「そんなにピュアに生きているわけじゃない」ピエール瀧インタビュー《アニメと現実の違い》…いかにして新作映画で「喋る花」という”難役”に挑んだか？

「ろくでもない一生だったな」

独房で死を迎えようとしていた老服役囚・阿久津に声をかけたのは、一輪のホウセンカだった……。摩訶不思議な導入部から始まり、バブル経済絶頂期にヤクザとして生きた男の人生を回想形式で綴りながら、あっと驚く“一発逆転”のクライマックスへと雪崩れ込むアニメーション映画『ホウセンカ』。

TVアニメ『オッドタクシー』が話題を呼んだ監督・木下麦＆脚本・此元和津也のクリエイターチームと、2021年公開の人気作『映画大好きポンポさん』を手がけた注目のアニメスタジオ・CLAPがタッグを組み、かつてない手触りと味わいをもつ異色のエンタテインメントを完成させた。

この作品で、死期の迫った阿久津（声：小林薫）を相手にライトでシャープな哲学的会話を繰り広げるホウセンカ役を演じたのが、電気グルーヴのピエール瀧。Netflix『地面師たち』（2024年）や真藤順丈原作の映画『宝島』（2025年）など、現在も数々の話題作に出演する彼が、この“難役”にいかにして挑んだのか？声優としてのキャリアも含めて語ってもらった。

最初に3パターンぐらいの演じ方を提示したんです

――今回、瀧さんが『ホウセンカ』に参加された経緯は？

瀧：最初に「喋るホウセンカ役」でアニメ映画の出演依頼が来てますよ、という連絡が事務所からありまして。そのあと脚本も送っていただいて、読んでから「はい、やります」とお返事をしました。

――脚本を読んだときに、面白そうだなと？

瀧：まず「喋るホウセンカ役」というのが、お題としてなかなか面白そうじゃないですか。それに、脚本を読んだら最近のアニメっぽくなかったというか……今のアニメって、魔法少女が出てくるか、超能力が出てくるか、鬱屈した男の子が秘めたる力を全開放して闘うか、みたいな感じじゃないですか。そしたらわりと渋めの話で、この内容で映画作るんだ！と思って（笑）。そのセットで興味を惹かれた記憶があります。

――どういうアプローチで「喋るホウセンカ役」に臨もうと？

瀧：何せ、目・鼻・口がないものですし、わかりやすい理屈を最初から説明するような作品でもないじゃないですか。それで、木下（麦）監督と最初にお会いしたとき、わりと単刀直入に訊いたんです。「なんで花が喋るんですか？」という前提のところから。

そしたら「いや〜」みたいな曖昧な返答で（笑）。まあ確かに、そこで正解を言っちゃあ面白くない作品だよな、とも思ったんです。そうなると、アプローチとしては無限に幅が広がるわけですよね。それで「どうしましょうかね」と監督と相談するところから、アフレコ作業に入っていった気がします。

――演じ方を掴むまでは、ちょっと時間をかけた？

瀧：最初に、僕のほうから脚本を読んだうえで想像した「このキャラクターだったら、コレかコレかコレかな」という3つぐらいのパターンを提示したんです。たとえばAパターンだったら、知性の塊のような存在から発せられてくるような、達観したような渋いトーンのキャラ。Bパターンは、いわゆる宇宙人みたいな無機質な感じ。Cパターンは、可愛らしくて無機物っぽくもない感じ。そういうキャラを、その場でそれぞれ演ってみて、監督に選んでもらって決めた感じです。結局、宇宙人っぽいパターンに落ち着いたのかな。

「喋る花」という部分だけ見ると、可愛らしくていい気もしますけど、喋る内容はわりと辛辣だったり、鋭く真理を突いてくるようなセリフもある。それこそ知性の塊っぽい口調で、人間を見下したふうに「お前らは何もわかってない」的なことを言う場面もあるので、その全部の中間にあるようなニュアンスは心がけました。

物理的にちっちゃくて可愛らしい雰囲気もありつつ、あんまり可愛らしくしすぎてもよくない。ときどき相手の感情を刺すような言葉も投げかけたりするけど、ホウセンカ自身がそれを感情的には言わないように、みたいな部分も気をつけました。「馴染みきらないように」と言ったらヘンですけど、そもそも表情が掴めないキャラクターでもあったので、その微妙なバランスはずっと意識しながらやっていましたかね。

――ああいう超越的なキャラクターは、演じるうえで難しくはなかったですか？

瀧：けっこう難しいことも言うので、確かに演じづらい部分はあったかもしれません。生物としての種の基本から、生命の営み、宇宙の理（ことわり）、チベット密教や量子物理学みたいなことまで言うし、グルみたいな口ぶりになったりもする。そこが面白かったですけどね。そういう内容を語りながら、どれにも依らない感じというか、ずっと中立な立場で喋る感じというのが。

――現場では、阿久津役の小林薫さんとふたりで収録されたそうですが。

瀧：はい。ふたりきりでブースのなかに入って、一緒に録っていきました。そのときは、タイムコードと絵コンテを撮影した映像があっただけなので、それを睨みながらやっていましたね。海外のアニメ映画はそういうスタイルが多いと思いますけど、まず声のお芝居から収録して、その音声に寄せたアニメーションを作っていくというかたちだったと思います。

――小林薫さんは登場時からずっと瀕死の状態のお芝居をされていて、なかなか大変そうだなと思いました。

瀧：映画を観てそう思われたのだとしたら、もう小林さんの掌の上にいたってことですね（笑）。刑務所の独房のなかで、息も絶え絶えの状態で、いまにも死を迎えつつあるような受刑者の息遣いを、絵もないまま演じられるのが小林さんの凄さだと思います。

――そういう阿久津の苦しみとはまったく無関係なトーンで喋りつづけるホウセンカの芝居も面白かったです。

瀧：そうですね、そういう脚本でしたから。そこでヘンに阿久津に寄り添っても違うでしょうしね。ただ、辛辣なことを言ってるように見えますけど、言葉の一個一個を見ると、実はそんなに意地悪な言葉をぶつけているわけでもない。感情任せでは言っていないというか、アイレベルが人類と違うというか、そういう視点を表現するうえでも宇宙人っぽい喋りのトーンがしっくりきたんだと思います。一種ドライに、突き放したようにも聞こえるし、気安さもあるみたいな感じですかね。

屋久杉は話しかけてきそうな気がした

――阿久津とホウセンカのように、瀧さんご自身が「自分だけの話し相手」に救われたような経験ってありましたか？

瀧：残念ながら、そんなピュアに生きてきていないので（笑）。「今日こんなことがあったんだけど、どう思う？」「今日のライブどうだったかな？」とかって、心のなかで誰かと話し合ったりするかどうか、って質問ですよね？

ものすごくピュアな人か、ちょっとおかしくなっちゃった人か、どっちかでしょう（笑）。だから僕自身はあんまり経験ないです。

――変な質問ですみません（笑）。

瀧：でも、人生で一回だけ、屋久杉を見に行ったことがあるんです。屋久島に渡って、山を登って、半日以上かけて行くような場所なんですけど。ようやく辿り着いたところで、あのドーン！という威容を目の前にしたとき、説得力がハンパなかった。屋久杉もホウセンカと同じ植物ですけど、夜にひとりで対峙したら向こうから喋ってきそうというか、歩き出しそうな迫力があって。

――何かしらの意思があっても不思議じゃないような。

瀧：そう。樹齢数千年というスケールで生きてきた生命なので、この樹から見たら細かいことは本当にどうでもいいんだろうなと思ったし、自分もそういう思考になりましたね……だからって普段から“心の屋久杉”に話しかけたりはしてないですよ（笑）。

だって、今日家に帰って、等身大の初音ミク人形とかに「今日取材でさー、ピエール瀧に突っ込まれちゃってさー」「今の俺たちの関係を否定するようなことを言うんだぜ？」とか言ったりします？

――それは……実際やってても口外しないかもしれません（笑）。

瀧：でしょ？ それは質問としてルール違反ですよ。あ、でも、バットに話しかけることはあるかな。

――ああ、野球のバットですか。

瀧：うん、話しかけたことないけど（笑）。バッターボックスで「次は頼むぜ」って声をかけるとか。桑田（真澄）もボールに話しかけてたって言いますもんね。

「瀧が喋ってる」とは思われないほうがいい

――声優としてのお仕事では、これまで『アナと雪の女王』（2013年）や『KUBO／クボ 二本の弦の秘密』（2016年）などの作品がありました。今回の作品との違いはありましたか？

瀧：その2本も含めて、これまでは吹替が多かったですからね。まず、外国の俳優さんが演じたオリジナル版の芝居があって、その日本語版をやるというケースだったので、あんまりオリジナリティは必要なかったというか。

吹替の場合、元の声優さんの芝居を聴いて、そのタッチや口調をなるべく採り入れてやるべきだと思っていますから。「あ、瀧が喋ってるな」と思われないほうがいいじゃないですか、やっぱり。

――あくまで作品本位で考えるわけですね。

瀧：そう、「このキャラが喋ってるんだ」というふうに聴こえるようにしたいとは思っているんです。それができてるか、できていないかは別問題として。そういう意味で言うと『ホウセンカ』の満島ひかりちゃんは素晴らしかったですね。たぶん、あの芝居を「あっ、満島ひかりだ」と思って聴く人はいないでしょうから。

――TV『ココリコミラクルタイプ』（2001〜2007年）のミラクルさんは、声のお仕事として瀧さんのなかではどういう位置づけなんでしょうか？

瀧：あれはバラエティ番組でしたし、僕が自由に喋る言葉に対して人形師さんがリアルタイムで動きをつけるというスタイルだったので、全然別物ですね。アニメや吹替のように、ストーリーがあって、キャラクター設定があって、台本に書いてあるセリフを喋る声優の仕事とは、ベクトルがまったく違います。

ディスカッションの材料は十分与えてくれます

――完成した『ホウセンカ』本編をごらんになった感想は？

瀧：収録したときは絵コンテと台本しか見ていなかったので、言わば、ほぼゼロだった情報量が一気に100に増えたものを、そのとき初めて観たんです。

シンプルに言って「こうなったのか」というインパクトは大きかったですね。「こんなタッチのアニメーションだったのか」ということも含めて、いろんなことがそこで初めて分かったので。

――お気に入りのシーンや台詞はあったりしますか？

瀧：具体的にどれかひとつの場面というよりは、全体の雰囲気の良さを感じる映画でした。強いて挙げるなら……映画の舞台設定は1987年ですけど、僕が高校を卒業して上京したのが、その1年前の1986年なんです。

映画の前半、若いころの阿久津と那奈が同棲を始めて、引っ越し作業を進めるくだりは、観ながらその時代の空気感が蘇ってきたりしました。電子レンジの「チーン」という音だったり、遠くを通り過ぎていくカブのエンジン音だったり、そういう懐かしさをさそうような要素が全編に散りばめられていて。完成した本編を試写で観たとき、それらの環境ノイズがよくできてる作品だなと思いました。

わりとキャラクターもすっきりデフォルメされていて、絵柄としてはシンプルですけど、生活感を感じるような作品に仕上がっている。それはやっぱり要所要所に環境音などのディテールを上手に入れ込んでいるからじゃないかな。ひとつひとつのシーンに空間と奥行きを持たせるうえで、効果的な演出だなと思いました。僕が好きだったのはそういうところです。

――普段映画を観るときも、わりと音響に意識が働いたりするのでしょうか？

瀧：そういうわけじゃないんですけどね。この作品の場合はそこが特に印象に残ったというだけで、初見はプレーンな気持ちで、全方向に意識を働かせて観たほうがいい。

僕もいつも映画を観るときはなるべく前情報を入れずに観るので……ホントに正直に言わせてもらうと、これもそういう作品だと思います。あんまり言うと、この取材自体を否定しかねないけど（笑）。

――でも本当にそういう映画ですよね。絶対に良さはあるんだけど、その良さを言語化しづらいというか……。

瀧：そう、ちゃんと説明しようとすればするほど正しく伝わらない気がする（笑）。阿久津と兄貴分の堤のストーリーも、文字にするとわりとプレーンな話として説明できちゃうんだけど、そこじゃないんですよ、きっと。

――そういう「味」を楽しむ作品ですよね。確実に、ちょっと観たことない映画ではあると思います。

瀧：だから、何かバイアスかけて観ないほうがいい気がするんです。できれば何も予備知識を入れずに観て、観終わったあとに「ナニコレ？ どゆこと？」って感じてもらったほうがいい（笑）。

映画を観た人同士でディスカッションしながら「あっ、そういうことか」と腑に落ちたような気になったり、いろんな解釈を披露し合ったりして楽しんでもらえばいいと思います。そのディスカッションの材料はじゅうぶんにくれる映画です、とは言っておきたいですね。

ピエール瀧：Pierre Taki

1967年、静岡県出身。石野卓球と組んだ音楽ユニット「電気グルーヴ」で熱狂的人気を獲得しつつ、1995年ごろから俳優活動もスタート。映画・ドラマなどに多数出演し、『凶悪』（2013年）で第37回日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞。

そのほか主な出演作に『怒り』（2016年）、『アウトレイジ 最終章』（2017年）、『福田村事件』（2023年）などがある。近年はNetflixシリーズ『サンクチュアリ ‐聖域‐』（2023年）、『地面師たち』（2023年）、『新幹線大爆破』（2025年）など話題作への出演が続く。

『ホウセンカ』

10/10（金）新宿バルト9ほか全国ロードショー

キャスト：小林薫、戸塚純貴、満島ひかり、宮崎美子、安元洋貴、斉藤壮馬、村田秀亮（とろサーモン）、中山功太、ピエール瀧

監督・キャラクターデザイン：木下麦

原作・脚本：此元和津也

企画・制作：CLAP

音楽：cero／高城晶平、荒内佑、橋本翼

製作：ホウセンカ製作委員会

2025年日本／90分／配給：ポニーキャニオン

公式HP： https://anime-housenka.com/

公式X： ＠anime_housenka

公式Instagram： ＠anime_housenka

