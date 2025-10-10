デザート連載「ヘアメイク兼漫画家」が、30代男性担当編集をメイク→その「爆イケ」な仕上がりに、騒然！

“兼業”だから描けた、リアルなメイクアップラブ

昨今、性別や年齢を問わず誰もが楽しめるものになりつつあるメイク。メイクで“なりたい自分”が叶い、「自信がついた」「ぐんと生きやすくなった」なんて人も少なくないのではないでしょうか。

2022年から連載をスタートし、『デザート』'25年10月号で完結を迎えた『東千石さんのメイクアップドール』も、まさに“メイク”が題材の人気少女マンガです。

ヒロインは、幼い頃から周囲に「オカン」と呼ばれ、フリルの服を着て笑われた経験から”かわいい”を避けるようになった大学2年生の真砂玲。ある日、友人の代わりにパーティーに出席することになった玲。でも、万年ジャージ女子ゆえに、どうしていいかわからず…。困っていたところを救ってくれたのは、美容学生でしかもイケメンの東千石那緒。

しかも彼は、玲の魅力にちゃんと気づいてくれていて…。

作中にはリアルなメイクテクも出てくるのですが、それもそのはず。

本作の著者であることぶきりー先生は、なんとプロのメイクアップアーティストとしても活躍している兼業漫画家なのです！

30代担当編集者が、メンズメイクに初挑戦

そこで編集部は、2022年から約３年に渡る連載の完結を記念して、ことぶき先生によるメイク企画の実施を決定！ メイクされるのは、本作を１話目から担当している30代編集者のヨシモト。

連載開始当初から、本作を担当。これまで美容にはほぼ縁がなく、メンズメイクも今回が初挑戦。解消したいお肌の悩みは、目元のクマ。

洗顔はボディ用石鹸、化粧水を塗ることもほぼないと語る彼に、リアル『東千石さんのメイクアップドール』のごとく、ことぶき先生がメイクをしてくださいました。目指すはK-POPアイドル風！

果たして目標は達成できるのか…、老若男女問わず役立つメイクテクとともに、ぜひ変身の結末をご覧ください！

化粧品や道具より大事なことは…？

メイクの仕上がりを最も左右するのはなんなのか。それは“丁寧な土台づくり”といっても過言ではありません。

スキンケア その１：保湿

まずはたっぷりの化粧水で、肌を保湿しましょう。肌が手に吸い付いてくるような状態になったら、しっかり潤った合図。ここで肌のコンディションを整えておくことが大切なので、たとえ面倒に思ってもぬかりなく！

しっかり潤うと、“肌がおもち”のような手触りに！

スキンケア その２：マッサージでむくみをオフ

時間があれば、保湿後にマッサージをするとなおよし！ 血流をよくすることで肌がトーンアップするうえに、むくみもとれてすっきり。保湿後は、日焼け止めとメイク下地を塗るのも忘れずに。

美顔器を使用した後は、前（上写真）と比べてキュッとリフトアップしていることがわかります。

メイク初心者も即使えるクマ消しテク

おつかれ顔の要因、クマはオレンジで消す！

クマは、コーラルオレンジ系のコンシーラーを使って、ブラシで軽くトントンと重ねながらカバーをしてみましょう。

写真(B)の向かって右側は、コンシーラーでクマ消し後。左側と比べて、目元がぐんと明るくなっているのがわかるはず。

また、同じ容量でヒゲを剃った後の肌の青みもカバーが可能。向かって右側はコンシーラーで整えた後。驚くほど自然にカバーされています。コンシーラーを塗布したあとは、ヨレないようにフェイスパウダーを上に重ねましょう。

ツヤ肌×目力UPでK-POPアイドル風に！

そしてついにメイクが完成！

緊張で強張っていたのが嘘かのように、完成後は自信に満ち溢れた表情に。

改めて、初メイクをされた感想を聞くと、「化粧一つでこんなにも自信がつき、気持ちまで変わるのか!!と、ビックリしました。本作を担当してきて初めて、心の底から作品のヒロインの気持ちがわかった気がします」と、ヨシモト。

『東千石さんのメイクアップドール』は、美容に無縁で生きてきたヒロイン・玲が、一人の美容学生と出会うことで、それまで以上に日々が豊かになっていくポジティブなラブストーリーです。

どんどん前向きに変わっていくヒロインを、ぜひ作品でもご覧ください。年齢も性別も関係なく、必ずやお楽しみいただけるはずです！

