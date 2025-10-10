お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、SNSのダイレクトメッセージ（DM）で知り合った男性との複雑な関係と思わぬ結末について告白した。

【映像】3時のヒロインゆめっちがガチ告白した五輪金メダリスト

10月9日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに3時のヒロインのゆめっちが登場した。

番組内でゆめっちは「最近はInstagramのDMで出会ったり」と、SNSでの出会いについて言及。ゆめっちは「フォロー来た時に、相手の顔がなんかかっこいいってなって、フォロー返したら、メッセージ来て、『ご飯行きましょうよ』ってなったから、『いいですね』てなって行って」と、その経緯を説明。

「で、そのまま、ご飯にトントン拍子で行って、その後もあったりした」と、急速に親密になっていった様子を語った。「普通に昼にラーメン食べたりとか、『朝から朝活しよう』みたいなこともやってた」と、朝・昼・夜と様々な時間帯を共に過ごしていたことを明かした。

これらの状況から、ゆめっちは「『これってただの“おセフ”じゃないんじゃない？』って思って」と、真剣な交際に発展しているのではないかと期待を膨らませたという。

「もう私は結構好きだったんで、告白したんですよ。もういけるだろうと思って」とゆめっち。しかし予想に反して、「『いや、ごめんごめん。そんな目で見てなかった』って言われて。振られ」てしまったと落胆。「じゃあ、なんのために私にDMしてきたの？って思って」と、相手の真意がわからず困惑したことを語った。

この話を聞いた稲田は「それか、朝も昼も夜も経験した上でないと思ったんじゃない？ごめんね、こんなこと言いたくないんやけど」と、辛辣ながらも的確な分析を披露。ゆめっちも「確かに〜！」と納得の様子を見せた。

さらに稲田は「審査（デート）は3回もあったんでしょ？面接。あんた、なんかよくなかったんちゃうん？」と鋭く指摘。「相手はちゃんと付き合いたいと思って始め始まってたと思うよ」と、当初は真剣な交際を考えていた可能性を示唆し、何らかの理由でゆめっちとの相性に疑問を持ったのではないかと分析していた。