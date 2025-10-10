「中間管理職の悩みが消えた」

一見「優秀」なのに避けられる人がいる

どれだけスキルが高くても、どれだけ成果を出していても、社内で「あの人はちょっと危ない」「一緒に仕事したくない」と敬遠される人がいます。

そのような人には、共通した特徴があります。

会社のルールや成果指標だけでは測れない、組織にとっての「リスク因子」になってしまっているのです。

共通点1：信頼関係を壊す「裏の顔」

最も多いのが、「表向きは感じがいいが、裏では悪口や陰口が多い」というタイプです。

直属の上司やクライアントにはいい顔をしても、同僚や部下へのリスペクトが感じられない行動を取る人は、周囲から密かに危険視されます。

信頼関係を壊す人材は、長期的には組織の損失になります。

共通点2：「私がやります」が止まらない

一見、責任感が強いように見えるのが「全部自分でやろうとする人」です。

しかし、それはチーム全体の生産性や成長機会を奪う行動にもなります。

自分が中心でないと落ち着かない、コントロール欲が強い、他人を信用していない。

そうした内面が透けて見えると、周囲は不信感を抱くようになります。

共通点3：「仕組み」を軽視し「感覚」で動く

社内で敬遠されるもう一つのタイプは、「なんとなく」で動く人です。

判断基準が曖昧で、「昨日と言ってることが違う」「数字より気分を優先する」などの行動が続くと、周囲は振り回されて疲弊します。

結果的に、「あの人が関わると混乱する」という印象を持たれ、社内での信頼が低下していきます。

「仕事ができる」だけでは不十分

企業が求めているのは、単なるスキルや成果ではなく、「一緒に働きたいかどうか」です。

優秀であっても組織に混乱や不信をもたらす人は、長く評価されません。

チーム全体を成長させる姿勢があるかどうかが、社内で信頼を得る鍵となります。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

