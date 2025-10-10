韓国国家情報資源管理院（以下､管理院）大田（テジョン）本院の火災により停止した政府業務および民願サービスシステムの合計が､647件ではなく709件であることが確認された｡火災発生から2週間が経過する間､政府が基本的な現況把握すらまともにできていなかったのではないかという批判が出ている｡

尹昊重（ユン･ホジュン）中央災難安全対策本部長（行政安全部長官）は9日､中央災難安全対策本部（以下､対策本部）の会議で｢（大田本院の）内部統合運営管理システム『エヌトップス（nTOPS）』の復旧により､全体障害システム数が（647件ではなく）709件であることを確認した｣とし｢全体システムの一覧を訂正して公開する｣と明らかにした｡

郵便局金融､公職者統合メールなど一部システムを機能別に細分化したところ､全体システム数が62件増加したというのが対策本部の説明だ｡

公職者統合メールの場合､バックアップや送受信システムなど5件が増加した｡これにより､重要度などに応じて区分されている等級別システム数も､1等級40件をはじめ､2等級68件､3等級261件､4等級340件に修正された｡従来229件と把握されていた4等級の件数が大幅に変わった｡

しかし､全体システムの件数が｢ゴムひも｣のように増え続けていることから､政府の対応に対して批判が出ている｡コリア災難安全研究所のイ･サンデ博士は｢政府は火災から14日も経ってようやく障害システムを709件と把握した｣とし｢災難安全において最も基本的な現況把握すらまともにできていない｣と指摘した｡

対策本部の金敏在（キム･ミンジェ）第1次長（行政安全部次官）は同日､対策本部のブリーフィングで｢管理院の管制システムに登録されたウェブサイト基準と､運営職員らの自主管理資料､記憶に依存して647件のリストを管理してきた｣と説明した｡金次長は｢エヌトップスが復旧した以上､今後は変更がないようにする｣とし｢混乱を招いた点について申し訳なく思う｣と謝罪した｡

韓国政府は､官公庁が休みとなる今回の秋夕（チュソク､中秋）連休を復旧の｢ゴールデンタイム｣と見ていたが､復旧率はいまだに20％台にとどまっている｡この日午後6時現在の復旧率は27．8％で、機能が停止したシステム709件のうち､197件が正常化した｡国民生活と密接な関連がある1等級システムは40件のうち､不動産総合公簿システム（KRAS･ホームページ除く）など27件（67．5％）が復旧にこぎつけた｡

韓国政府は､火災による直接･間接の被害が発生した大田本院5階の7−1､7電算室のシステムを当初は資源院大邱（テグ）センターへ移転することを検討していたが､大田本院内の他の空間などを活用して迅速な復旧が可能な場合は移転しないことにした｡たとえば､7−1電算室にあった｢eハヌル葬事情報システム｣などを本院4階の6電算室へ移すなどの方式だ｡

管理院のイ･ジェヨン院長は｢システムごとに復旧スケジュールが異なる｣とし｢大田本院で再構築したほうが早いと判断されるシステムは大田に残し､（そうでないシステムは）大邱へ移転することになる｣と述べた｡