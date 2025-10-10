11月21日より鹿児島県で先行公開、12月5日より全国公開される、timeleszの寺西拓人初主演映画『天文館探偵物語』の予告編と本ポスタービジュアルが公開された。

参考：timelesz 寺西拓人が頼れる探偵に 『天文館探偵物語』特報映像＆場面写真公開

本作は、南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台にした、探偵たちと街の絆の物語。天文館のBARで働く一方、街の人たちの困りごとを日々探偵として奔走していく主人公が、スリ事件をきっかけに天文館エリアの再開発を巡る巨大な陰謀に巻き込まれていく。些細な探し物から大きな事件まで、様々な事情を抱えた人々の想いに迫りながら、事件を解決していくだけでなく人と人の絆と希望を描く。撮影は、鹿児島にてオールロケで敢行された。

映画初主演となる寺西は、BARで働きながら、探偵として街の人の困りごとを解決していく宇佐美蓮役を担当。共演には、誘拐事件を巻き起こし商店街再開発の影に関わり、寺西演じる蓮たちと対立する政治家の息子・板倉靖幸役に室龍太、誘拐事件に関わり蓮たちと戦うことになる蒲生清彦役に高田翔、誘拐事件に巻き込まれた橋口凪役に大原優乃らが名を連ねた。そして凪の兄で医者の橋口拓海役で、主演の寺西と同じくtimeleszとしてデビューした原嘉孝が友情出演している。そのほか、蒲生と誘拐を企てる反社・吉田三郎役で鹿児島弁・薩摩弁指導者でもある俳優・西田聖志郎、蓮たちが世話になるBAR兼託児所のオーナー・有村悠一郎役で鹿児島在住の新名真郎、大物政治家の秘書・大森渉役で『怪物』などのSHIGETORA、そしてその大物政治家・板倉雄馬役で西岡紱馬が出演する。

公開された予告編は、密かに探偵業を営む蓮（寺西拓人）が、天文館モールをアロハ姿で歩く姿から始まる。そして小さな息子の手を引き、帽子を深くかぶり周囲を警戒しながら歩くシングルマザー・凪（大原優乃）、蓮の相棒の健斗（肥後遼太郎）の姿へと続く。そんな中、凪の息子が何者かに連れ去られ、政治家の板倉が蓮に問いかける。「君はどうして 、そ こまで天文館を守りたいんだね？ 」と 。映像の後半では 、C＆Kが歌う主題歌の「相思相愛 withSOIL&"PIMP"SESSIONS」の軽快な音楽に乗せ、天文館が再開発されることを知った、蓮と健斗が動きだす。 一方、凪は元夫の靖幸（室龍太）に、息子の翔真を渡すと告げる。映像は、 「前を向いて歩くんだよ！ 下ばかり向いてたら光に気づかないだろ」と蓮が優しく凪に語りかける場面で締めくくられている。

あわせて、鮮やかなアロハシャツ姿で夕暮れの鹿児島湾をバックに、憂いを帯びた表情を見せる主人公・宇佐美蓮を大きく捉え、「守りたい人たちがいる。 その想いが勇気になる」というキャッチコピーが添えられた本ポスターも公開された。

寺西拓人（宇佐美蓮役）コメント撮影時の思い出や印象深かったこと同じ会社の仲間も、たくさん出てたので、みんなで協力しながら楽しんで撮影できたかな、と思います。撮影では、実際に路面電車が動いている街中を自転車で走るシーンはすごく印象深いです。（鹿児島名物では）キビナゴのお刺身を初めて食べたんです。キビナゴというと唐揚げとか火が通ってるイメージだったんですが、それを酢味噌か何かで食べました。

これから見る皆さんにメッセージすごく人情の溢れる鹿児島の天文館という地域のお話です。鹿児島に生きる皆さん、天文館に生きる皆さんの魅力が存分に伝わる作品になっているんじゃないかと思います。ぜひ、おたのしみください。（文＝リアルサウンド編集部）