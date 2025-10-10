勝みなみら日本勢を追い越しての初優勝!! 22歳の新星ファン・ユミンとは?

LPGA(アメリカ女子プロゴルフ)ツアーの『ロッテ選手権』。日本の勝みなみが一時は単独トップに立つこともあったが、最後に笑ったのは韓国の22歳ファン・ユミンだった。

ファン・ユミンは所属先をロッテとする選手で、今大会にはスポンサーであるロッテの招待で出場し、見事なサプライズ優勝を果たした。今回の優勝により、彼女はLPGAツアーへの直行チケットを手にし、優勝賞金45万ドルも獲得した。

ファン・ユミンは、10月5日（日本時間）、アメリカのハワイ州ホアカレイ・カントリークラブ（パー72）で行われたLPGAツアー「ロッテ選手権」最終第4ラウンドで、6バーディ・1ボギーの5アンダーの67をマーク。通算17アンダーで、通算16アンダーのキム・ヒョジュを1打差で抑え、優勝した。優勝賞金は45万ドル（約6億615万円）である。

(写真提供=デフン企画)

ファン・ユミンは2003年4月17日生まれの22歳。年齢的には2024年日本ツアー賞金女王の竹田麗央などと同じ世代だ。アマチュア世界ランキングでは最高3位（アジア1位）に上り詰めたこともる実力者で、2022年にプロ転向。2023年からKLPGAツアーに本格参戦している。

KLPGA(韓国女子プロゴルフ)ツアーを代表する飛ばし屋として知られるファン・ユミンは、2022年からロッテのスポンサー支援を受けている。来年のLPGA進出を目標に、得意のドライバーショットを磨き続けており、280ヤード超の飛距離を記録した割合は昨年の7.11％から13.81％に増加した。

(写真提供=デフン企画)

LPGA初優勝後、現地のインタビューでファン・ユミンは「LPGAツアーに挑戦しようと思っていたところ、スポンサーのロッテから招待を受け、いい機会をうまくつかむことができて本当に感謝している。夢がようやく始まったようで胸が高鳴る」と喜びを隠せなかった。

同じくロッテのスポンサー選手であるキム・ヒョジュは、ファン・ユミンの優勝が確定すると明るい笑顔で親指を立て、惜しみない祝福を送った。

（記事提供=時事ジャーナル）