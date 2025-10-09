日産自動車株式会社は、新型EV「日産リーフ」の日本仕様・最上位グレードとなるB7を正式発表した。

同モデルは、航続距離が最大702km（WLTC）を達成し、78kWhの大容量バッテリーや先進の空力デザイン、高効率な新開発EVパワートレインを採用。プロパイロット2.0や回生ブレーキ制御などの運転支援技術も充実しており、快適かつ安心なEVドライブを実現する。注文受付は2025年10月17日から開始される。

新型「日産リーフ」B7を発表

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区 社長：イヴァン・エスピノーサ）は８日、新型「日産リーフ」の日本仕様のB7グレードを発表しました。

今年６月にグローバル発表した３代目となる新型「日産リーフ」は、スリークで大胆なスタイルながら考え抜かれた室内空間を実現した、次世代のクロスオーバーEVとして全面刷新されたモデルです。2010年の初代リーフの発売から15年間積み重ねた知見と経験を最大限に活かして開発された新型「リーフ」は、乗る人すべてが気持ちよくドライブでき、誰もが安心して乗れるEVを目指してEV性能を磨き上げ、今回発表した78kWhのバッテリー容量*1を持つ「リーフ」B7は、一充電走行距離 最大702km（WLTC）*2を実現しました。

考え抜かれたデザインと室内空間

クロスオーバースタイルに一新した新型「リーフ」は、ファストバックスタイルのシルエットや空力を考慮しデザインされたホイール、電動格納式のアウトサイドドアハンドルやフラットな床下に至るまで、徹底的に空力性能を磨きあげ、同クラスとしてトップレベルの0.26という非常に優れた空気抵抗係数（Cd値）を実現し、航続可能距離の続伸を実現しました。

フロントは、６つの丸みを帯びた長方形で構成されたシグネチャーランプと一文字のセンターLEDアクセントランプ*4によって、一目で新型「リーフ」であることがわかるデザインです。リヤはⅡ三（ニッサン）パターンがあしらわれたLEDリヤコンビネーションランプ（３Dホログラム）*4を採用し、先進感を演出しています。

インテリアにおいては、CMF-EVプラットフォームの採用によりフラットなフロアと開放感のある足元空間、そして使い勝手のよいラゲッジルームを実現しました。インストルメントパネルは横に広がるフローティングデザインにより、落ち着いたミニマルな雰囲気を演出し、日産として初となる調光パノラミックガラスルーフ（遮熱機能付）*3を搭載しました。開放感あふれるガラスルーフは、電子調光技術によりボタンひとつでガラスの透明度を変えられるだけでなく、遮熱機能を持たせることで年間を通じて快適な室内空間を実現します。これによりドライバーはもとより後席に乗る人にも開放感と快適さを提供します。

さらに、Bose®パーソナルプラスサウンドシステム（10スピーカー、運転席用アナウンス）を搭載*4し、より豊かな移動空間を提供します。

気持ちの良いEVドライビングを提供

新型「リーフ」は、日本のお客さまのニーズや日本の道路環境に合わせて、快適なドライブと高い安心感を提供する機能を多く搭載しました。

新開発のEVパワートレインは、モーター、インバーター、減速機といった主要な3つのコンポーネントを一体化した3-in-1構造とし、従来比でユニット容量を10%削減しながら、モーターの最大トルクを4%向上させました。ローターを複数に分割し、それらを斜めにずらして配置した分割スキューローターの採用 や、ハウジングやモーターマウントブラケットを高剛性化することで、モーターの振動を大幅に低減し、より滑らかで気持ちの良い走りと、静粛性が高い快適な室内空間を実現しました。

サスペンションは、リヤにマルチリンク式を採用するとともに、日本の道路環境に合わせて専用のサスペンションチューニングを施すことで、街中から高速道路まであらゆるシーンにおいてフラットで快適な乗り心地を提供します。そしてシーンに合わせて加速感や減速量を変更できるドライブモードに、加速と減速力を好みによってカスタマイズできるPERSONALモードを新たに設定しました。EVならではのワンペダル感覚を楽しめるe-Pedal Step、さらにパドルで回生量を調整できる回生ブレーキコントロールパドル*4を採用し、EVならではの爽快な走りを楽しむことができます。

様々な先進運転支援技術を搭載

新型「リーフ」は、お客さまにより安心してドライブを楽しんでいただけるよう、360°セーフティアシストを搭載しました。ドライバーの安全を全方位からサポートし、長距離運転の負担を軽減します。

日本の道路環境やお客さまのニーズを踏まえ、日本専用の装備も多く搭載しています。自動車専用道路においてハンズオフドライブが可能で、長距離運転の疲労を低減する「プロパイロット2.0」*3、スムースな駐車を支援する「プロパイロットパーキング」*4と「プロパイロット リモート パーキング」*3、後方視界を確保する「インテリジェントルームミラー」を設定するとともに、万が一の交通トラブルの際の映像を記録できる「ドライブレコーダー（前後セット）」も採用し、安心感を提供します。

更に、加減速を繰り返すシーンでも車間を一定に保ち、先行車両に合わせて減速し停止までをサポートする「インテリジェント ディスタンスコントロール」を採用し、ドライバーの負荷を軽減します。車両検知技術の向上により、一般道でも快適で安心なドライブを提供します。

卓越した航続距離と充電性能

新型「リーフ」は、実際のご使用環境において実用的な航続距離と、様々な環境下でも安定した充電性能を実現しました。78kWhのバッテリーを搭載したB7は最大702kmの航続距離を実現するとともに、最大150kWの急速充電に対応しています。150kWの急速充電機を使えば、35分で充電量10％から80％までリカバリーすることができ、ストレスなく長距離ドライブを楽しむことができます。

更に、新型「リーフ」では新たに、クルマ全体の冷熱システムを一括制御するエネルギーマネジメントシステムを採用しました。エアコン、バッテリー、モーター、車載充電器の冷熱システムを統合することで、クルマの中で発生する熱を最大限有効活用します。さらに、ナビゲーションシステムと連動した「ナビリンクバッテリーコンディショニング」*6も採用し、走行ルートに応じてバッテリー昇温や冷却を自動で制御することで、エネルギー消費を最適化するとともに、充電速度の向上にも貢献します。

EVライフを充実させる先進技術

新型「リーフ」は先進感あふれる12.3インチの大型デュアルディスプレイを採用し、Google*5搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムを搭載しました。同システムは「Googleマップ」「Googleアシスタント」「Google Play」*7の各機能に対応し、多彩な情報とエンターテインメントにシームレスにコネクトできます。

ナビゲーションが「Google マップ」になりGoogleアカウントを同期することで、充電スポットを予測したルート検索やお気に入りの場所や保存したルートなどをスムースに表示できます。また、NissanConnect サービスアプリ機能の「ドア to ドアナビ」によって、充電残量を考慮して必要な充電を加味したルートを乗車前からナビゲーションに共有し、乗車後スムースに出発することもできます。

新型「リーフ」は搭載された大容量バッテリーを活用し、お客さまのライフスタイルもサポートします。充電ポートに接続する「AC外部給電コネクター」を使えば、ドアをロックした状態でも1,500Wの電力を使うことができ、アウトドアアクティビティに加え、災害時の非常用電源としても活用することができます。また、室内と荷室に合計2つの100V AC電源（1,500W）を搭載し*3合計最大1,500Wの電力が使用可能です。

また、従来のリーフから有する「V2H（Vehicle to Home）」機能も継続採用しています。自宅などにV2Hシステムを設置することで、車両のバッテリーから自宅に電力を供給することができ、電力需給がひっ迫した際の電力ピークシフトや、停電時にも自宅に電力を供給することが可能です。

「リーフ」B7は、10月17日から全国の日産販売店にてご注文の受付を開始し、1月より順次お客さまにお届けを開始する予定です。また、55kWhバッテリーを搭載したB5は来年2月頃の発表を予定しており、より多くのお客さまがお求めやすい価格を予定しています。

「日産リーフ」 B7全国希望小売価格（消費税込み）

駆動 原動機 バッテリーサイズ グレード 価格（円） 2WD YM52 78kWh B7 X 5,188,700 B7 G 5,999,400

*1: バッテリー総電力量。使用可能電力量は75.1kWhとなります。

*2: B7 X プロパイロット2.0非搭載モデル

*3: メーカーオプション

*4: B7 Gに設定

*5: Google、Googleマップは、Google LLCの商標です。

*6: Google 搭載車両でのこれらの機能のご利用は、NissanConnect サービスへのご加入（有料）または、スマートフォンやポケットWi-Fiなどのテザリングによるデータ通信環境が必要となります。

*7: Google Playでダウンロードしたアプリのご利用には、NissanConnect サービス＋docomo in Car Connect®へのご加入（有料）またはスマートフォンやポケットWi-Fi等のテザリングによるデータ通信環境が必要となります。

※ docomo in Car Connect®およびdocomo in Car Connect®ロゴは、（株）NTTドコモの登録商標です。

「日産リーフ」 B7主要諸元

主要諸元 B7 G B7 X 全長 4,360 mm 4,360 mm 全幅 1,810 mm 1,810 mm 全高

（プロパイロット2.0装着車） 1,550(1,565) mm 1,550(1,565) mm ホイールベース 2,690 mm 2,690 mm 最低地上高 135 mm 135 mm 車両重量 1,920 kg 1,880 kg 最小回転半径 5.3 m 5.3 m 一充電走行距離

（プロパイロット2.0装着車） 685(670) km 702(687) km 交流電力量消費率

（プロパイロット2.0装着車） 133(137) Wh/km 130(133) Wh/km モーター型式 YM52（交流同期原動機） YM52（交流同期原動機） 最高出力 160kW(218ps) 160kW(218ps) 最大トルク 355N・m(36.2kgf・m) 355N・m(36.2kgf・m) サスペンション 前 独立懸架ストラット式 独立懸架ストラット式 サスペンション 後 独立懸架マルチリンク式 独立懸架マルチリンク式 タイヤ 235/45R19 215/55R18

＊ 総電力量 B7：78kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧（V）と容量（Ah）、セル数によって求められます。

＊ 交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）、整備状況（タイヤの空気圧等）に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。

日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（本社：神奈川県茅ヶ崎市、社長：真田 裕、略称NMC）は8日、新型「日産リーフ」をベースにしたカスタムカー「AUTECH」のB7グレードを発表しました。

新型日産リーフ「AUTECH」

「AUTECH」は、多種多様なカスタムカーづくりで蓄積してきた同社伝統のクラフトマンシップを継承し、スポーティでありながら高級感漂うスタイリングを伸長させたブランドです。素材などの細部にもこだわりを持つお客さまに向けた、プレミアムスポーティをコンセプトとしています。「AUTECH」ブランド発祥の地である湘南・茅ヶ崎の「海」と「空」のイメージから想起したブルーをブランドのアイコニックカラーとしています。

今回、日産リーフ「AUTECH」としては2代目となり、次世代のクロスオーバーEVとして全面刷新された新型「日産リーフ」をベースに、さらに高級感や特別感を高めたモデルとしました。

エクステリアは、低重心とワイドスタンスを印象付け、スポーティさを演出するメタル調フィニッシュの専用パーツを車体下部に装備したほか、フロントバンパーには、「AUTECH」ブランド発祥の地である湘南・茅ヶ崎の海にインスパイアされたデザインのアイテムを装備。海を進むボートの後方に生じる波のパターン「航跡波」をモチーフとした模様を取り入れたシグネチャーLEDや、海面の煌めきを表現したドットパターンのシグネチャーフィニッシャーを採用しました。また、彫りの深い、繊細な造形のスポークフォルムをダーク金属調塗装で仕上げた、19インチの専用アルミホイールを採用するなど、存在感や優越感を満たすエモーショナルでスポーティなエクステリアデザインとしました。

インテリアは、しっとりとした触感と包まれる心地よさをもたらす次世代素材「テーラーフィット*1」のシートと、シートベルトも合わせて、インテリア全体をブラック基調でコーディネートしています。また、シート、ステアリング、インストパッドなどには、「AUTECH」ブランドを象徴するブルーステッチを、さらに、乗車中最も目に入るインストバッドにはブルーパイピングも施しました。これら上質な素材やディティール表現により、落ち着きとこだわりが感じられる、よりプレミアムな室内空間としました。

ボディカラーは、ディープオーシャンブルーにスーパーブラックのルーフを組み合わせた「AUTECH」の専用2トーンを含めた、全5色をラインアップしました。

日産リーフ「AUTECH」のB7グレードは、10月17日から全国の日産販売店にてご注文の受付を開始し、来年1月末より順次お客さまにお届けを開始する予定です。また、日産リーフ「AUTECH」のB5グレードは、来年2月頃の発表を予定しています。

仕様 AUTECH ベース車 B7 G 特別装備 ・AUTECH専用エクステリア

（フロントプロテクター(メタル調フィニッシュ）､サイドプロテクター(メタル調フィニッシュ)､

リヤプロテクター(メタル調フィニッシュ)、AUTECHエンブレム<フロント、リヤ>）

・専用シグネチャーLED

・専用シグネチャーフィニッシャー

・ブラックフロントバンパーシールド

・専用サイドターンランプ付電動格納式リモコンドアミラー（メタル調フィニッシュ）

・専用19インチアルミホイール（19×7.5J）

・AUTECH専用インテリア

（ブラックテーラーフィットシート「AUTECH」刺繍（ブルーステッチ）、ブラックドアトリム、

ブラックインストパッド（ブルーステッチ＆パイピング）、AUTECHエンブレム）

・専用テーラーフィット巻ステアリング（ブルーステッチ）

・専用全席ELR付3点式ブラックシートベルト

・ブラックアームレスト（センターコンソールボックス付）

・寒冷地仕様

（後席ヒーター付シート、リヤヒーターダクト、バッテリーヒーター、ワイパーデアイサー、

リヤLEDフォグランプ<中央>） ボディカラー ディープオーシャンブルー(P)/スーパーブラック 2トーン<#XHQ・スクラッチシールド> (特別塗装色)【AUTECH専用色】

プリズムホワイト(3P)/スーパーブラック 2トーン<#XKJ・スクラッチシールド> (特別塗装色)

プリズムホワイト(3P) <#QBE・スクラッチシールド> (特別塗装色)

ミッドナイトブラック(P) <#GAT・スクラッチシールド> (特別塗装色)

ダークメタルグレー(M) <＃KAD・スクラッチシールド>

(P)はパール、(3P)は3コートパール、(M)はメタリックの略。

※内装色はブラック〈G〉

*1: TailorFitは日産自動車の商標です。

＜全国希望小売価格（消費税込み）＞

車種 駆動 原動機 バッテリーサイズ ベース車グレード 価格（円） AUTECH 2WD YM52 78kWh B7 G 6,513,100

新型日産リーフ「AUTECH」 WEBカタログ：

https://www.autech.co.jp/sv/leaf_autech/index.html

