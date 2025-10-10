歳をとっても深い捻転で飛ばすコツ！シニアプロが解説

飛ばし屋の飯合肇が一番大事にしているのは「体の柔軟性」と「捻転量」。これをできるかぎり維持すれば歳をとっても飛ばせる！

フィニッシュを決めれば右ワキ腹がストレッチされる

深い捻転の大きなトップで飛ばそう！

重い物を持ち上げるように体全体を使ってバックスイング。手先でクラブを上げると捻転不足で飛ばなくなる

体の柔軟性を高めるには、日ごろのストレッチが欠かせないが、クラブを振る動きの中にも結びつくものがあり、それを練習や本番で取り入れると効果的だと飯合肇はいう。

「まず右手１本でバックスイングを行い、手を右耳の斜め後方の遠い位置にセット。そこに左手が届くように、体を目いっぱい回します。多少ヒールアップしてもかまいません。これはより深い捻転を覚える練習にもなります。もうひとつは、フィニッシュを毎回必ず取ります。ピタッと止まれば、右ワキ腹を中心とした体の右サイドがストレッチされて、柔軟性が向上。スイングバランスもよくなり、飛距離アップが期待できますよ」

ダウンスイング以降も体を大きく使って振ることが大切。昨今のドライバーは軽量化されて振りやすい反面、手打ちのミスを招きやすいので注意しよう

右ヒジを上げると肩まわりの柔軟性がアップ

手のひらを体の後ろに向けて右ヒジを高く上げると、肩甲骨やヒジの関節がやわらかくなり、深い捻転に役立つ

Point1：右手1本でトップを作り、そこに左手をもっていく

右手は右耳の斜め後方で、右ヒジが少し曲がるくらいのポジションが目安。そこに左手をもっていくと体がストレッチされて、深い捻転が得られる。実際のスイングではむずかしくても、こうして捻転の感覚をつかむことが重要

Point2：クラブを振りきってフィニッシュでピタッと止まる

ボールが落下するまで静止！

練習でも本番でも、フィニッシュで止まる習慣をつけることが大切。右ワキ腹を中心とした体の右サイドがストレッチされると、体の可動域も大きくなり、筋力の衰えをカバーできる

クラブを最後まで振りきり、すべての体重を左足に乗せる。左足1本で立ち、右足はツマ先立ちになるフィニッシュが理想的

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝飯合肇

●めしあい・はじめ／1954年生まれ。174㎝、82㎏。レギュラー通算14勝（ツアー11勝）、シニア5勝。史上初となるレギュラーとシニアの両ツアーでの賞金王を獲得。

構成＝小山俊正

写真＝圓岡紀夫

取材トーナメント＝スターツシニア