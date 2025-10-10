【「第一生命」19億円巨額詐取】伝説の生保レディ「山銀のドン」との蜜月関係

なぜかくも巨額の保険契約を獲得できたのか。生前の二人を知る地元関係者は「頭取と彼女はできていた」と囁く。その噂の真相に迫った。

「山銀のドン」との関係

「『こうちゃん』によろめいたのは無理もないわよ。身長は大きくて背筋はピンと伸び、昔からオーラがあったから。年取ってからも、ロマンスグレーでかっこよかったし」（山口県在住の女性）

「こうちゃん」とは、「山銀のドン」と称された田中耕三（1926―2021）を指す。山口銀行の頭取や相談役だった時の写真を見ると、たしかに顔立ちは端正である。

かたや「よろめいた」というのは、第一生命の正下文子。彼女は周南市（旧徳山市）という地方都市にありながら、全国で約4万人の同社営業職のなかで指折りの実績をあげてきた。ところが89歳を迎えた'20年、顧客に架空の投資話を持ち掛けていた疑惑が発覚する。第一生命の調査によると、24人から計19億5100万円をだまし取っていた。

正下は懲戒解雇され、詐欺容疑で刑事告発される。だが、すぐに「認知症」と診断され、不起訴処分となる。'23年に亡くなり、真相は闇の中だ。

「半世紀以上にわたって（正下と）姉妹のような関係だった」という冒頭の女性によれば、正下と田中はともに配偶者がいる身でありながら、「深い仲」にあったとされる。

「いえ、正下さんがそう打ち明けてくれたわけではない。耳にしたのは、（田中は）素敵な人ですとか、すごくお世話になってます、とか。ただ、彼女の雰囲気から、それ以上の仲だと感じた。それに40年くらい前だったか、山銀の本店にいたそれなりの地位にある人がはっきりと教えてくれたからね」

こんな噂が立つのも無理はない。山口銀行の取締役だった浜崎裕治が、同行と思しき地銀を舞台にした権力闘争劇を描き、'14年に出版された小説『実録 頭取交替』（講談社）。そこには、田中と正下がモデルとされる男女が登場する。二人は若いころに逢瀬を重ね、やがて頭取になる男が銀行を私物化し、保険外交員となった女の営業を手助けする。

田中と正下が明言していない以上、本当のことはわからない。とはいえ、「火のないところに煙は立たない」ということわざもある。

今回追及したいのは、なぜこんな噂が立つようになったのか、だ。目的は故人の色恋沙汰を詮索することにはない。あくまで知りたいのは詐欺事件の真相である。

そのためには、正下が地元の有力者に食い込み、全国有数の営業実績を挙げられるようになった背景や経緯により迫りたい。彼らとの関係が正下に過度な信用を与え、顧客が騙されていったからである。おそらくその端緒を開いた「山銀のドン」との関係を、いまさらながら明らかにしようとする意味はそこにある。

若いころから「頭取候補」

公的な記録によると、田中は名門の旧制徳山中学校（現在の県立徳山高校）を経て、士官を養成する江田島海軍兵学校を終戦とともに卒業している。その後、慶應義塾大学大学院修士課程を修了し、'54年に山口銀行に入行した。

ただし同行のOBたちによると、田中が新卒で入社したのは日立製作所の山口県下松市の事務所だった。同社で労働争議を抑えた手腕を見込まれ、山口銀行の頭取だった布浦眞作に引き抜かれた。

人事部に配属された田中は、企業内組合をつくるなど労務畑で頭角を現していく。同行元専務の桑原豪士は20歳近く年上の田中を、「若いころからカリスマ性があって周りの尊敬を集め、将来の頭取候補と言われていた」と振り返る。

徳山では当時、出光興産が'57年に国内最大規模の製油所の操業を開始。さらに'64年には石油化学工場も稼働させ、石油由来の素材を造る企業の集積地となる「周南コンビナート」の礎を築き始めていた。

この翌年、徳山の山間にある中須という過疎地から15km以上離れた市街地に移り住んできたのが正下である。中須で生まれ育った70代の男性によれば、当時は交通が不便だったこともあり、住民が市街地に出て行くことはめったになかった。

ところが正下にとっては、石油化学工業の発展に沸く街並みは馴染みがあった。市街地に住む知人の女性が当時を振り返る。

「正下さんは中須に住んでいた時から、こっちによく来ていた。地元婦人会の親玉で、女性を啓蒙するイベントを企画して開いていたから。主には性教育。たとえば昔は多産の女性が多かったから、避妊の仕方を学ぶわけです。そのため、こっちの産婦人科医の先生を講師として招いていた」

「正下を応援してやってくれ」

そうした企画提案力やコミュニケーション能力が見込まれたのだろうか。'65年、正下は生家が営む「幼稚園」の先生から保険外交員、いわゆる生保レディに転身する。味噌製造業の老舗シマヤ（周南市）の相談役で、彼女と長く懇意だった原田亮彦は「勧誘されて転職したと話していました」と語る。

駆け出しの保険外交員に手を差し伸べた人物こそが田中だった。二人を仲介したのは、酒蔵はつもみぢ（周南市）10代目蔵元の原田耕作。田中と原田は江田島海軍兵学校の同窓生であり、原田の弟に正下の妹が嫁いでいた。

「正下を応援してやってくれ」。原田から頼まれた田中は、その言葉に従い、正下に保険の営業先を紹介するよう山口銀行の部下に伝えていく。

田中本人にとっては軽い気持ちだったのかもしれない。だが、布浦頭取から請われて鳴り物入りで入行し、「将来の頭取候補」と目されていたカリスマの一言は、周囲にとっては本人が思う以上に重みがあったのではないか。

田中は44歳だった'70年に本店営業部長になると、'77年に徳山駅前支店長、'78年に徳山支店長と出世の階段を駆け上がり、常務や専務を歴任した後、'92年に頭取に就任する。正下もこれと歩調を合わせるように、とりわけ旧徳山市内のVIPを相手に急速に保険契約を獲得していく。

裁判記録によると、正下は周囲に「山口県の医者の8割は自分の客」とうそぶいていた。これまでの取材を踏まえると、さすがに誇張が混じっているという印象を受ける。

（文中敬称略）

