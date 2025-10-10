【独自】25万部突破「わが投資術」の清原達郎が激白「AIの将来について私が悲観的な理由」

世界の株式市場が支配されるバイアス

日本株の「進撃」が止まらない。10月8日水曜日の日経平均は5営業日ぶりに反落したが、9日木曜日には反発して前日比845円45銭高の4万8580円44銭で引けた。4万8000円台は史上初。強気相場に引きずられるように大手証券各社は軒並み年末目標を引き上げた。

一方、個人投資家のなかには急すぎる上昇ペースについていけず、新たな投資をためらう人も少なくない。バブルか否か──。カリスマ投資家として知られ25万部を超えるベストセラーとなった『わが投資術 市場は誰に微笑むか』（講談社）の著者である清原達郎氏に聞いた。

──バブル相場を示す分野はありますか。

「私が相場にネガティブになったもう一つの大きな理由が『AIバブル』です。私はAIに疎いのでコメントする資格はないと言われれば確かにそうなのですが、その私ですらAIをバブルと呼べる状況証拠がそろってきたように思えます。

私は日本を含め世界の株式市場は3つの巨大なFOMO（取り残される恐怖）に支配されていると思います。それが生み出したのがモンスター級のバイアス、つまりバブルです」

──これも具体的に順序立てて教えて頂けますか。

「ではどうしてそうなったかを投資心理面から考えていきましょう。

第一に高騰する株式相場についていけない恐怖です。これはいつの時代にも存在する恐怖ですが、昨今相場の上げが急だったのでぐずぐずして株を買わない機械損失が膨大になりました。しかも日米とも株価が新値を取ってきているので投資家はとても煽られやすい心理状態にあります」

でっち上げられたストーリー

「第二にGAFA（あるいはその他の大手IT企業）による際限ないAIへの設備投資競争です。どれだけ稼げるかはわからないけど『世界を変えるとんでもないテクノロジーならそこで同業他社に後れを取るわけにはいかない』という強迫観念に陥っています。

第三にイノベーション中毒です。私には世界中の投資家がイノベーションアディクト（技術革新中毒）っぽくなってしまったように見えます。『これが次のイノベーションだ！』とバズると、投資家が『乗り遅れるな』と我先にと群がってきます。

投資家はイノベーションに飢えているので、『イノベーションのない世界』など到底受け入れられないのです。イノベーションがなければ、誰かがイノベーションをでっち上げるでしょう。

それほどにニーズが強いので、世の中は似非イノベーションのベンチャーであふれています。でっち上げのイノベーションですからベンチャーは黒字化しません。となると次のファイナンスのために、さらに大げさなストーリーをでっち上げないといけなくなります。こうやってイノベーションのバブルは膨らんでいくのです」

メタバースもVRもみんな消えた

──イノベーションが本物だった時代もあったのではないですか。

「もちろんです。私は1990年〜2000年のインターネット革命は、正真正銘の偉大なイノベーションだったと思っています。投資家を大儲けさせた巨大IT企業もGAFAを含め多数生まれてきました。その分イノベーションに対する投資家の期待も膨らみました。

それ以降、世界を変える（はずの）イノベーションはたくさん出現してきました。しかし『本物』は少ない。メタバース（3次元上の仮想空間）、VR（仮想空間を疑似体験できる仕組み）などもう話題にも上りません。

IT分野以外でも例えば『水素社会の到来』だとか『浮体式洋上風力発電』だとかコスト的にバカげたアイデアが夢の技術のように言われてきましたが、化けの皮が剝がれつつあります。iPS細胞も一時期大騒ぎしましたが、今となっては世の中を大きく変えるには程遠い技術だということが露呈してきました。

仮想通貨も偉大なイノベーションのように言われた時期がありましたが（犯罪者以外の）一般の人にとってはあってもなくてもいい技術です。あれだけ話題になったソフトバンクの人型ロボットの『ペッパー君』もすっかり聞かなくなりましたね（私も名前忘れていましたのでGoogleで調べました）。

私は現在、イノベーションの減衰期に入ってきたという印象を持っています」

私はChatGPTなど使わない

──AIがバブルだとしても，その将来性が失われたわけではありませんよね。

「確かにAIという言葉はまだ光り輝いています。投資家のイノベーションへの期待の高まりと『ネタ切れ』がAIへ期待を集中させているのかもしれません。

しかしAI向けデータセンターの投資規模が仮に年間50兆円とかであれば、最終的にお客が50兆円をサービスの対価として支払わなければ採算が取れません。それが現実的に成り立つでしょうか。

また日本ではAI関連で時価総額の大きいのは半導体製造装置株です。半導体加工装置のディスコのように消耗品ビジネスが大きければ業績はある程度安定しますが、基本、半導体製造装置の需要は世界の半導体需要が直線的に伸びていっても上向きません。業績が伸び続けるためには半導体需要の幾何級数的な伸びが必要になるのです。

今でもAI半導体の生産はとても高水準です。これが今後さらに幾何級数的に伸びるとするとAIの設備投資の金額は一体いくらになるでしょうか。累計の投資額が数百兆円になるとして誰が客としてそれだけのお金を払うのでしょう」

──AIの将来に悲観的なのはご自身の体験に基づくものですか。

「私はほぼ毎日Googleで検索しています。でも私がChatGPTを使うことは一生ないでしょう。仮に私が現役のヘッジファンドマネージャーを続けていたとしてもChatGPTなど無用の長物です。

AIの情報が99%正しくても、それは相場に織り込み済みでしょう。残りの1%のAIの間違える部分がヘッジファンドの勝負所なのです。私が無用だ、と言っているサービスに人々は何百兆円もお金を払うのでしょうか。そこまで私はズレているのでしょうか。

私はAIの設備投資バブルは持続可能ではないし、近いうちにはじけると思います。その時、半導体製造装置株がどうなるかは言うまでもありません」

投資のボトムとピーク、経済のバブルと実需、投資心理の熱狂と沈着などを経験し尽くした清原氏が、今、感じている「危険な相場観」を参考にして頂きたい。

