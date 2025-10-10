大人気 → リニューアル発売！【しまむら】1,000円台に見えない♡「バルーンベスト」

【しまむら】で低身長さん向けの洋服をプロデュースする、たいようさん（@taiyou_125）とのコラボ商品「バルーンベスト」がリニューアルして発売中。FTNアイコン@aiii__13kさんが「以前発売されて大人気だった」という話題の商品が、ジップアップ仕様になってカムバックしています。1,000円台で購入できるとは思えない高見えベストは、大人の秋コーデの即戦力になるかも。

ダブルジップに進化して登場した高見えベスト

【しまむら】「TZIPコクーンベスト」\1,969（税込）

ふわっと膨らむバルーンシルエットが特徴のベスト。@aiii__13kさんが「前はボタンだったのが今回はダブルジップになったよ」とコメントしているように、カジュアルに進化して登場。トレンドのブラウンカラーがリュクスなムードを醸し出し、高見えコーデを楽しめそうなのが魅力です。何かと便利なポケット付きなのも嬉しいポイント。

ダブルジップでアレンジ可能！ 秋っぽ大人可愛いコーデ

花柄スカートを主役にしたコーデに、バルーンベストをオン。@aiii__13kさんのように、バルーンベストに合わせて茶系のダークトーンでまとめれば、秋っぽ大人可愛い雰囲気に。上下どちらからも開閉できるダブルシップ仕様なので、気分やファッションに合わせたスタイリングを楽しめます。

体型カバーも◎ 定番カジュアルコーデが垢抜ける

スウェットシャツとジーンズの定番カジュアルコーデ。シンプルすぎて物足りない……。そんなときこそ、バルーンベストの出番。サッと1枚重ねるだけで、グッと今っぽく垢抜けた印象に。ヒップまでふわっと隠せるので、体型カバーしながらおしゃれを楽しみたいミドル世代にもイチオシです。

オフィスシーンにもぴったりなきれいめ秋コーデ

お値段以上の高見えベストは、ブラウスとパンツを合わせたきれいめコーデとの相性もバッチリ。ブラウン × 黒の配色が大人っぽくシックなムードを演出。オフィスシーンにもぴったりの秋コーデに仕上がります。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i