦ÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¿ÕÂ¡ÉÂ¼£ÎÅ¤Î¾ï¼±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿©»ö¤Î¹©É×¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¿©À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ç¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö±öÊ¬¡×¡ÖÅü¼Á¡×¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤Ê¤É¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÆü¡¹¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÌÀ¤ë¤¤¿©À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿©»ö¤Î¾ï¼±¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿©»ö¤Ç¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¿·µì¤Î¾ï¼±¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¿ÕÂ¡¡×¤Î¤¿¤á¤Î¿©»ö¤Î¾ï¼±
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤Ï¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ò¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°
¡Ú¿·¾ï¼±1¡Û¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Í¤Ï¿©¤òºÙ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó´í¸±¡ª
¿Õµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤È°å»Õ¤ä±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©»öÌÌ¤ÎÀ©¸Â¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¿©»öÀ©¸Â¤ò¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¿©¤òºÙ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë70Âå°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¿©»öÎÌ¤ÎÄã²¼¤ÏÉÂµ¤¤ä¿ê¤¨¤ò¿Ê¤Þ¤»¤ëÂè°ìÊâ¡£¿©»öÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¿Í¤ÎÂÎ¤Ï¼«¤é¤Î¶ÚÆù¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÉÔÂÊ¬¤òÊä¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¤Æ¤¤á¤ó¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡Ê¶ÚÆù¸º¾¯¾É¡Ë¤ä¥Õ¥ì¥¤¥ë¡Êµõ¼å¡Ë¤ò¿Ê¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¶ÚÆù¢ª¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡×¤ÎÊ¬²ò¤¬¿Ê¤à¤È¡¢·ë¶É¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¼è¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢¿Õµ¡Ç½¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¼å¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´ÂÎ¤Î¿©»öÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¡£1Æü3¿©¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤ë¡×¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¿©»öÀ©¸Â¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¥¬¥Þ¥ó¤·¤ÆºÙ¤«¤¯¼é¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¿©¤ÙÊý¤ò¹©É×¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¾¯¡¹¥¢¥Ð¥¦¥È¤Ê¤¯¤é¤¤¤Î»ÑÀª¤ÇÎ×¤à¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤òÄß¤ê¾å¤²¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤è¤ê¤â¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¤ò¼é¤Ã¤Æ¾¯¤·¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¹Ô¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¤ª¤é¤«¤Ê»ÑÀª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤¢¤ì¤â¿©¤Ù¤ÆÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤Ç¿©À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ï¡Ø¿©¤Ù¤Æ¼£¤¹¡Ù¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò¿´ÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÎ×¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¿©¤ÙÊý¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¼é¤Ã¤Æ¡Ê¾¯¤·¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¡Ë¿©»ö¤ËÎ×¤à¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢±öÊ¬¤äÅüÊ¬¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤ëºÝ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¾¯¤·¤æ¤ë¤á¡×¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤Ï±öÊ¬¤äÅüÊ¬¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ê¤¯¤é¤¤Ãí°Õ¤¹¤ë¤Ù¤
¡Ú¿·¾ï¼±2¡Û±öÊ¬¤Ï¡Ö¤ß¤½½Á¡×¡¢ÅüÊ¬¤Ï¡Ö´Å¤¤°û¤ßÊª¡×¤ò¤ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡ª
¡Ö±öÊ¬ÀÝ¼è¤Ï1Æü6g¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤«¡ÖÅü¼Á¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤â¶ØÊª¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±ÉÍÜ»ØÆ³¤òºÙ¤«¤¯¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤¬¤È¤Æ¤â¡ÖÌ£µ¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¿©Íß¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¿©»öÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢À©¸Â¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÊÀ³²¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢±öÊ¬¤Ï¤ß¤½½Á¤äÄÒÊª¤ò¤ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÅüÊ¬¤Ï´Å¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à½¬´·¤ò¤ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±öÊ¬¤äÅüÊ¬¤ÎÀ©¸Â´ð½à¤ò·Ú¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¤ò¤ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¿©»ö¤òÀÝ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢±öÊ¬¤äÅüÊ¬¤ÎÀ©¸Â¤Ï¥°¥Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡Ú¿·¾ï¼±3¡Û¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡Ö¸º¤é¤¹¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀÝ¤ë¡×¤¬Àµ²ò¡ª
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Âå¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤Ç¤¤ëÏ·ÇÑÊª¤Ï¿ÕÂ¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢±ÉÍÜ»ØÆ³¤Ç¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤¹»ØÆ³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°ìÊý¡¢¸º¤é¤·¤¹¤®¤Æ¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¶ÚÆùÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¡Ö¤¸¤ã¡¢¸º¤é¤¹¤Î¤«¡¢ÀÝ¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤ÎÀµ²ò¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¼«Ê¬¤¬ÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÎÌ¤Î¾å¸Â¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÀÝ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¹âÎð¤ÎÊý¤Ï¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤Ã¤Æ¿ÕÂ¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¸º¤é¤·¤¹¤®¤Æ¶ÚÆùÎÌ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö¸º¤é¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¡¢¡ÖËè¿©¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤Ù¤¡£ÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÎÌ¤ÏËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿Ê¹ÔÃÊ³¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÝ¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀÝ¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ç¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿©ÉÊ¤È¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
±öÊ¬¡¢ÅüÊ¬¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ö¿ÕÂ¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òà¿·¾ï¼±á¤È¤·¤Æ¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æù¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¿ÕÂ¡¤¬°¤¤¿Í¤ÏÆù¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤
¡Ú¿·¾ï¼±4¡Û¿ÕÂ¡¤¬°¤¯¤Æ¤âÆù¤ÏÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª
Æù¤Ë¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¸þ¤±¤Î±ÉÍÜ»ØÆ³¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¿©¤ÙÊý¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢Æù¤ò¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹©É×¤È¤Ï¡Ö¼ç¿©¤Î¤´¤Ï¤ó¤òÄã¤¿¤ó¤Ñ¤¯¿©ÉÊ¤ËÂØ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºîÀï¡£¤ªÊÆ¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¯¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á´ÞÍÎÌ¤ò¥¼¥í¶á¤¯¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¡×¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤´¤Ï¤ó¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬Éâ¤¤¤¿Ê¬¡¢Æù¤òÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£Æù¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¿©»ö¤ÎÉý¤¬¥°¥Ã¤È¹¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¸Å¤¤¾ï¼±¡Ä¡Ä¥ê¥ó¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡¿©»ö¤Ç¸º¤é¤¹¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
¡Ú¿·¾ï¼±5¡Û¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤Æ¡Ö¥ê¥ó²á¾ê¡×¤òËÉ¤°¤Ù¤
¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥ê¥ó¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿Õµ¡Ç½Äã²¼¤¬Áá¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¥ó¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÊÂ¤Ö¿©ÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿©¤ÙÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬²Ã¹©¿©ÉÊ¡£²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌµµ¡¥ê¥ó¡×¤ÏÂÎÆâ¤Ø¤ÎµÛ¼ýÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤Ù¤¥ê¥ó¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥Ï¥à¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢Îý¤êÊª¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¿Õµ¡Ç½¤Î¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¿©»ö¤Î¡Ö¿·¤·¤¤¾ï¼±¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤ª´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤ËÉáÄÌ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï¡¢¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¤¬¿©À¸³è¤Ç¤Ä¤é¤¤¥¬¥Þ¥ó¤äÇ¦ÂÑ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¼±¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦¡¢¡Ö¿ÕÂ¡ÉÂ´µ¼Ô¤âÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¿©»ö¤ò¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾å·î ÀµÇî ¡§ ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢»³·Á¸©Î©ÊÝ·ò°åÎÅÂç³ØÍý»öÄ¹¡¦³ØÄ¹¡Ë