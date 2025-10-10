3時のヒロイン・ゆめっち、片想い中の男性を実名告白　DMでアプローチも進展せず「本人に届いて」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月9日（木）に放送された同番組では、ゲストで登場したゆめっち（3時のヒロイン）が、片想い中の男性を実名で明かす場面があった。

【写真】「大好きです！」番組を通じてガチ告白するゆめっち

番組では“恋多き女性芸人”ゆめっちが悩みを相談していくなか、RIHOから「ちなみに最近片想いしました？」という質問が。

これに「元柔道家で引退されたんですけど、来年の1月から新日本プロレスのデビュー戦が決まったウルフ アロンさん！」と堂々宣言するゆめっち。

よっぽど言いたかったのか、誰にも話を振られてないのに「なんで好きになったかっていうと…」と説明を始めてしまう。

稲田が「“片想い中”って出ちゃっていいの？この番組絶対ニュースになるで」と指摘すると、「絶対ニュースになるからこそです！“届け”って」とその真意を説明した。

また、アロンとの関係性を聞かれると、以前DMでやりとりしていたことも明らかに。

しかし「ご飯行こうという話まで至らず、結構やりとりはしてくださったんですけど、具体的な日程とか決まらずに流れちゃって…連絡も来なくなって諦めてたんですよ」と進展することはなかったようだ。

そんななか、事態が変化する出来事があったという。

「この間番組でまたご一緒したときに『芸能人から口説かれたりするんじゃないですか？』ってウルフさんが聞かれて、モジモジしだして…」と語るゆめっち。

ゆめっちの許可を得たうえだったが、「（ウルフに）『ゆめっちさんからDM来ました』って言われたから『じゃあ公開で口説いていいんだ！』って」と、この番組での告白に至った理由を明かした。

これに稲田は「じゃあ今日帰りとかに『また収録でお話させてもらっちゃいました』『○日と○日に、ご飯どうですか？』『あ、でもプロレスあるから忙しいか…』とか言ってDM送ろ」とアドバイス。

稲田の的確な助言に、ゆめっちは「たしかに…ありがとうございます！」と喜び、RIHOも「すごい稲田さん、そう言えばいいのか」と感心した。

そしてカメラに向かって、「以前共演させてもらってから、ちょっとDMさせてもらってなかったんですけども、今日『私が愛した地獄』で名前を出させていただいちゃったので、そのお詫びとしてご飯をご馳走させてください」とアロンへのメッセージを送るゆめっち。

稲田が「それもDMに書いたほうがいい」とアドバイスすると、最後は「大好きです！」と本気のアピールをしていた。