「ザ・ボーイズ」スピンオフドラマ「ジェン・ブイ」シーズン2は本記事時点で第6話までが配信中だ。本シーズンは全8話構成で、残り2話でシーズンフィナーレを迎える。

その後もシリーズは続くのだろうか？ショーランナーのミシェル・ファゼカスが、シーズン3の可能性やアイデアについて語っている。

「ジェン・ブイ」シーズン2は、かねてから「ザ・ボーイズ」最終シーズンにつながると予告されていた。物語は両シリーズに関係する“オデッサ計画”を軸に展開され、スターライトやシスター・セージ、ファイアクラッカーなどの本家キャラクターたちが登場。しかし本家終了後も、「ジェン・ブイ」が続くのかどうかは明らかになっていない。

米のインタビューで、シーズン2の残り2話に「シーズン3への布石はありますか？」問われたファゼカス。「シーズン3を作る方法はいくつもあると思います」と述べ、前向きな姿勢を示した。

「今シーズンは『ザ・ボーイズ』へつなぐ役割を担っていますが、だからといって『ジェン・ブイ』のシーズンが更新されないというわけではありません。」

そのうえで、「大学を舞台にしたシリーズの良い点は、“みんなが大学へ行く”ということです」と述べ、学生キャラの入れ替わりでシリーズを継続できる可能性にも言及している。

なお、シーズン2は「ザ・ボーイズ」とのクロスオーバーが深まっていることから、「ザ・ボーイズ」最終シーズン前の必修科目のようになっているのでは？との意見も。これについてファゼカスは「答える立場にない」と前置きしたうえで、「両シリーズを観た人は、どちらか一方だけを観た人とは別のレベルでストーリーを理解できるでしょう。ただし、片方だけを見た場合でも、物語を楽しめ、理解できるように配慮しています」と説明している。

「ジェン・ブイ」シーズン2はAmazon で配信中。

