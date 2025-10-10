10月は「食品ロス削減月間」です。フードロス削減の新しい取り組みが、福岡市動物園で9日から始まりました。コストコの規格外の野菜や果物が、動物たちのエサとして活用されます。

■鬼丸ゆりか記者

「今、オスのあおが鼻を器用に使ってシャインマスカットを食べています。」



初めてシャインマスカットを食べたという、アジアゾウのオス・15歳の「あお」。果物は、福岡県久山町の会員制の倉庫型スーパーマーケット「コストコ久山倉庫店」から届けられたものです。

福岡市動物園で始まった食品ロスを減らす取り組みでは「コストコ」が傷などにより店頭に並べることができない野菜や果物を無償で提供し、週に1回、「九州西濃運輸」が福岡市動物園に輸送します。太陽光発電システムを販売する「ゆめソーラー」が、その輸送費用を全額負担するというものです。



福岡市動物園のエサ代の予算は今年度、市民などの寄付金も含めておよそ9600万円です。中でも、アジアゾウ3頭にはおよそ2000万円のエサ代が必要です。



物価高で値上がりしているエサがある中、福岡市動物園にとってはエサの確保につながる一方で、フードロス削減に寄与することになります。

この日は、シャインマスカットやアスパラガスなどが入ったコンテナ5ケースが届きました。ゾウだけでなく様々な動物にエサとして与えられます。



■ゾウ担当の飼育員・白濱祥平さん

「廃棄されるものをいただけて、動物も新しい物を食べられる機会になり、動物・社会のためにもなると思うので、今後も続けていければ。」



エサとなる食品を輸送する九州西濃運輸は、この取り組みで年間3～5トンの食品ロスの削減につながるとみています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月9日午後5時すぎ放送