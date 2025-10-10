つり具の上州屋を襲う「閉店ラッシュ」の波…200近くあった店舗が半分にまで激減していた

ロードサイドでひと際目立つ、赤い字で「つり具」と書かれた大きな看板。入ったことは無くとも、誰もが一度は見かけたことがあるはずだ。その店こそ、全国最大級の釣具専門チェーン店「上州屋」だ。

1963年に創業し、60年以上にわたって多くの釣り人たちに愛され続けてきた同チェーンに過去最大の“危機”が訪れている。というのも、ここ最近、店舗の閉店が相次いで報告されているのだ。

編集部が直近の閉店情報について調べただけでも、8月31日に浦安店（千葉）・三郷店（埼玉）・秋田店、9月30日に京都右京店・川崎北加瀬店（神奈川）・福島矢野目店・上尾店（埼玉）がすでに「完全閉店」済み。さらに、完全閉店が告知されている店舗として、10月26日に成東店（千葉）、10月31日に立川店（東京）・藤沢店（神奈川）・松戸常盤平店（千葉）・甲府店（山梨）がある。

わずか3ヵ月の間に10店舗以上――まさしく「閉店ラッシュ」に陥る上州屋。いったい何が起きているのだろうか。

株式会社上州屋（所在：埼玉県草加市）が運営する「上州屋」。2020年頃のピーク期には全国に約200店舗を展開するなど、規模だけで言えば、日本一の釣具専門チェーンと言って差し支えないだろう。

だが、上述の通り閉店が相次ぎ、現在は113店舗（公式HPより。アウトドアワールド、キャンベルなど他業態除く※10月8日時点）にまでその数を減らしている。その理由を探るべく、まずは「釣り業界の革命児」と呼ばれた同社の成り立ちを簡単に振り返りたい。

上州屋創業者の鈴木健児氏（故人）は、若い頃から実業家として知られていた。昭和30年代頃には、足立区に10軒もの豆腐屋を経営していたほどで、その商才は図抜けたものだったという。

そんな鈴木氏が次に目を付けたのが釣具店だった。当時の釣具店と言えば、金物屋のように小規模の個人経営店が主流の時代。そんな中、鈴木氏はあえて他と差別化を図るため、チェーン店による企業化という道を選んだのである。

無論、周囲の多くは「どうせ事業は失敗するに違いない」と予想した。事実、創業時からしばらくは安定供給実現には欠かせない商品の仕入れに苦労し、赤字に苦しむこともあったという。

だが、高度経済成長を契機としてレジャー需要が高まるにつれ、上州屋は多くの客の支持を受けて拡大。鈴木氏もそれに呼応する形で、大型店舗の新設や全国展開、SPA（製造小売業）による自社オリジナル商品の開発を推し進め、いつしか日本一の釣具専門チェーン店に成長を遂げたのだ。

実際、昔から今に至るまで、上州屋が多くの釣り人に愛されているのには明確な理由がある。それが他店にはない“魅力”の数々だ。

上州屋の閉店理由は「客離れ」ではない？

上州屋の魅力を語る上で、釣り人たちが口を揃えてまず言うのが「24時間営業」という点だ。

日本全国、都心部から郊外まで様々な土地に展開している分、釣り場へのアクセスに丁度いい店舗も見つけやすい。それでいて24時間営業かつ駐車場もあるので、早朝でも深夜でも釣りの行き帰りにスムーズに立ち寄ることができるというわけだ。

上州屋の魅力は他にもある。たとえばスタッフの質。店長クラスであれば、腕利きの釣り人揃い。そのため、豊富な商品に関する知識だけでなく、その土地土地の釣り場に関する情報にも精通している。「ここでは生の情報が得られる」とファンが語るように、上州屋は単に商品を売るだけでの場所ではなく、いわば釣り人たちの“拠点”となっているわけだ。

他にも、釣りの帰りにタックルなどを水洗いできる「釣り人の洗い場」を設置していたり、展示即売会や釣り教室といったメーカー協力のイベントを積極的に行うなど、その魅力は挙げればキリがない。

他の業態、たとえば飲食チェーンの場合、大量閉店となったら真っ先に「客離れ」、すなわち客からの支持が低下していることが原因として挙げられる。だが、上州屋を見る限り、そういった懸念は考えにくい。

実際、SNS上では一連の閉店情報を知ったユーザーによる「さみしい」「顔見知りの店員もいたのでショック」「負けずに踏ん張ってほしい」と惜しむ声や応援のコメントが占めるなど、その愛されぶりがうかがい知れる。

では、「客離れ」でないなら、上州屋が閉店ラッシュに陥っている本当の理由とは何なのか。

そこには最大手チェーンすらも太刀打ちできないレベルの「業界全体の大不況」があった――。【後編記事】『日本一の釣具チェーンに異変《上州屋が大量閉店》に追い込まれる理由…コロナ禍の釣りブームはどこへ』で詳しく解説する。

【つづきを読む】日本一の釣具チェーンに異変《上州屋が大量閉店》に追い込まれる理由…コロナ禍の釣りブームはどこへ