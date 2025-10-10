スタンレーレディスホンダが10日開幕

女子ゴルフの国内ツアー・スタンレーレディスホンダは10日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード、パー72）で開幕する。前週のメジャー戦・日本女子オープンを制し、ツアー3勝目を飾った堀琴音（ダイセル）は9日、取材に応じて「経験したことのない反響」を明かすとともに、独自のパッティングスタイルについて「お勧め」と語った。

プロアマ大会を終えた堀は、日本女子オープン優勝後の反響について「（LINEなどが）300件ぐらいは余裕でありました」と言い、「文面もこれまでにないような内容で、メジャーに勝ったことを実感しました」と振り返った。

最終日当日は、応援に駆けつけてくれた夫の高坂佳祐さんとともに帰宅。「本当にうれしそうだったので、『良かったな』と思いました」と言いつつ、「アドレナリンが出ていたのか、朝4時まで寝られませんでした」と打ち明けた。

翌6日には、8月のCATレディースで優勝した櫻井心那の祝勝会に参加。「前から予定されていたので、一緒にお祝いしてもらいました」と明かした。

日本女子オープンはNHKで全国中継。堀のバックスイングで伸びあがる独特なスイング、ボールを見ない「ノールックパット」が、あらためて話題になった。堀がスランプに陥っていた頃から指導する森守洋コーチも自身のインスタグラムで「ボールを見ないでパッティングしてメジャーを勝ったのもあなたが世界初です お客様から面白いスイングだなっと言われながらも 優勝したのもおそらくあなたが世界初です」と表現した。

この投稿については、堀は「ディスってますよね」と冗談めかしつつ、ノールックパットをマネしたいアマチュアゴルファーに向けて言った。

「みなさん、『当たるの？』と聞かれるんですけど、意外に当たるんで自信を持って打ってほしいです。ハハハ。意外に当たりますから」

調子と感覚は、前週に続いて「いい」とのこと。コースはメジャー大会と同様に硬くて速いグリーンが特徴だけに、好調の堀が独自のスタイルで2週連続優勝を目指す。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）