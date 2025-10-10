お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、2021年東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストで6月に新日本プロレスに入団したウルフ・アロンへの熱烈なアプローチを番組内で公開した。

【映像】3時のヒロインゆめっちがガチ告白した五輪金メダリスト

10月9日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに3時のヒロインのゆめっちが登場した。

番組内でゆめっちはRIHOから「最近片思いしました？」と質問され、「はい。元柔道家で、もう引退されたんですけど。来年の1月から新日本プロレスのデビュー戦が決まったウルフ・アロンさん」と、思いを寄せる相手を堂々と名指しした。

稲田が「片思い中って出ちゃっていいの？この番組絶対ニュースになるよ」と心配すると、ゆめっちは「絶対ニュースになるからです！『届いて！』って思って」と、むしろ公開することで自分の気持ちをウルフに届けたい意向を示した。

「離婚されてシングルなんです」とウルフの現在の状況を知っているゆめっちは、すでに彼とのコンタクトも取っていたという。ぺえが「繋がってはないの？連絡先とかは」と尋ねると、「DMしてます」と返答。「でもまだ返事は来てないってこと？」という質問に「きたんですよ」と、交流があることを明かした。

「共演して、お会いしてすごくいい人だなって思ったから、DMしたら、すごく優しい方だから返してくれて」と、最初のコンタクトの経緯を説明。「確かにな。ご飯行こうっていう話まで至らず、結構やり取りはしてくださったんですけど、なんか具体的な日程とか決まらずに流れてしまって。お忙しい方だったので」と、デートには発展しなかった過去を振り返った。

「連絡も来なくなって諦めてた」というゆめっちだが、最近再び番組で共演した際、思わぬ展開があったという。「『芸能人とかから口説かれたりするんじゃないですか？』ってウルフさんが聞かれた時に、なんかもじもじしだして、『あ、あの…』ってなって『言っていいんですかね？』ってなったから、『全然私はいいですよ』って言って、そこで『ゆめっちさんからDM来ました』って言われた」というエピソードを披露。

これを受けて「じゃあ公開で口説いていいんだと思って」と、番組を通じたアピール作戦に出ることを決意したゆめっち。稲田から「今日そのために来てるわけでしょ？きっかけ作りで」と指摘されると、ぺえも「この女はそういう理由できてます」と同意した。

そして番組内で、「お久しぶりです、アロンさん。以前、共演させてもらってからちょっとDMさせてもらってなかったんですけども、今日『私が愛した地獄』というので名前を出させていただいちゃったので、お詫びとしてちょっとご飯ご馳走させてください」というメッセージを発信。

最後には「ガチで。ガチでお願いします。大好きです！」と、カメラに向かって真剣な想いを伝えた。