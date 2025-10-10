名伯楽・内田順三氏が伝えるスイング軌道習得練習

多くの野球選手が陥る悩みの1つが、打撃時のバットコントロールだ。特に複合バットに慣れた子どもたちは、打撃時の後ろの手（トップハンド、右打者は右手）が強く柔軟性が不十分な傾向にある。そのためバットが外回りしてしまい、理想とされる「インサイドアウト」の軌道が出づらくなっている。この問題を解決するため、広島と巨人で打撃コーチや2軍監督を務めた内田順三さんが、鈴木誠也外野手（現カブス）も取り組んだ理想のスイング習得法について解説している。

内田さんは、鈴木の広島入団時を振り返り「（走攻守）3拍子揃った選手で、そこそこの数字は出すんじゃないかなと思いました」と回顧。のちにメジャーでも活躍する屈指のスラッガーの覚醒を予感していた。当時の課題としては、金属バットや複合バットを使用していた打者に多い「後ろの手が強い、肘が硬い。そのためにインサイドアウトにバットが出づらくなっていた」と振り返り、取り組んだ修正法があったという。

それが、壁やネットの前でスイングをする練習だ。バットが遠回りをすると壁やネットに当たってしまうため、“制限”を設けることでスイング矯正につながる。内田さんはポイントとして「下半身を先に回して、下半身の連動でスイングする」ことを挙げている。バットが先に出るのではなく“下半身主導”を意識することで、理想のインサイドアウトの軌道が身に付くという。

ティー打撃で何回も繰り返すことがお勧めだ。「テークバックの動きを小さくすることで、長くボールを見ることができ、素早くバットを出せるようになる」という利点もあると説明している。

インサイドアウトのスイングがスムーズにできると「センターに返すつもりが、（左打ちなら）ちょっと差し込まれた時に左中間、ちょっと早くなった時は右中間に飛ぶ。こうした広がりが生まれると、打撃の確率が格段に良くなる」と内田さん。幼少期に正しい形を身につけると、カテゴリーが上がった際にも対応しやすくなる。毎日の素振りやティー打撃でも実践し、基礎を固めることが上達の近道となる。（First-Pitch編集部）