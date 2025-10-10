

『秒速5センチメートル』全国公開中（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

SixTONESの松村北斗が主演を務める劇場用実写映画『秒速5センチメートル』が10月10日に公開された。

本作は、『君の名は。』で知られる国民的ヒットメーカー・新海誠監督のクリエイティブの原点となり、初期の名作としてコアファンに支持される劇場アニメーション『秒速5センチメートル』（2007年）を原作にしている。

実写化に際して、ストーリー構成は“改編”されている。もちろん原作が描く物語性は変わらず、登場人物の細かな仕草や、心に残る美しいシーンの数々は再現されており、原作への敬意と愛を感じる作品になっている。

ただ、そこには、コアからマス向けの大作化（＝大衆化）において避けては通れない、わかりやすさへの改編がある。原作アニメでは観客それぞれの解釈に委ねることで描かれなかった“答え”のひとつが、実写版ではオリジナルで明確に示された。

ロマンチックだけどリアルで残酷な物語



心を通わせる貴樹と明里（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

物語のはじまりは1991年の春。東京の小学校で出会った貴樹と明里は、親の転勤でお互いに転校が多く、孤独になりがちだった。そんななか、貴樹がそっと手を差し伸べるようにして明里に接し、少しずつ心を通わせていった。しかし、小学校卒業と同時に、明里は栃木に引っ越してしまう。

離れてからも文通を重ねていた2人だが、こんどは貴樹が鹿児島の種子島へ引っ越すことになり、貴樹が東京を離れる前に会う約束を交わす。

上田悠斗が演じた幼少期の貴樹（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

そして、中学1年生の冬。吹雪の夜、栃木・岩舟で再会した2人は、雪の中に立つ一本の桜の木の下で、16年後の2009年3月26日にこの場で再会する約束を交わす。

その後、貴樹は鹿児島で高校時代を過ごし、東京の大学に進学。卒業後は東京でプログラマーとしての社会人生活をスタートするが、人と深く関わらず、内面を閉じた日々を送っていた。そんななか、30歳を前にして、自分の一部が遠い過去に取り残されたままだと気づきはじめる。

彼の心にふと浮かぶのは、色褪せない風景と約束の日の予感。16年という別々の時間を歩んだ2人が、それぞれの知らないうちに、仕事を通して偶然、距離を縮める。交わらなかった運命の先にある、ひとつの未来の訪れを予感させる。

そんな大切な人との巡り合わせを、2人のそれぞれの人生から描いた、淡く、静かな物語だ。それは、ロマンチックだけどリアルでもあり、どうにもならない人生の残酷な一面も映し出す。



白山乃愛が演じた幼少期の明里（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

原作アニメと実写版の共通点と相違点

原作アニメでは、63分の尺のなかで、3話に分けて貴樹の人生が描かれる。1話は、小学生から中学生時代までの明里との出会いと別れ。その後の貴樹の心を捉えて離さない、2人の心のつながりが映し出される。

2話は種子島で過ごす貴樹の高校時代。クラスメイトの女子から慕われ、一緒に過ごす高校生らしい時間もあるが、彼はどこか遠くを見ていて、心はそこにない。



種子島の高校生・花苗を演じた森七菜（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

そして、3話。社会人になって東京で生きる貴樹が映される。だが、すぐにタイトル文字が浮かび上がり、主題歌が流れる。

そこから後は、彼の小学生時代から現在までの、1話と2話では映されなかった出来事が走馬灯のように駆け巡る。そのなかには、彼の知らない明里の生活もある。そこから続くラストシーンの電車が通り過ぎた踏切から振り向く彼の表情は、何かを示していた。

一方、実写版では構成が変わり、社会人として働く貴樹の生活と、もやもやとする彼の心を出発点にして、小学生時代と現在がカットバックしながらストーリーが進んでいく。

高校時代のエピソードのなかでも小学生時代や現在の生活のシーンが織り込まれ、時間の経過とともに物語は進行しながら、過去の出来事と彼の思いが交錯して描かれていく。



花苗の姉で高校教師の美鳥を演じた宮粼あおい（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

原作をオマージュする実写シーンから伝わる情感

実写版と原作アニメは、根幹の物語は基本的に変わらない。そうしたなか、実写版では小学生時代の2人の出会いと絆を深めていく様子が、より尺をかけて丁寧に描かれる。

お互いを思いやる初々しい姿に心が温まる一方、親の都合による引っ越しという子どもにとって理不尽な別れに心を痛め、悲しむ小学生の姿に苦しくさせられる。2人の心のつながりが綿密に描かれる実写版は、より2人の心のあり様が情感をともなって迫ってくる。

また、原作アニメの名シーンの数々は、そのまま実写版でも再現されている。ラストの踏切で2人がすれ違うシーンや、種子島でロケットが雲を抜けて宇宙へと飛び立つ場面のほか、本作の軸になる、貴樹が明里に会うために、大雪の日に遅れる列車を乗り継いで岩舟に向かうエピソードは、細かなカット割りまで原作そのもの。貴樹の不安と焦りが、手に取るように伝わってきた。



岩舟に向かう貴樹（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

ようやく岩舟にたどり着いた貴樹が駅舎に入るシーンは、実写ならではの温かみにあふれていた。スマホも携帯もない時代に、19時の約束が列車の遅延で23時を過ぎてしまい、疲労と絶望で打ちひしがれながら駅舎の待合室の扉を開けると、下を向いて小さくなった明里がストーブの前のベンチに座っている。



原作アニメの名シーンも再現されている（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

13年間の人生のなかで、貴樹にとって明里がどれほど大きな存在になっているかを示すように、その瞬間に貴樹の心に灯された明かりが映像全体に映っているような、心温まるシーンだった。

一方、岩舟駅での2人の別れのシーンは、実写版オリジナルのアレンジが加わっていた。画は同じだが、その演出は原作アニメにはない、ラストにつながるフックになっている。

原作アニメにはない実写版オリジナルのラスト



高畑充希が演じる明里（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

原作アニメと実写版の大きな違いは、原作アニメでは描かれないラストが、実写ではひとつの答えとして明確に映されていること。

原作アニメのラストは、踏切で電車が通り過ぎたあとに振り返る貴樹の表情が映り、そこからの彼の変化とその先の未来は、観客それぞれの解釈に委ねられていた。

一方、実写版の後半には、前者では描かれなかった2人の会えなかった時間が解像度高く映される。それは原作の3話を掘り下げつつ拡張したシーンになるのかもしれない。実写版オリジナル設定の貴樹の行動とその結末に加えて、背後にある明里の思いと彼女の人生がしっかりと描かれる。

この改編には、コアファン向けの独立系アニメ（上映時間63分）だった原作と、マス向けのメジャー配給の実写大作（同121分）の違いが如実に表れている。後者は、誰もが理解できるように、はっきりとしたわかりやすい結末が求められる。実写版はそういうラストになっている。

終幕後には原作と異なる余韻がある。ただ、それは決して改悪ではない。どちらが良い、悪いではなく、それぞれに心を揺さぶる作品の力があり、同時に原作が描いた心象風景の深さを改めて思い起こさせる。

両作とも伝えるメッセージは同じだが、原作を知らない観客とコアファンそれぞれにとって感じ方の異なる作品になるだろう。



木竜麻生は貴樹の同僚を演じた（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会



科学館の館長を演じた吉岡秀隆（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

誰もが抱いたことがある感情の物語

実写版では、貴樹に対する明里の気持ちが、原作アニメよりも明確に映される。そこには、2人にとっての16年という時間と、それぞれが歩んだ人生がある。

2人はお互いをずっと思い続けていたわけではない。それでも貴樹にとっては、心のなかの奥深くの大事なものとしてずっと存在し、それがふとした瞬間に現れていた。

本作は、ナイーブなロマンチストである男の子の物語だ。それは世の男性、誰もが持っている一面かもしれない。子どもの頃のある時期の思いは特別なものであり、それは時を経て色褪せることはあるが、決して消えない。ふとした瞬間にその感情はよみがえる。

貴樹に共感する男性は多いだろう。誰もが大なり小なり抱えている感情が、この物語のベースにある。

一方、現実を強く生きるリアリストの側面を持ち合わせる多くの女性にとっては、感情移入しにくい物語かもしれない。これは男の子の心の物語なのだ。



高校時代の貴樹。青木柚が演じた（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

ラストに向けたミスリードがある

小学生から高校生までの期間を見ると、男の子の内面がいつまでも子どもであるのに対して、女の子の成長は早い。あっという間に成長して大人びていく。それはその後の人生にも残酷につながる。そんな現実が本作には映る。

実写版には、ラストに向けたミスリードがある。それが明かされるとき、2人のすれ違いは、男性の観客にとって心の痛みになるかもしれない。そこには一般的な叙述トリックのようなカタルシスはない。生じるのは、切なさと寂しさ、そして現実のつらさだろう。



（C）2025「秒速5センチメートル」製作委員会

しかし、ラストで貴樹の心は解き放たれる。どこか内に閉じていた彼は、社会にも、明里以外の女性にも、正面から向き合えるようになる。本作は、彼の心の呪縛からの解放の物語であることが最後にわかる。そしてそれは、原作アニメのラストシーンのひとつの解釈につながる。

本作は、残酷な現実をセンチメンタルに描いた新海誠監督の名作の実写化だ。鑑賞後には、新規の観客だけでなく、コアファンを含めて、誰もが改めて原作アニメに戻りたくなるだろう。実写版にはそんな物語の力が宿っていた。

新海誠監督作品の初めての実写化となった本作。その内容にすっかり心を打たれ、原作アニメの素晴らしさを改めて痛感したいま、個人的には『雲のむこう、約束の場所』（2004年）の実写化を心待ちにしている。

（武井 保之 ： ライター）