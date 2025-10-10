¡Ö¥¿¥Õ¤Ë·ã¤·¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¡×¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤òÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¡¡Ç°´ê¤ÎÇØÈÖ¹æ18¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾åÅÄåºÀ¤Áª¼ê¤¬¡¢10Æü¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ø¸þ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÊ¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤·¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ»î¹çÃæ¤â¥Ô¥Ã¥Á³°¤â»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤â¹â¤¯¤Æ¥¿¥Õ¤Ë·ã¤·¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¡£¸Ä¿Í¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ç¤â¸Ä¿Í¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿§¡¹½àÈ÷¤Ï¤¹¤ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¡¢Àï½Ñ¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â½àÈ÷¤·¤Æ100%¤Ö¤Ä¤±¤Æ²ÝÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¦¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¾åÅÄÁª¼ê¡£º£²ó½é¤á¤ÆÇØÈÖ¹æ18¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ËÄ©¤à¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È18ÈÖ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂåÉ½¡¢¹ñ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤·¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤·°ì¤Ä¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£