¥×¥íÌîµåCSÅ¸Ë¾¡¡ºå¿À¡õ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¶¼¤«¤¹¡íÉÔµ¤Ì£¤ÊÆñÅ¨¡í
¤³¤Î¤Þ¤Þ½çÅö¤Ëºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤«¡©
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¡£ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½çÅö¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤«¡©¡¡¤Ï¤¿¤Þ¤¿¡¢¥»¡¦¥Ñ¶¦¤Ë²¼¹î¾å¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡³ÆµåÃÄ¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¨À®ÀÓ¤Ï9·î30Æü»þÅÀ
¢£Àª¤¤¤ÏDeNA¡£¸×¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï¡©
ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï³«ËëÁ°¤Î²¼ÇÏÉ¾¤¬¹â¤«¤Ã¤¿2µåÃÄ¤¬¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¡£¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨¤ÏDeNA¤¬¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡ÖCS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ï1°ÌµåÃÄ¤¬¾¡¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤È¤¤¤¦À©ÅÙÀß·×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢1°Ì¤Î½Å°µ¤âÂç¤¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÆ±¤¸Áê¼ê¤ÈºÇÂç6Ï¢Àï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯¡¢Åê¼ê¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡£¤³¤³¤Ç¶ì¤·¤à¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀï¤¤¤Ë¤â¶Á¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¸½ÌòÅê¼ê¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡ÙËÜ»ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦¤ª¸Ô¥Ë¥»á¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼±¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¤òÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï9·î¤ËµåÃÄ·î´ÖºÇ¹â¾¡Î¨¤ËÇ÷¤ë¶¯¤µ¤Ç2°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿DeNA¤È3°Ì¤Îµð¿Í¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥â¥á¥ó¥¿¥à¡ÊÀª¤¤¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ÏDeNA¤¬Á´µåÃÄ¤ÇÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÀèÈ¯¿Ø¤Ï½¼¼Â¤·¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤âÆÀÅÀ¿ô¤ÈËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°1°Ì¤È¶ð¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åû¹á²ÅÃÒ¤¬8·î¡¢9·î¤Ç13ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥Ä´¤Ê¾å¡¢Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿ËÒ ½¨¸ç¤ÈµÜ粼ÉÒÏº¤âÉüµ¢Í½Äê¡£ºòµ¨¡¢²¼¹î¾å¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³ÃÍ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂÐ¤¹¤ëµð¿Í¤Ï2°Ì¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç3°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÇÀþ¤Ïº½Àî¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È²¬ËÜÏÂ¿¿°Ê³°¤ÏÄãÄ´¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬¤Î¾õÂÖ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤é¤º¡¢³«Ëë¤«¤é36¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È½øÈ×¤ËÌµÁÐ¤·¤¿»³粼°Ë¿¥¤âÈè¤ì¤Ç¥¥ì¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£°æ¾å²¹Âç¤âÉÔÄ´¡¢ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Ï±¦¸ªÄË¤ÈÀèÈ¯¿Ø¤¬¤½¤í¤ï¤º¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
µð¿Í¤ÎÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Ïº£µ¨¤ÎDeNAÀï¤Ç15¾¡9ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£Ãæ¤Ç¤â»³粼¤Ï4¾¡1ÇÔ¤È¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þ¤À¡£
3Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤Îµð¿Í¡¦»³粼¡£ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëDeNA¤òÁê¼ê¤Ëº£µ¨¤Ï7ÅÙÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë»î¹ç¤âÁý¤¨¤¿
¡ÖÄ¶Ã»´ü·èÀï¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï3°ÌµåÃÄ¤¬Àª¤¤¤Ç¾¡¤Ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢DeNA¥¥é¡¼¤Î»³粼¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢»³粼¤Ïº£µ¨¤¹¤Ç¤ËDeNAÀï¤Ë7ÅÙ¤âÅÐÈÄ¡£5ÅÙÌÜ¤Ï4²ó6¼ºÅÀ¡¢7ÅÙÌÜ¤Ï3²ó4¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ºå¿À¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤È·ù¤ÊÁê¼ê¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö°µÅÝÅª¤ËDeNA¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âµð¿Í¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤º¡¢º£µ¨¤â¹Ã»Ò±à¤Ï4¾¡8ÇÔ¡£°ìÊý¡¢DeNA¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç4¾¡5ÇÔ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åê¼ê¤âºå¿À¤¬¶ì¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤Î¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤È¡¢9·î20Æü¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îºå¿ÀÀï¤Ç7²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¿·¿Í±¦ÏÓ¡¢ÃÝÅÄ Í´¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¡£
µåÃÄÎòÂåºÇ¹â¤È¤Ê¤ëËÉ¸æÎ¨1.74¤òµÏ¿¤·¤¿DeNA¡¦¥±¥¤¡£º£µ¨¤Ïºå¿ÀÀï¤Ë8ÅÙÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¹¤Ù¤ÆQS¤òÃ£À®¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.85¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À
¡Öºå¿ÀÂÇÀþ¤ÏÃÝÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¾å¼êÅê¤²¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶î»È¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡¢¥±¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÄã¤¤¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤éÂ®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶î»È¤¹¤ëº¸ÏÓ¤¬¶ì¼ê¡£º£µ¨¤Î¥±¥¤¤Ïºå¿ÀÀï¤Ë8ÅÙÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡2ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï0.85¤ÈÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬¸ÅÁãÁê¼ê¤Ë¤É¤ó¤ÊÅêµå¤ò¤¹¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
º£µ¨¤Ï5ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤ò»Ù¤¨¤¿ºå¿À¡¦Âç»³¡£9·î¤Ï5ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÄ´»Ò¤â¾å¸þ¤¤Ë
¡ÖÆ£Ï²¤ÏÀ©µå¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤½¤ÎÆü¼¡Âè¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÅ¾¤ÖàÈô¤ÓÆ»¶ñá¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¿¹²¼æÆÂÀ¤äÂç»³ÍªÊå¤é±¦ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¨¡¼¥¹¡¢Åì ¹î¼ù¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åì¤òµð¿Í¤ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀè¤Þ¤Ç²¹Â¸¤¹¤ë¤Î¤«¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
·Þ¤¨·â¤Äºå¿À¤Ï¡¢Åê¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÉÔ°ÂºàÎÁ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂ¼¾åðó¼ù¡¢ºÍÌÚ¹À¿Í¡¢ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤¬9·îËö¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂÇµå¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬±¿µ¤Åª¤Ë¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤¬¸Î¾ã¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤â2¥õ·î¶á¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Áá¤¹¤®¤¿Í¥¾¡·èÄê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´ü´Ö¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö9·î¤Ï¾¡Î¨¤¬¤Û¤Ü5³ä¡£¥â¥á¥ó¥¿¥à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇDeNA¤È¤Ï¹¥ÂÐ¾È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢8·î¤ËÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¶áËÜ¸÷»Ê¤Î¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç»³¤ËËÜÎÝÂÇ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢CS¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤â¤¢¤ë¡£µß±ç¿Ø¤âµÙ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¡£DeNA¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ÏÉÔµ¤Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ðºå¿ÀÍ¥Àª¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¸ß³Ñ¤Î2°Ì¡¢3°Ì¡£¡ÖÈùº¹¡×¤Ë½¨¤Ç¤ëÂë
°ìÊý¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢CS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È3°Ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬·ãÆÍ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÀïÀÓ¤Ï12¾¡12ÇÔ1Ê¬¤±¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¸ß³Ñ¤À¡£
9·î27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç388Æü¤Ö¤ê¤ËÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼¡£CS¤Ë¸þ¤±¡¢¹äÏÓ¤¬´°Á´Éü³è¤·¤¿
¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨¡¢½ÕÀè¤«¤éÂÇ·â¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï»³²¼½ØÊ¿Âç¤¬ÉüÄ´¤·¤Æ¥«¡¼¥Ö¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎµÜ¾ëÂçÌï¤Ï¾¡¤Á¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤³¤½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤ëµå¤Ï°ìµéÉÊ¡£¶åÎ¤°¡Ï¡¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤òÉð´ï¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éº£µ¨4¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ÎÀèÈ¯3Ëç¤òÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¶ìÀï¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ÀèÈ¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤â¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ÕÀè¤ËÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿»³粼ñ¥°ìÏº¤ÎµåÂ®¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢°éÀ®½Ð¿È¤ÎºÍÌÚ³¤æÆ¤¬ÂæÆ¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸Î¾ãÁ°¤«¤éÅ·ºÍÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÌºÌÚ Ï¡¤¬ÉüÄ´¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿´äÖ¿ æÆ¤¬160¥¥í¤òÏ¢È¯¡£ÁêÅö¼ê¤´¤ï¤¤µß±ç¿Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢·üÇ°¤ÏÌî¼ê¿Ø¡£¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¾ÀîÎ¶ÇÏ¤¬¹üÀÞ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âCS¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾õÂÖ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Öº£µ¨¤ÏÀèÈ¯´°Åê¤¬Â¿¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐÃæ·Ñ¤®¤¬°é¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¨¡¼¥¹¤Î°ËÆ£Âç³¤¡¢ËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ÎËÌ»³ÏË´ð¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤«¡£CS¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÅÎÓâÏßì¤¬ºÆ¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯3ËçÌÜ¤È¤·¤Æ21ºÐ¤ÎÃ£ ¹§ÂÀ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤È¤¤¤¨¤ÐÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤ò¸Ø¤ë°ìÈ¯¹¶Àª¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Ë¤â¸Î¾ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¡£
¡ÖËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§²¦¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ËüÇÈÃæÀµ¤¬¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë·ç¾ì¡£Âç»ö¤ò¼è¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤ë¤«¡£ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤ÏÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
1ÅÀ¤Î½Å¤ß¤¬Áý¤¹CS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÉð´ï¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Êá¼ê¤¬ËÜ¿¦¤Î·´»ÊÍµÌé¤Ï¥µ¡¼¥É¤Î¼éÈ÷¤ÇµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤òÁª¤Ö¤Ù¤ÂÇµå¤Ç¤â¡¢Êá¼ê¤é¤·¤¯ÀµÌÌ¤ÇÊá¤í¤¦¤È¤·¤Æ¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØÈùº¹¤ÏÂçº¹¡Ù¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¡ÖÈùº¹¡×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¡£
¡Öº£µ¨¤Ï¼çÎÏ¤ÎÉÔÄ´¤ä¥±¥¬¤¬Â¿¤¯¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤é¤¬ÉÔºß¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏÌøÅÄÍª´ô¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢º£µÜ·òÂÀ¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¤é·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢5·î°Ê¹ß¤Î¶¯¤µ¤Ï¿À·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤ÏÃæÂ¼ ¹¸¡¢ÌøÄ® Ã£¡¢ÌîÂ¼ Í¦¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¢ÀîÀ¥ ¹¸¤é¡¢³«ËëÅö½é¤Ï¹µ¤¨¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¹¶¼é¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÌøÄ®¤ÈËÒ¸¶¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¡¢º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀîÅç·Ä»°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂå¡¹¤³¤Î·ÏÉè¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ¯¤¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¹Í¤¨¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥â¥á¥ó¥¿¥à¤¬9·îÃæ½Ü¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£Í¥¾¡Ä¾Á°¤Ë¤Ï4·î°ÊÍè¤ÎËÜµòÃÏ4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥ä¥¥â¥¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÌøÅÄ¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ï¹¥ºàÎÁ¡£1ÈÖ¡¦ÌøÅÄ¡¢2ÈÖ¡¦¶áÆ£¤Î¶¯ÎÏÉÛ¿Ø¤ÇÂÇÀþ¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¶áÆ£¤Ï¹ø¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Ï½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡×
ºòµ¨¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ·Ñ¤®¿Ø¤¬Êø¤ì¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇËÜÍè¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸Å²¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÎÆ£°æâ«ºÈ¤È¾¾ËÜÍµ¼ù¡¢ÍÞ¤¨¤Î¿ù»³°ì¼ù¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤ÎÂ¸ºß¤ÏCS¤Ç¤âÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡Öº£µ¨¤ÏÆ£°æ¤¬¶Ã°ÛÅª¤ÊÃ¥»°¿¶Î¨¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¡¢¾¾ËÜ¤ÏºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¾Þ¡¢¿ù»³¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º30¥»¡¼¥ÖÄ¶¡£¤³¤Î3¿Í¤Î·æ½ÐÅÙ¤Ïµå»Ë¤Ë»Ä¤ë¥ì¥Ù¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥¾¡Ä¾Á°¤Ë¤Ï¾¾ËÜ Íµ¤â¿ù»³¤âÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¤ä¤äÈè¤ì¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Æ£°æ¤¬¹øÄË¤Ç±óÀ¬¤ò²óÈò¤·¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·ÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòµ¨¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ê¡¼¥ÕÁíÊø¤ì¤È¤Ê¤ëÁ°¤ËÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤ó¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÀï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë4Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤ä¾åÂôÄ¾Ç·¡¢¿ù»³¤éÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯Åê¼ê¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×
¢£Êá¼êÎÏ¤Îº¹¤¬¥Á¡¼¥àÉâÄÀ¤Î¸°
Ã»´ü·èÀï¤Ç¤ÏÊá¼ê¤¬½ÅÍ×¡¢¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£º£µ¨CS¤ËÎ×¤à6µåÃÄ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊá¼ê¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅê¹âÂÇÄã¤Îº£¤Î»þÂå¡¢¤¤¤«¤Ë¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤«¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢Êá¼ê¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÇÛµå¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢Åê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ëºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Îºå¿À¡¢³¤ÌîÎ´»Ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥»¡¦¥Ñ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¹¡×
ÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ºå¿À¡¦ºäËÜ¡£Â¿¤¯¤Î»ØÉ¸¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇ·âÌÌ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤¿
º£µ¨¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦³¤Ìî¡£Âî±Û¤·¤¿¥ê¡¼¥É¤ÇÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿
º£µ¨³«Ëë»þ¡¢¡Öµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤Î·ê¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£¤À¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð³¤Ìî¤¬Êä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¹ÃÈå¤Ï»Ø¤Î¹üÀÞ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¥«¥¿¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÃÈåÉÔºß¤Îµð¿Í¤Ïº£¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬ÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ·â¤Ç¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÇÛµåÌÌ¤ä¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¾®ÎÓÀ¿»Ê¤³¤½µå³¦¶þ»Ø¤ÎÂ¸ºß¡£Âç»ö¤ÊÃ»´ü·èÀï¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤â¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÇÛµå¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¼çÀïÊá¼ê¡¢ÅÄµÜÍµÎÃ¤À¡£
º£µ¨¤Ï°ì»þÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç2·³¹ß³Ê¤¹¤ë¤â¡¢1·³Éüµ¢¸å¤Ï¼çÀïÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÅÄµÜ¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ
¡ÖÅÄµÜ¤ÎÇÛµå¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£ÂÇ·â¤ËÍ¥¤ì¡¢¸ª¤â¶¯¤¯¡¢³°Ìî¼ê¤Ç½Ð¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢»È¤¤¤É¤³¤í¤¬Çº¤Þ¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿DeNA¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤âÊá¼ê¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î¡£ÂÇ¼Ô¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¯ÇÛµå¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¯¸ª¤âÌ¥ÎÏ¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÈ´·²¤À
¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¼ã·î·òÌð¤Ï¡¢ºäËÜ¤ä³¤Ìî¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÇÛµå¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÎDeNA¤Ï¼çÀïÊá¼ê¤Î»³ËÜÍ´Âç¡¢¼ã¤¤¾¾Èø¼®²¸¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¸ÍÃì¶³¹§¤È¡¢Êá¼ê¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ç¤Ïµå³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£ºòµ¨¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¸ÍÃì¤¬¹¶¼é¤Ç³èÌö¤·¤¿¤À¤±¤Ëº£µ¨¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬½çÅö¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î²¼¹î¾å¤Ï¤¢¤ë¤«¡£º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤â¤¤¤è¤¤¤è¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¡£
Ê¸¡¿¥ª¥°¥Þ¥Ê¥ª¥È¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò