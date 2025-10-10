ファーストリテイリングが９日発表した２０２５年８月期連結決算（国際会計基準）は、カジュアル衣料品店「ユニクロ」の国内事業で、売上高にあたる売上収益が１兆円を突破するなど好調だった。

今後は、米国の高関税政策への対応や、中国の景気後退などへの対応を進め、さらに成長を目指す。（石川泰平）

１人７５００円

「１兆円というのは大きい数字だ」

９日、東京都内で記者会見を開いた柳井正会長兼社長は、国内ユニクロ事業の成長に満足感を示した。

約９％を占めるインバウンド（訪日客）向けの売り上げを除いた単純計算で、全ての国民が１年間に７５００円以上買い物した金額に等しい。「売上収益１兆円」は、ユニクロがいかに浸透しているかを表している。

猛暑の時期には速乾性のある「エアリズム」、冬場には保温効果の高い「ヒートテック」や軽量の「ウルトラライトダウン」など、季節に合わせた機能性商品が好調だった。

こうした製品を着た女優の綾瀬はるかさんらが、人気バンド・サザンオールスターズの曲に合わせて、街中などを歩くＣＭも話題となり、商品を印象づけた。

現在の国内シェア（市場占有率）は、「ユニクロ」と「ジーユー」の合計で約１２％。柳井氏は「２０％以上のシェア（獲得）は可能だと思っている」と話し、縮小する国内市場でもさらに成長を目指す考えを示した。

「世界でブーム」

海外事業も好調だった。米国では、テキサス州やカリフォルニア州などでの新規店舗が好調で、大幅な増収増益となった。高関税政策の影響が心配された６〜８月期も、景気動向が不透明な中で、価格と価値のバランスがとれた商品が支持された。

韓国事業も好調だった。消費者がＳＮＳで自発的にスエットなどの新商品を紹介し、話題を集めた。若者の購入が大幅に増えるなど、マーケティング（商品戦略）が奏功した。

欧州や東南アジアなどでも大幅な増収増益を達成し、柳井氏は「グローバルでユニクロのブームが起きている」との手応えを示した。

世界の主なアパレル小売りでは、「ＺＡＲＡ」を展開するインディテックスが売上高約６兆円（２５年１月期）で、「Ｈ＆Ｍ」のヘネス・アンド・マウリッツは約３兆３０００億円（２４年１１月期）。国内外の好調を受けてファーストリテイリングの売上収益は３兆４０００億円を超えており、「世界２位」を争う存在となっている。

欧州・北米でも１兆円

２６年８月期の業績予想は、売上収益が前期比１０・３％増の３兆７５００億円、最終利益が０・５％増の４３５０億円を見込む。

２５年８月期は景気後退を受けて大幅な減益となった中国で巻き返しを図るほか、欧州でも自動化倉庫の導入などで下期にかけて大幅な増収増益を見込む。

高関税の影響が予想される米国については、岡崎健・最高財務責任者（ＣＦＯ）は「価格の適正化や経費のコントロールで吸収していける」と説明する。

塚越大介・最高執行責任者（ＣＯＯ）は「近い将来、欧州と北米で売上収益１兆円を目指す」と意欲を示した。