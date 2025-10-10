イスラエルとパレスチナの武装勢力ハマスが10月8日（現地時間）、ガザ地区での戦争終結に向け、ドナルド・トランプ米大統領の仲裁案に電撃的に合意した。2023年10月7日にハマスがイスラエルを奇襲して始まったガザ地区の戦争は、発生から2年を経てようやく停戦の糸口をつかむこととなった。

トランプ大統領は同日、ソーシャルメディア（SNS）で「イスラエルとハマスが我々の平和計画の第1段階に同意したことを誇りをもって発表する」と述べ、合意の事実を明らかにした。トランプ大統領は「これは強力で、持続的かつ恒久的な平和に向けた第一歩だ」とし、「すべての人質がまもなく釈放され、イスラエルは合意された線まで軍を撤収することを意味する」と強調した。さらに「おそらく13日に人質たちは釈放されるだろう」と付け加えた。

その直後、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は「神の助けによって全ての人質を取り戻すことができた」と述べ、「トランプ大統領とそのチームに心から感謝する」と公式に合意を認めた。ハマスも「ガザ地区戦争の終結、イスラエル軍の占領地撤退、捕虜交換などの合意に至った」と声明を発表した。イスラエルとハマスの合意発効後24時間以内に停戦に入り、その後72時間以内に、生存するイスラエルの人質20人とパレスチナ人収監者2000人を交換する。ハマスは、イスラエルが完全な停戦を履行することをトランプ大統領が保証すべきだと求めた。

◇ノーベル平和賞発表の前日に合意 トランプ氏「ピースメーカーに祝福を」

トランプ大統領は就任前からガザ地区戦争の終結に関心を示していた。就任直前の1月15日、双方が停戦と人質交換に合意すると、パレスチナ住民を強制移住させ、ガザ地区を「中東のリビエラ」に変える構想を発表した。しかし砲声はなかなか止まなかった。

転機は、トランプ大統領が9月29日に20項目から成るガザ地区戦争の終結のための「平和構想」を電撃的に公開したことだった。トランプ大統領はハマスに最後通告も突きつけた。それでも「（ハマスを）説得できるアラブ諸国を交渉に引き込み、停戦のきっかけを作った」（ポリティコ）とされる。「交渉をまず始め、細部は後で調整するというトランプ流」（ニューヨーク・タイムズ）が功を奏したとの評価が出ている。

中東和平に向けたトランプ大統領の情熱の背後には、ノーベル平和賞への意欲がある。受賞への野心を公然と示していたトランプ大統領は、ノーベル平和賞受賞者の発表を翌日に控えたタイミングでこの合意の発表に踏み切った。SNSでは、米国やイスラエル、アラブ諸国の名を列挙し、「ピースメーカー（平和を作る人）に祝福を！」と祈念した。

ただし、ノーベル委員会は今年の平和賞候補者推薦を1月にすでに締め切っている。トランプ大統領は8日のホワイトハウス会議で「我々は7つの戦争を終わらせ、8つ目の戦争もほぼ解決段階にある」とし、「歴史上これほど多くの問題を解決した者はいないが、ノーベル委員会は私に平和賞を与えない理由を探すだろう」と、不満げな胸の内を明かした。