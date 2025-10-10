「ポルノは全部禁止！」違反すると懲役20年のトンデモ法案がアメリカで生まれた！　法案を提出した議員はどんな人物か？

トランプ政権下で混乱が極まるアメリカ。政府予算案も民主党の反対で議会の採決がまとまらず、10月1日からは政府機関が閉鎖される騒動になっている。

そんなアメリカの各州で、いま進んでいるのが道徳教育の強化だ。ユタ州では18歳未満のSNSを禁止。フロリダ州では学校でジェンダーをテーマにした対話を禁止。テネシー州・アーカンソー州など複数の州では未成年に見える場所でのLGBT表現の禁止などがある。

なかでも熱心なのはポルノの禁止だ。複数の州ではポルノサイトの年齢確認を厳格化し、未成年がインターネット上のエロに触れない法律が真面目に審議されているのだ。

エロは全部禁止

その究極ともいえる法律がミシガン州で提案されて話題になっている。法案の名前は「公衆道徳腐敗防止法」（Anticorruption of Public Morals Act）。まるで昔のハリウッド映画などのディストピアSFに出てきそうなセンスだ。

法律の内容をシンプルに説明するなら「ネットにあるエロは全部禁止」。“18歳未満は見てはいけない”とかではない。大人も子どもも関係なく、ネット上にあるエロの存在そのものを禁止しようというのだ。

にわかには信じがたいが、公開されている法律案には確かにそう書いてある。第2条(f)では禁止対象を「性的行為の描写、記述、またはシミュレーション。実写、アニメ、デジタル生成、文章、または音声によるもので、以下のいずれかを含むもの」としている。

驚くのは「以下のいずれかを含むもの」として列挙された項目の細かさだ。

「膣性交または肛門性交」「フェラチオまたはクンニリングス」「マスターベーション」「射精またはオーガズム」「性的デバイスによる挿入」「グループセックス」「ボンデージ、支配、またはサディズム・マゾヒズム」「性的興奮のための体液を伴う行為」「エロティックASMR、うめき声、または官能的音声コンテンツ」「アニメ、バーチャル、または人工知能によって生成された性的活動」「未成年のように見えるキャラクターの性的文脈における描写」「その他あらゆるポルノグラフィック素材」

SMなど変態系まで取り締まりの対象なのはよくわかる。驚いたのは「エロティックASMR、うめき声、または官能的音声コンテンツ」「アニメ、バーチャル、または人工知能によって生成された性的活動」。

前者は最近流行している耳元で囁いたり喘いだりしてくれる音声のこと、後者はAIで生成されたポルノ動画や画像などを指すのだろう。むしろ、この法律の提案者は最先端のエロを研究し尽くしているように見える。

しかも、違反した場合の刑罰は殺人罪並みだ。基本の違反でも最高懲役20年、100点以上の禁止素材を扱うと最高25年の実刑となる。もちろん、SNSなどに書き込んだ猥褻なコメントは削除の対象になる。

プラットフォーム事業者が削除命令に従わなければ1日あたり25万ドル（約3700万円）の罰金。故意に禁止素材へのアクセスを促進した場合は最高50万ドル（約7400万円）の民事罰金が科される。

神に選ばれた議員

この法律を提案しているのは、共和党のジョシュ・シュライバー議員（33）。2022年に初当選したばかりの新人だ。出馬以前は、自閉症の子どもたちを支援する幼稚園教師で、まったくの無名だった。

それが一躍人気を得て2024年の再選時には圧勝。「神に選ばれた議員」として熱狂的に支持されている。本人も「自分は神に選ばれた」と公言している。そんな彼の主張は、トランプ支持者に大ウケするものばかり。

たとえば、児童婚（18歳未満の結婚。一部の州では合法）禁止法案に反対票を投じ、避妊の禁止、同性婚の禁止、さらにはトランスジェンダーに対する医療行為の禁止をも主張しているのだ。

さらに彼は、今アメリカで流行している陰謀論「大置換理論」を全面的に支持している。「大置換理論」とは、「リベラル勢力やユダヤ人が意図的に白人を減らそうと陰謀を企て、移民を大量に送り込んで白人文明を破壊しようとしている」という陰謀論のことだ。

この陰謀論によれば、白人と有色人種の結婚はすべて、白人文明破壊のために行われているという。すでに、これを信じて「白人が絶滅させられる前に行動しなければならない」と考えた犯人による銃乱射事件も起きている。

シュライバー議員はXでこの事件の犯人を支持するツイートをしたことが原因で、州下院議長から秘書も予算も全部取り上げられ、委員会からも追放された。事実上、干されたのだ。しかし、そのことで彼に対する支持はいっそう熱烈なものになっているという。

【つづきを読む】『アメリカの保守党議員が「ポルノ全面禁止」法案を提出！ その理由と「日本人へのメッセージ」とは？』

