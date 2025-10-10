ÀõÅÄ¿¿±û¤¬¥³¡¼¥Á¶È½é¤ªÈäÏªÌÜ¡ÖÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ë»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¤¤¡×À¸ÅÌ10¿Í¤È¾Ð´é¤Î1»þ´Ö
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¡¦¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î¡ÖMAO RINK¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÌÚ²¼MAO¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤ò¸ø³«¡£8·î¤Î³«¹»°Ê¹ß½é¤È¤Ê¤ë¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¾ì¤Ç¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¡ÈÀõÅÄ¿¿±û¥³¡¼¥Á¡É¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¥ê¥ó¥¯¤Ë¸½¤ì¤¿ÀõÅÄ¤µ¤ó¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Îý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸ÅÌ10¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤ÆÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÆüÂçÊÑ¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤µ¤ó1¿Í1¿Í¤ß¤ó¤Ê°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¥³¡¼¥Á¶È¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï12¿Í¡£5ºÐ¡Á¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢³«¹»¤Ë¤¢¤¿¤ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤ÆÁªÈ´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÀ¸ÅÌ¤Ï¡ËÅìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ÆÁ´¹ñ¤«¤é¡£À®Ä¹´ü¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ®½Å¤ÊÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤ò¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÌÚ²¼MAO¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
8·î¤Î³«¹»¤«¤éÌó2¤«·î¡£½µ6Æü¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Î¡È¤¤º¤Ê¡É¤âÆü¡¹¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢9·î25Æü¤Ë35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎý½¬¸å¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¥±¡¼¥¤È²ÖÂ«¤È¤ª¼ê»æ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê»æ¤Ë¤Ï¡Ø¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤Î¼ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¡ØÀèÀ¸¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£5ºÐ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é30Ç¯¡£¡Öº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢130¡ó¡£»ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¤¹¤°¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤äÌ´¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£