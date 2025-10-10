ガンダム初の投票企画『全世界“ガンダム”総選挙2025』開催 全世界・10言語に対応！好きなガンダム投票へ
『ガンダム』シリーズ公式企画として初の全世界・10言語に対応した投票企画『全世界“ガンダム”総選挙2025』が開催されることが決定した。
【動画】新機体も登場！公開された『ガンダム 閃光のハサウェイ』新作映像
これは、バンダイナムコフィルムワークスが運営する公式ガンダム情報ポータルサイト「ガンダムインフォ」が、ガンダムシリーズの新たな公式ウェブサイト「GUNDAM Official Website」としてリニューアルオープンを記念して企画されたもの。
ワールドワイドの投票企画「全世界“ガンダム”総選挙2025」では、候補機体として、同ウェブサイトに収録されているガンダムシリーズのアニメーション作品に登場した機体のうち、宇宙世紀シリーズとオルタナティブシリーズの中から、各作品におけるガンダムタイプおよびガンダムの名を冠する機体を選出。日本時間12月25日（木）23:59までの期間、一人1日1票を好きなガンダムに投票できる。
世界中から集めた投票データを集計し、言語ごとのランキングと全世界ランキングを発表予定で、さらに、第1位に輝いたガンダムは新規描き下ろしイラストの制作を予定している。
