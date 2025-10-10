史上最強のアマチュア・中部銀次郎は、いかにして井上誠一の「神算」に挑んだか

10月16日から行われる日本オープンゴルフ選手権の勝者が、マスターズへ招待されることが発表された。2025年大会が開催されるのは、名設計家・井上誠一が手掛けた日光カンツリー倶楽部。

この難関コースへ果敢に挑んだゴルファーに、史上最強のアマチュア・中部銀次郎がいる。井上が「神算」をもって仕掛けた罠を、中部はいかなる「鬼謀」をもって突破したのか？ 「日光17番ホール」をめぐる伝説の二人の攻防を、井上誠一「唯一の弟子」の筆者が読み解く。

日本のBESTゴルフ場ランキングの常連

生涯において40以上ものコースを設計した井上誠一先生（以下、井上）は、実は日本で最初にプロフェッショナルとして「コース設計家」を称した人である。そして独立して最初に手掛けたのが、大洗ゴルフ倶楽部（1953年）、愛知カンツリー倶楽部（1954）、そして日光カンツリー倶楽部（1955）だった。

その後、数多くの名コースに携わったことは周知のことだが、とくに気鋭の設計家として情熱をもって取り組んだこの3コースは、井上の代表作として高く評価されている。

日本の名コースBEST10ランキングの常連である日光カンツリー俱楽部に、井上はどのような知略を巡らせたのか？ 我が師が仕掛けたマジックトラップつまり罠を、同じ設計家の立場から推理してみよう。

コース設計の視点から見ると、日光カンツリーの戦略性＆難易度を高めている要素は以下の3点である。

・だまし絵（トロンプ・ルイユ）手法を取り入れた自然ハザード

・難解で多彩なグリーン形状

・人が知覚できない2%勾配

「だまし絵」のコース設計

日光カンツリーのバンカーはわずか36個と少なく、また池やクリークなどのウオーターハザードもなく一見するとピースフルで穏やかなコースに感じる。

しかし井上は障害となる人工物ハザードをむやみに作らず、本来の地形や起伏を生かした「だまし絵（トロンプ・ルイユ）」の手法で各ホールに魔法をかけた。つまり「道しるべ」としてのハザードを敢えて省くことで、プレイヤーの方向感覚や距離感を惑わせていくという設計手法を選んだ。

さらに井上は日光カンツリーに刷新的なグリーンを授けた。当時の日本のゴルフコースは受けグリーン＆2グリーンがほとんどであった。しかし井上は日光の地域（気候）条件に合わせ世界標準の1グリーンを採用。さらに奥下がり、2段〜3段形状等の多彩なバリエーションを有するグリーンを造り上げた。

わずか2％の勾配を利用して

「英国では受けグリーンは軽蔑され、奥下りのグリーンは尊敬される」

ゴルフジャーナリストの故・田野辺薫氏は英国人設計家の言葉を引用し、日光カンツリーのグリーンを高く評価していた。いまでこそ外国人の設計コースに奥下り形状のグリーンは散見するが、1950年代に現代にも通じるクオリティに仕上げたことには驚くばかりだ。

さらに、いくつもの有力な候補地を排して井上が独断で選定したこの場所は、河床で男体山からの傾斜から生ずる2%の勾配という特殊な地勢を有していた。「2%勾配」とは建築用語で、100mあたり2mまでの傾斜は人には知覚できないとされる。

この微妙な傾きが距離感を惑わせ、他のゴルフ場とは違う独自の順目や逆目を生み出し、プレイヤーを心身ともに疲弊させ難度を高めていく。

コースの麗容さから「緑の貴婦人」と称される日光カンツリー。しかしその深奥には、稀代の設計家・井上誠一の「神算」から仕組まれた繊細かつ狡猾な策略が待ち構えているのだ。

そんな神のごとき企てに、驚くべき「鬼謀」をもって挑んだプレイヤーがいた。

──伝説のアマチュアゴルファー、中部銀次郎である。

