10月10日は「目の愛護デー」です。毎年、この日の前後に目の病気の早期発見や早期治療などを呼び掛けるイベントが行われます。

ところで、本や新聞などの文字が見えにくくなったときにルーペ（拡大鏡）を使用する人は多いと思います。店舗や通販サイトでは手持ち型のルーペや眼鏡型のルーペなど、さまざまな製品が販売されていますが、物が見えにくくなったときにルーペを使用しても問題はないのでしょうか。ルーペの適切な使い方や、物が見えにくくなったときの対処法などについて、めめ眼科船橋（千葉県船橋市）院長で眼科医の安田向壱さんに聞きました。

ルーペの使用で病気を見逃すリスクも

Q.そもそも、眼鏡とルーペ（拡大鏡）の違いについて、教えてください。

安田さん「眼鏡とルーペは、どちらも『見えにくさを助ける道具』ですが、目的と仕組みが少し異なります。眼鏡は『ピントのずれを補正する』ためのものです。加齢や近視、遠視、乱視といった屈折異常によって、網膜上にピントが合わなくなった光を、正しい位置に戻すのが眼鏡の役割です。

一方で、ルーペは『対象を拡大して見やすくする』ための道具です。ピントを合わせるのではなく、見たいものを大きくして認識しやすくする働きがあります。

例えば、老眼で近くの文字がぼやける場合、本来は“ピント調節力”が落ちている状態なので、正しくは老眼鏡で補正するのが基本です。ルーペを使うと一時的に文字は大きく見えますが、ピントのずれ自体を直すわけではありません」

Q.では、本や新聞などの文字が見えにくくなったと感じたときにルーペを使用しても問題はないのでしょうか。

安田さん「結論から言えば、一時的な使用は問題ありません。読書や細かい作業を短時間行うときに、ルーペを使うのは日常生活の中でも有用です。ただし、注意が必要なのは、『ルーペだけで済ませてしまうこと』です。もし以前よりも見えにくくなっている場合、単なる老眼だけでなく、白内障や緑内障、黄斑変性症などの病気が隠れている可能性もあります。

これらの病気は初期症状が分かりづらく『最近小さい文字が読みにくくなった』と感じる程度で気付かれることも多いのです。従って、『ルーペを使えば見えるから大丈夫』と思わず、まずは眼科で視力や目の状態を確認してもらうことが大切です」

Q.物が見えにくくなったにもかかわらず放置した場合、目にどのような影響を与える可能性がありますか。

安田さん「物が見えにくい状態を放置すると、知らず知らずのうちに目に負担をかけてしまうことがあります。ピントを合わせようとして無理に目を凝らしたり、顔を近づけて作業を続けたりすることで、眼精疲労や肩凝り、頭痛などが起こりやすくなります。また、視力の低下が進行する病気を見逃すと、後から治療しても回復が難しくなる場合があります。見えにくさを『年のせい』と決めつけないようにしてください。

特に、黄斑変性症や緑内障のような疾患は、早期発見・早期治療が重要です。『最近、片方の目だけ見づらい』『文字がゆがんで見える』といった症状があるときは、早めに眼科を受診しましょう」

Q.物が見えにくいと感じるようになったときの対処法について、教えてください。やはり、自分の視力に合った眼鏡を作るべきなのでしょうか。

安田さん「見えづらさを感じたときは、まず次の3つのステップを踏むとよいでしょう」

（1）眼科で視力や目の検査を受ける

どの程度の老眼なのか、あるいは他の疾患がないかを確認します。

（2）自分に合った眼鏡を作る

老眼鏡（近用眼鏡）は、作業距離に合わせて度数を調整する必要があります。例えば読書用やパソコン用、手芸用では適切な焦点距離が異なります。

（3）ルーペは補助的に使う

眼鏡での見え方をベースに、さらに細かい作業をするときにルーペを使うと、目の負担を減らしつつ快適に見られます。照明を明るくすることも見やすさの大きな助けになります。

ルーペは手軽で便利な道具ですが、眼鏡の代わりになるものではありません。もし「最近見え方が変わった」と感じたときは、まず原因を確認することが大切です。老眼であれば適切な眼鏡で快適に過ごせますし、病気が見つかれば早期に治療を始めることができます。

何度も強調しますが見えにくさを感じたら、まず眼科を受診してください。その上でルーペを上手に活用し、生活の質を落とさずに「見える喜び」を維持していきましょう。