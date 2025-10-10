「中華ゴーストマンション」が各地に続々誕生！小さなビルに中国人系オフィスが50社も……ビザ取得に利用される日本のアブなすぎる仕組み

東京都内に続々出現

出入国在留管理庁（入管）の統計によれば、'24年末までに「経営・管理ビザ」（日本で事業を行うために必要なビザ）を取得した外国人の数は約4万人。うち、半数を占めるのが中国人だ。過酷な経済状況にある中国を抜け出し、日本でビジネスをしながら静かに暮らしたいと望む中国人がいま、急増している。

東京なら池袋や上野、大阪なら心斎橋などを中心に、経営・管理ビザを取得した中国人が小売店や飲食店、民泊施設などを続々と開業している。

そんな中、本誌は東京の下町に「読めない漢字だらけの商号が並ぶ奇妙なビルが出現した」との情報を入手した。

ビルの近隣に住む住民が証言する。

「以前はどこにでもあるような小さな商業ビルでした。それが1年前から、1階に大量のメールボックスが備え付けられたんです。覗いてみると、それぞれに中国語で会社名が書いてある。こんなに会社が入っているのに、人がいるところを見たことがないんです。近所では『中華ゴーストビル』と呼ばれてます」

本誌記者がそのビルを訪問してみると……5階建ての小さな商業ビルの1階に、約50部屋分のメールボックスが備え付けられている。それぞれ簡体字で「○○株式会社」「○○商業」などと書いてあるが、どう見てもこの小さなビルに50もの会社が入っているとは思えないのだ。事情を聞こうとすべての部屋のチャイムを押すが、ひと部屋も反応はなかった―。

いったいこの奇妙な形態のビルは何なのか。周辺の聞き込みによって、その実態がわかってきた。

「ビルのオーナーは中国人ビジネスマンです。彼が『オフィス部屋』を大量に作って、日本に移住したい同胞が『経営・管理ビザ』を取得するのをサポートしているんです」

と説明するのは、この地域一帯に詳しく、ゴーストビルのオーナーとも面識があるという不動産関係者だ。

部屋を細かく細かく区切って貸し出す

「日本でビジネスをするためには、経営・管理ビザを取得する必要がありますが、取得にはさまざまな要件が課せられます。その難関のひとつが『実態を伴った事務所（オフィス）が日本にあること』です。

それも、複数人で共有するシェアオフィスやバーチャルオフィスではなく、壁で明確にスペースが区切られた『個室のオフィス』が原則必要。さらには、会社名が入ったメールボックスがあることが望ましいとされています」

オフィスを用意し、事務所内や外観の写真を資料として提出することで経営・管理ビザ取得の一要件を満たすのだが、実際に外国人がオフィスを借りるには、大変なコストがかかる。

「そこでこのビルのオーナーがオフィス用の部屋を用意して、経営・管理ビザを取得したい中国人に提供しているのですが、そのやり方がすごい。フロアの部屋をベニヤでめちゃくちゃ細かく区切って『個室のオフィス』を大量に造成するんです。だから、小さなビルに50もの企業が入居している（笑）。当然、それなりの賃料を取っているでしょう。

入管も、申請時にオフィスの写真は確認しますが、実際に現地まで足を運んで確認することはほぼありませんから、『たこつぼビル』の一室をオフィスと言い張れば、申請は通ってしまうのです。

申請さえ通れば、あとはどこで何をしようが構わない。ベニヤで小さく仕切られたたこ部屋で仕事をしようと思う人はいないから、自分が住んでいるマンションなどで仕事をする。結果、誰も人がいない『中華ゴーストビル』が生まれるんです」

後編記事『中国人ビザブローカーが笑いながら明かす「管理ビザ要件厳格化でも中国からの移民は止まりません」の真意』へ続く。

