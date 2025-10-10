Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Ä4¥Ð¥Ã¥¯¤â¡Ö²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ï¡©
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤â¸ÀµÚ¡Ö¤³¤ì¤À¤±CB¤¬·ç¤±¤Æ¤ë¤È4¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Äì¾å¤²¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤ÆüËÜÂåÉ½¡£
¡¡9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«Áê¼ê¤ËÌµÆÀÅÀ¤ÇÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢10·î¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê10Æü¡á¿áÅÄ¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ê14Æü¡áÌ£¥¹¥¿¡ËÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¢¤ë¹¥¥²¡¼¥à¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡Ë
¡¡¹¶·âÌÌ¤Î³èÀ²½¤ÏµÞÌ³¤Î²ÝÂê¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÉé½ý¼ÔÂ³½Ð¤Î¼éÈ÷¿Ø¤ÎºÆÊÔ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¼´¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¡£¼ã¼ê¤ÎÍË¾³ô¡¦¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤â¿·Å·ÃÏ¤ËÉë¤¤¤Æ¤«¤é²ø²æ¤Ê¤É¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢9·î°Ê¹ß¤ÏÁª³°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³ÊÉ®Æ¬¤ÎÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤âÉé½ý¤·¡¢³èÆ°Ä¾Á°¤Ë¼Âà¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÍ½Áª½øÈ×¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯Ãæ±û¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Ã«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤«¤éÉüµ¢¸å¤Î½éÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«Ì¤ÃÎ¿ô¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤º¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó1¿Í¤º¤Ä·ç¤±¤Æ¡¢º£¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÁ°Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡WÇÕ4²ó½Ð¾ì¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤â´é¤òÆÞ¤é¤»¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤³¤Î¿ØÍÆ¤ÇÆîÊÆ¶¯¹ë2¤«¹ñ¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤ë¤Î¤«¡£º£²ó»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄìÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£»Ø´ø´±¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦ºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÎÊÔÀ®¤Ç¤Î¤¾¤à¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬9·î¤Î¥á¥¥·¥³Àï¡Ê¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢±¦¤«¤éÈÄÁÒ¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤ÇÀï¤¤¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¼é¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÏÊÕ¤ÈÀ¥¸Å¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þµ¯ÍÑ¤·¡¢¤â¤¦1Ëç¤ËÃ«¸ý¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢±¦¤«¤éÅÏÊÕ¡¢Ã«¸ý¡¢À¥¸Å¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤´¶³Ð¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤ëºÇÅ¬²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ã«¸ý¤Ï¶¯ÅÙ¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ä¤äÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤ÆÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¶¶²¬Âç¼ù¡Ê¥¹¥é¥ô¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ë¡¢Ã«¸ý¡¢°ÂÆ£ÃÒºÈ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥È¥é¥¤¤·¡¢¾¡Éé¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë22ºÐ¤ÎÀ®Ä¹³ô¡¦ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤òÈ´Å§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂÐ±þ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¡£180¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÊÁ¤ÊÁª¼ê¤¬Â·¤¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¤ÇÆü¡¹·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¡£
¡Ö³°¹ñÀÒ¤ÎÂç¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í¤âÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬¤ß¤ó¤ÊÂç¤¤¤¤ó¤Ç¡¢Á´°÷¿ÈÄ¹¤¬185¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¹â¤µ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿ÈÂÎ¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢¤º¤ë¸¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤â¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£WÇÕ¤ò8¤«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢º£²ó¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤ÎDF¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤ËºÆ¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ä¹Í§¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤¬·ç¤±¤Æ¤ë¤È4¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¹ç½É½éÆü¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8Æü¤ÎÈó¸ø³«Îý½¬¸å¤ËDF4Ëç¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÎý½¬¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²æ¡¹ÊóÆ»¿Ø¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢±¦¤«¤éË¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¡¢°ÂÆ£¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä¹Í§¤Ï¤³¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤»¤º¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤È¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ò¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤Ç4¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ä¹Í§¤âÎ¾SBÍ×°÷¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£Èà¤ä¥Þ¥ë¥Á·¿¤ÎÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¶¶²¬¡¢Ë¾·î¤é¤ÏSB¤Ç¤â·×»»¤Ç¤¤ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¼çÎÏCBÉÔºß¤Îº£¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤Æ4¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢WÇÕËÜÈÖ¤Ç»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖWÇÕ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È·ç¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÄü¤á¤¿¤é¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡£º£¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç100¡ó¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤òµá¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¹Í§¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢²ø²æ¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¡¡Î¥Ã¦¼Ô¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÉÚ°Â¤ÏÌµ½êÂ°¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤´ü´Ö¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£°ËÆ£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸²Õ½ê¤Î²ø²æ¤òºÆÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Éüµ¢¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¿µ½Å¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Ä®ÅÄ¤âÉüµ¢¤¬WÇÕÁ°¤Ë¥º¥ì¹þ¤ß¤½¤¦¤À¤·¡¢¹â°æ¤âÅß¤Î°ÜÀÒ´ü´Ö¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¶ì¶¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âº£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½»þ¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤È37ºÐ¤ÎµÈÅÄËãÌé¡ÊLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ã¤¤Áª¼ê¤âÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éWÇÕ¤ËÄ©¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¥¸Å¤äÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤é2000Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬ÀäÂÐÅª¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÍÆñ¤¤¡£º£²ó2Ï¢Àï¤ÇÈà¤é¤¬¤É¤ì¤À¤±Æ²¡¹¤¿¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÊÔÀ®¡¢Ï¢·¸ÌÌ¡¢°ÂÄê´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë