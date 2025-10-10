48歳・ほしのあき、ミニスカ衣装でにっこり 反響相次ぐ「スタイル良すぎ！」「時間が止まってる」
タレントのほしのあき（48）が9日、自身のインスタグラムを更新。美脚が際立つミニスカ衣装を披露した。
【写真】48歳・ほしのあき、ミニスカ衣装でにっこり
ほしのは「スカートのバルーンな感じが可愛いよね」と、スライド形式の写真とともに投稿。ファンからは「スタイル良すぎ！」「時間が止まってる」「脚めっちゃキレイ」などといった感想が相次いで寄せられている。
ほしのは1977年3月14日生まれ、東京都出身。1996年から97年まで、雑誌『プチセブン』の専属モデルを務める。以降、数々の雑誌でグラビアを披露し、絶大な人気を誇る。バラエティー番組やCMなど多数出演。俳優として、ドラマ・映画『ごくせん』シリーズ、映画『ファイト☆ガールズ』（03年）、映画『仮面ライダー電王』（07年）、映画『ゲゲゲの鬼太郎 〜千年呪い歌〜』（08年）などに出演。11年9月、JRAの三浦皇成騎手と結婚。12年4月、第1子女児を出産。
