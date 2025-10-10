また今年も新しいiPhoneが発売された。今回登場したのは、『iPhone 17 Pro／Pro Max』と『iPhone 17』、それと『iPhone Air』の3モデルだ。筆者は例年どおりプロモデルの『iPhone 17 Pro』を入手。さらに今年は『iPhone Air』も手に入れた。どちらも発売初日に手元に届いていたので、2週間ほどじっくり使ってみた。本稿では、その感想をレポートしてみよう。

まずは『iPhone 17 Pro』の使用感をお届けし、別記事にて『iPhone Air』の感想をお伝えする。

■進化ポイント1：内部のスペースを広げてバッテリーをサイズアップ

今回の『iPhone 17 Pro』で大きく変わったのは2点。「ボディ構造」と「カメラシステム」だ。

iPhoneのボディは『iPhone 11 Pro』以降、金属製のシャーシの表裏をガラス板で挟み込む構造だったのが、『17 Pro』では鍛造アルミニウム合金を削り出した一体型のユニボディに生まれ変わった。そして背面カメラ部分の出っ張りを横幅いっぱいまで広げることで、ボディ上部に内部コンポーネント用の追加スペースを確保した。その結果、より大きなバッテリーを搭載でき、『16 Pro』では最大27時間だったビデオ再生時間を『17 Pro』では最大33時間まで延長している。さらに上位の『17 Pro Max』では、最大39時間とiPhone史上“最長”のビデオ再生時間を実現した。

実際、日常的に使っているだけでもバッテリー駆動時間が長くなったのを実感した。試しにインターネット上からデータを連続してダウンロードするテストを行ったところ、『16 Pro』では1時間でバッテリーが11％消費（80%→69%）されたのに対して、『17 Pro』では8％（80%→72%）と消費は少なかった。なお、バッテリーの最大容量は『16 Pro』が98%、『17 Pro』が100%だった。

これはバッテリー容量が増えたことに加えて、搭載しているチップが最新の「A19 Pro」になったことや、Appleが新たに設計したワイヤレスネットワークチップの「N1」搭載など、全体の電力効率がアップしているのも関係しているのだろう。

こうしたパフォーマンスの向上は、ボディ素材をアルミニウムに変更したことによる放熱性能の強化も関係している。アルミニウムは従来のチタニウムよりも放熱性が高く、加えて脱イオン水を密閉したベイパーチャンバーをボディ筐体に溶接することでボディ内部の放熱性を高めている。

実際に『17 Pro』を手にしていると、放熱性能の違いを実感できるシーンがいくつもあった。例えば『16 Pro』で何枚も写真を撮ったりビデオ撮影を続けていると、ある程度、撮影を続けたところで内部にこもった熱が外部に伝わり、iPhoneを持つ手に熱さを感じていた。ところが『17 Pro』では内部の熱が外に伝わりやすいのか、撮影を始めるとすぐにボディがじんわりと温かくなる。ただし、その後は極端に加熱することなく温かさが続くという感じなのだ。

もちろんiPhoneの使い方や負荷のかかり具合、その人の体感によって熱の感じ方は違ってくるだろうが、筆者は内部に熱がこもる前に効率よく分散させ、外部に逃がしているのを実感できた。

このように内部構造が大幅に変更された『17 Pro』だが、背面を除く外観に関して大きな変化はない。正面ディスプレイのサイズは6.3インチでSuper Retina XDRだし、ProMotionテクノロジーや常時表示など、スペック的にも変わりはない。ダイナミックアイランドの大きさも変わらず、側面のボタン類も『16 Pro』とほぼ同じで、ボディサイズもほとんど同じだ。エッジ部分がだいぶ丸くなったので、手にすれば違いはわかるが、正面から見ただけでは『16 Pro』と区別がつかない。

唯一の違いは前述した背面カメラ部分の出っ張りがボディの端まで広がった点だろう。このデザインに関しては賛否が分かれているようだが、正直、筆者個人としては最初こそ違和感があったものの、3日も使えば慣れてしまった。

■進化ポイント2：カメラシステムはズーム性能がアップ

ユーザーにとって一番気になる違いはカメラユニットだろう。Proモデルといえばメインと超広角、望遠の3つのカメラを搭載しているのが特徴だが、その点は『17 Pro』でも同じだ。異なるのは、『16 Pro』ではメインカメラにしか採用されていなかった「Fusionカメラ」が、『17 Pro』では超広角と望遠カメラにも採用された点だ。

ただ、さらに画像がシャープで精細になったと言われているものの、そもそも『16 Pro』のカメラユニットが高性能だったので劇的な違いは感じられなかった。ほとんど変わりなく綺麗に撮れるというのが正直な感想だ。光学ズームオプションは、『16 Pro』が0.5倍/1倍/2倍/5倍なのに対して『17 Pro』では0.5倍/1倍/2倍/4倍/8倍と望遠側の倍率がアップしているが、『16 Pro』でもデジタルズームを使った8倍での撮影は可能だ。『17 Pro』と『16 Pro』で8倍同士を比較してみたが、iPhoneの画面上ではその違いはわからなかった（作例については画像をチェックしてほしい）。

■意外な進化ポイントも フロントカメラは予想以上に利便性が向上

筆者が『17 Pro』でなにより驚いたのは、フロントカメラの利便性向上だ。12MPから18MPにアップした点以上に、センサーサイズの大型化による写真やビデオ通話でのセンターフレーム対応が非常に便利だった。すでにMacBookでセンターフレームを体験していたが、iPhoneでも同じようにフレーム内に収まるよう自動的に補正してくれるのは嬉しい。

さらに複数の人がフレーム内に入ると、自動的に視野角を広げたり縦向きから横向きに変えてくれる点は実際に使ってみると非常に便利だと感じた。この機能はフロントカメラだけでなく、ぜひリアのカメラシステムにも取り入れて欲しいと切に思った。

さらにフロントカメラとリアカメラで同時にビデオ撮影できる「デュアルキャプチャ」機能も意外と便利だった。フロントカメラでの手ぶれ超補正ビデオ撮影ができるようになったのも嬉しいポイントだ。

■従来モデルからの買い替えはアリ？ ナシ？

このようにパワーアップされた『17 Pro』だが、買い替えに値するのか、あらためて冷静になって考えてみよう。

これまで紹介したように熱放熱性能のアップやバッテリー時間の延長など注目すべき点はあるが、ここだけでは即、『16 Pro』から買い替える理由になるかは疑問だ。背面のカメラシステムよりも、フロントカメラの機能アップの方がポイントは高い。セルフィーや動画配信などでフロントカメラを多用するなら買い替えを検討してみるのもアリだろう。『15 Pro』以前のプロモデルを使用しているなら、Apple Intelligenceへの対応なども考慮して買い替えをお勧めできる。

ただし、「Proモデルが必要か」という点では非常に悩む。今回、『17 Pro』と同時に発売されたノーマルモデルの『iPhone 17』は、ディスプレイ部分が6.3インチ、ProMotionや常時表示への対応など、Proモデルと同等になった。フロントカメラも18MPのセンターフレーム対応とProモデルと同じだし、背面カメラは望遠こそ搭載していないもののメイン・超広角ともに「48MP Fusionカメラ」を搭載している。これまでの『iPhone 16』と違い、かなり“プロ寄り”なスペックになっている。望遠カメラや最大20倍速いデータ転送ができるUSB-Cポートが必要なければ、『16 Pro』から『17』への買い替えというのもアリかもしれない。

■まさに“プロの為のProモデル”？ 映像クリエイターには恩恵の大きい進化も

最近のAppleのオンラインイベントでは、ラストに「このイベントはiPhoneで撮影され、Macで編集されました」という一文が表示されている。このようにiPhoneを使ってプロレベルの映像撮影を行うユーザーにとっては、ProRes RAWとGenlockの対応は注目ポイントになるだろう。

ポストプロダクションで色調や露出、ホワイトバランスを調整したり、複数の映像機器をフレーム単位で同期させたい映像クリエイターなら、今すぐに『17 Pro』へ乗り換えて映像制作環境を一気にレベルアップしてみるのも良い機会かもしれない。

（文＝松山茂）