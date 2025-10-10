レイカーズ公式動画に大谷翔平が出演

ドジャースの大谷翔平投手が、NBAレイカーズのショート動画に出演し話題を集めている。突然の登場に、動画を発見したファンは「なぜか出てるやん」「大谷さんがウインクしてる」「もう感無量やわ！」と歓喜している。

レイカーズは7日（日本時間8日）、公式X（旧ツイッター）で「Forever Iconic（永遠の象徴）」のフレーズとともに70秒の動画を公開した。大谷は開始7秒でドジャースのユニホームに、「ロサンゼルス レイカーズ」とカタカナで描かれた帽子を被って登場。バットを構え、スイングする直前に“ウインク”を見せている。

この姿にファンはSNSで続々反応。「レイカーズのCM、ついに大谷翔平が出演してる！」「よく見りゃカタカナ」「なんか涙でる」「大谷さん真顔でウインク」「大谷のウインクが見れるNBAチームはレイカーズだけ」「LAの顔だね〜」「同じ街のスポーツ同士お互い盛り上げるのめっちゃいいよ」などのコメントが寄せられていた。

同じロサンゼルスを拠点とするドジャースとレイカーズは、選手同士の交流も度々行われている。1日（同2日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦の試合前には、球団SNSが大谷とレイカーズに所属する八村塁の2ショットを公開し注目を集めていた。（Full-Count編集部）