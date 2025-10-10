和食の旨味の原点！「かつお節」の歴史と名産地について解説〜おいしい活用レシピも紹介
かつお節はカツオを煮たあとに煙でいぶして乾燥させた保存食品。汁物の出汁を取るのに使われたり、おかずの仕上げにまぶしたりなど、日本食には欠かせない食材ですよね。
今回はそんな「かつお節」の魅力を深堀り！ 歴史や産地など誰かにちょっと教えたくなる豆知識と、お手軽レシピをお届けします。
■日本生まれの食材「かつお節」の歴史
かつお節の原型が現れたのは、約1300年前にさかのぼります。古代の文献『古事記』や『万葉集』に「堅魚（かたうお）」として登場しているのです。
ただし、現代のかつお節技術（燻乾・発酵などを含む形態）が定着したのは中世以降と考えられています。
江戸時代になると、土佐（高知県）で燻して乾燥させたあとにカビ付けする技法が考案。これにより、かつお節の保存性と旨味がアップし「土佐節」として評判に。その技法が各地に普及していったとされます。
■かつお節の産地はどこ？
現在のかつお節の主な産地は「鹿児島県」と「静岡県」です。
鹿児島県枕崎市はかつお節の生産量1位を誇り、「本枯節（ほんかれぶし）」と呼ばれる最高級品が有名です。一方、静岡県はカツオの漁獲量で1位。焼津節や伊豆節と呼ばれ、全国の出汁メーカーにも出荷されています。
■「かつお節」と「おかか」の違い
削る前の状態を「かつお節」、削ったものを「削り節」、醤油などで味つけしたものを「おかか」と呼んで区別することが多いですが、厳密には決まっていません。
また、昔は削る前の状態を「おかか」と呼んでいたという説があります。宮廷につかえる女性たちがかつお節のことを「かか」と呼び、丁寧な表現として「おかか」と呼んでいたのだとか。
■かつお節がアクセントの絶品レシピ5選
マヨネーズ＋醤油＋梅干し＋かつお節で、ポテサラがさっぱり和風に！ 里芋のねっとりとした食感が後を引きます。かつお節の半量は中に混ぜ込み、半量は上に散らすことで香りも抜群です。
ナスをレンジで加熱したら調味料で和えるだけ！ トロッとしたナスにかつお節の旨味やショウガの風味がからんで、ついつい箸が進みます。かつお節が汁気を吸ってくれるので、お弁当にも最適です。
出汁をとった後の昆布とかつお節を佃煮にリメイク。出がらしにまだ旨味が残っているため、醤油の塩味や白ゴマの香ばしさも相まって、白米がモリモリ進みます。おにぎりに入れたり、和え物に混ぜたりと万能です。
軽く炒めて食感を残すのがポイントです。カリカリジャコで香ばしさUPします。味つけは麺つゆで簡単に決まり、かつお節の旨味が全体を包み込んで絶品です。かつお節が水分を吸って、炒め物が水っぽくなるのも防いでくれます。
薄切りした玉ネギに甘酢ダレをかけ、かつお節をたっぷり盛りましょう。香ばしくさっぱりシャキシャキとした食感がやみつきになります。玉ネギの辛味が気になるときは水にさらすのがおすすめです。
■かつお節で手軽にタンパク質をプラス
かつお節は乾燥加工されており、可食部100gあたり約77gのタンパク質を含む、高濃度のタンパク源です。その量は生のカツオの約3倍！ 体内では生成できない必須アミノ酸9種類すべても含むことから、良質なタンパク質と言えます。
ご飯やおかず、さまざまなメニューと相性が良いので、普段の食事にかつお節を加えて、おいしさだけでなく、タンパク質もちょい足ししてみてはいかがでしょうか。
(川原あやか)
■かつお節がアクセントの絶品レシピ5選
