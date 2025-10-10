お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、結婚式のご祝儀事情について率直な意見を披露し、視聴者の関心を集めた。

【映像】稲田が包むご祝儀の金額

10月9日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに3時のヒロインのゆめっちを迎えた。

番組冒頭、稲田は「6月はジューンブライドとか言いますけど、結婚式が多いのは実は秋が1番多いらしいですよ」と話題を振り、最近の結婚式参加経験について尋ねた。ぺえとRIHOが「パパラピーズのタナカガちゃんの（結婚式に）一緒に行ったね！」と共通の思い出を語る中、稲田は「どうですか。ご祝儀は？」と核心に迫る質問を投げかけた。

自ら率先して「私が、最近大体5です」と明かした稲田。「5」とは5万円のことで、続けて「でも私もちょっと前3万やったけど」と過去のご祝儀額も告白した。ぺえが「私も！」と同意すると、稲田は「東京来てから5万やと思います」と、上京後のご祝儀事情に変化があったことを示唆した。

これにぺえは「それは何？『稲田美紀』とのしてのプライド？」と、芸能人としての立場が影響しているのではないかと質問。稲田は「いや、いらんそんなプライド（笑）」と即座に否定した。