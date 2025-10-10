KDDIは、スギ薬局の対象店舗にて、3000円以上のau PAY（コード支払い）での支払いで使える最大10％割引クーポンを配布するキャンペーンを実施している。また、1回2500円以上の買い物で、最大20％割引のクーポンが抽選で進呈される。期間は10月19日まで。

事前に獲得で使えるクーポン

スギ薬局の対象店舗にて、3000円以上のau PAY（コード支払い）での支払いで使える最大10％割引クーポンをau PAYアプリでもらえる。クーポン配布・利用期間は10月19日まで。クーポンの利用は1つのau IDあたり1回まで。割引上限は500円。

クイックチャンス

スギ薬局の対象店舗にて、au PAY（コード支払い）で1回2500円以上支払うと、抽選で最大20％割引のクーポンがその場で当たる。抽選期間は10月19日まで。クーポンの利用期間は10月20日～10月31日。

クーポンの内容は、1等が最大20％割引（割引上限1000円）、2等が最大10％割引（割引上限500円）、3等が最大5％割引（割引上限300円）。クーポンは1回2500円以上のau PAY（コード支払い）で使用できる。

ハズレありの抽選で、同一等級が当選するのは1つのau IDあたり1回まで。au PAYアプリで発行する割引クーポンを併用した場合、割引後の金額がクイックチャンスの対象となる。

なお、「ららぽーと名古屋みなとアクルス店」「リンクスウメダ店」「イーアス春日井店」「KITTE大阪店」「CIAL桜木町店」「コスメカラット（各店）」「在宅調剤センター（各店）」「調剤薬局（各店）」はキャンペーン対象外。

このポスターが掲示されている店舗が対象