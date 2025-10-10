「♪夢の〜坂道は〜」のワンフレーズを聞けば、あの頃がよみがえる人も多いはず。放送から50年を迎え、映画化にコンサートにと今目が離せない「俺たちの旅」。皆が憧れた“カースケ”こと中村雅俊さんのご登場です。

（なかむらまさとし 1951年生まれ。宮城県出身。74年ドラマ「われら青春！」で主役デビュー。監督を務めた映画『五十年目の俺たちの旅』が来年1月9日に公開予定。「俺たちの旅五十周年スペシャルコンサート」は来年1月13日に大阪、1月22日に東京にて追加公演が決定。）



阿川 ドラマ「俺たちの旅」が放送から50周年を迎え、映画化するそうで。これまでも10年後、20年後、30年後とそれぞれスペシャルドラマになってきたんですよね。

中村 そう。だけど40年後はなくて。

阿川 なぜなかったんですか。

中村 2012年に監督の斎藤光正さんが亡くなられたんです。でも、今回は脚本家の鎌田敏夫さんが「やろうよ」と言い出したんじゃないかな。

阿川 鎌田さんは今88歳だとか。

中村 だけどすごく元気ですよ。お酒も結構飲むし。

阿川 中村さんは映画化の話を聞いた時、どう思ったんですか。

中村 俺としては、また楽しい仲間と一緒にやれるのかとやぶさかではなかったです。

阿川 「俺たちの旅」はカースケ、グズ六、オメダの大学生3人の日常を描いた青春群像劇。グズ六役の秋野（太作）さんのコメントによれば、旧シリーズの出来が良いあまり映画化に積極的ではなかったからか、撮影ギリギリになって、「出る気がありますか？ なければグズ六は死んだ事にします」とオファーが来たとか。

中村 秋野さんは「50年も経って今さら『俺旅』もねぇだろ。こけたらどうするんだ」と言ってたんです。でもそれは愛情の裏返しでもあって。まあ素直じゃないんですよ（笑）。

阿川 天邪鬼なのね。オメダ役の田中健さんは？

中村 健ちゃんは役柄と同様、素直な良い方ですよ。

阿川 映画にはオメダの妹・真弓を演じた岡田奈々さんも出てらっしゃるそうで。ドラマの撮影時はまだ高校生だったんですってね。

中村 その奈々ちゃんが今66歳ですから。今なお可愛いですよ。

阿川 みなさんお元気でよかった。

中村 本当ですよね、みんな生きててよかった。映画は撮り終えたので、もう何があってもかまわない（笑）。

素直に『はい』って引き受けちゃった

阿川 映画はいつ撮影したんですか。

中村 今年の春に撮りました。実はつい3日前に編集を終えたばかりなので、今達成感でいっぱいなんです。

阿川 おめでとうございます、監督！ 中村さんが今作の監督なんですって？

中村 去年鎌田さんとプロデューサーと会った時に、「雅俊、お前が監督をやれ」と言われて、素直に「はい」って引き受けちゃったんです。

阿川 監督をやるのは初めてですか。

中村 これまで2度経験があるんですが、映画は初めてです。もともと、どういうカット割りにするか、役者の動きはどうするかとか演出への興味があって。密かに「自分に合ってるんじゃないか」って思ってたんです。あと役者自身の気持ちがわかるアドバンテージもあるな、と。

阿川 気持ちがわかる分、信頼感が生まれやすいって言いますよね。

中村 撮影の終盤になって、やっぱり監督には人格が必要だと気づきました。役者やスタッフが付いていけなくなったら終わりですから。最初の頃はやらなきゃいけないことに夢中でその余裕がなくて。

（阿川 佐和子／週刊文春 2025年10月16日号）