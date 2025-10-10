「トトロ、本物だったんだ…！」となりのトトロと“そっくり”なペットの姿に、36万人が悶絶【ママリ】

そっくり！トトロと並ぶペットの立ち姿に36万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはおはぎとゆかいななかまたち(@chila_BB_SY55)さんが投稿したある写真。ペットには、人を癒やす不思議なパワーがあるように思いませんか？その仕草や、立ち居振る舞い、全てが愛おしく感じるでしょう。特に小動物は、ちんまりした様子がとてもかわいいですよね。





投稿者のおはぎとゆかいな仲間たちさんは、ペットのチンチラの写真を投稿しました。ぬいぐるみと仲良く写っているその姿に、きっと皆さんも癒やされるはずです。

©chila_BB_SY55

©chila_BB_SY55

トトロのこと仲間だと思ってる

#チンチラ

一瞬、どちらもトトロに見えるほどそっくり。ちょこんと並ぶ様子は、とてもかわいらしいですよね。良い友達ができたようで、見ていてほっこりします。



この投稿には「色が完全一致」「癒やしパワー半端ない！」などのリプライが寄せられました。家に帰って、チンチラとトトロが並んでお出迎えしてくれたら、一日の疲れがどこかへ飛んでいきそう。チンチラとの暮らしがうらやましくなるようなすてきな投稿でした。

「あなたのではありません」娘の布団を横取りした存在に17万いいね

ご紹介するのはにーこ*☺︎🎀10.5生(@neeko_aka)さんが投稿したある写真。猫はあたたかいところが好きですよね。また、一番好きなところはきっと家族のぬくもりが感じられるところではないでしょうか。赤ちゃんが生まれたにーこ*☺︎🎀10.5生さんの家にいる猫ちゃん。この子にはお気に入りの場所がありました。



投稿者・にーこ*☺︎🎀10.5生さんはある日、娘さんをお風呂に入れたあとに微笑ましい光景を目にしました。

©neeko_aka

娘を風呂に入れて出てきたら、この様子。

それはあなたの布団ではありません✋

しっかりと枕に頭を乗せている猫ちゃん。リラックスしつつも、赤ちゃんの居場所を守っているようにも見えます。帰ってくるまでの間、ちょっとだけ…と思っていたら寝てしまったのでしょうか。赤ちゃんと猫ちゃんの関係性が分かるような、素敵な1枚です。



この投稿に「わが家の猫もよくやっていました」「猫がいる暮らしは子どもにとっても幸せですね」などのリプライが寄せられました。家族の幸せな生活が伝わってくる、すてきな投稿ですね。

口がへの字に…大寝坊した飼い主、愛猫からの圧に8.8万いいね

ご紹介するのは、愛猫との日常をXで発信している、もん(@marukotokinako)さんの投稿です。ペットにだいたい決められた時間にご飯をあげていると、正確な体内時計でご飯を要求してくる…なんてことはありませんか？



愛猫と暮らす投稿者・もんさんはある日、大寝坊をしてしまい「やってしもーたー！」と猫用食器に目を向けると、そこには鬼の形相でご飯を待つ愛猫のまるこちゃんが。反省せざるを得ないほど、ご立腹な様子の表情に注目です。

©marukotokinako

©marukotokinako

やってしもーたー！

年に何度かある大寝坊😵‍💫

食器の真横でジッと座って待っていたまるこちゃん。厳しい目で口をへの字にしています。これは相当怒っているように見えますね…。クローズアップされたまるこちゃんの表情から、より迫力が感じられるのではないでしょうか。



この投稿には「吾輩はオコである。ご飯はまだない」「起こさないのが偉い👏」といったコメントが寄せられていました。中にはご飯の時間を過ぎると愛猫が起こしに来るという飼い主も。まるこちゃんから猫パンチが飛んでくる前に、ご機嫌を直してもらわないといけないかもしれませんね。飼い主さんと愛猫が視線で語り合う瞬間が想像できる、素敵な投稿でした。

