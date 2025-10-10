◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦 カブス ― ブルワーズ（2025年10月9日 シカゴ）

カブスのクレイグ・カウンセル監督が9日（日本時間10日）、ブルワーズとの地区シリーズ第4戦の試合前に取材対応した。

ホームへ戻っての第3戦は、ブッシュが史上初となるポストシーズン（PS）同一シリーズの2本目の先頭弾などで4―3と逆転勝ち。1勝2敗としたが、崖っぷちの状況は変わらない。カウンセル監督は「本当に大切なのは、いつも通りに自分のやるべきことに集中すること。それ以上のことは求めない。野球はそれだけ難しいし、周囲に余計な情報も多すぎる。だからこそ、自分自身のプロセスに集中すること」と普段どおりを強調し、「時には何かを変えなければと感じることもあるかもしれないが、それではうまくいかない。むしろ同じことをすることこそが、結果を出す道であり、安定性を保つ鍵だ」と力説した。

今期14勝の先発左腕ボイドは、ブルワーズとの第1戦（4日）では1回もたず6失点でKOされた。指揮官は「第1戦では苦しい内容だったが、今夜も彼が必要だ」と信頼感を口にした。ボイドが今季ホームではレギュラーシーズン12勝1敗、防御率2.51と安定しているが、「チーム全体としてもホームで良いプレーができている。それがこの球場の特性だと思う。多少なりともホームの利点があると思う。でも、ボイドの投球スタイル自体にホームだから合うという特別な要素があるとは思わない」と話した。