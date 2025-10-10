太陽も、雨も、風も。すべてに備えた全天候型【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
遮光・撥水・耐風。三拍子そろった、日常の安心【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ウォーターフロントの日傘は、日差しにも、雨にも、風にも。すべてに備える一本。 《全天候型傘》は、内側に施されたPUコーティングにより、検査基準最高値の紫外線遮蔽率と遮光率を実現。高い遮熱性も備え、真夏の強い日差しからしっかりと守る。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
雨天時には、撥水性能に優れた生地が水を弾き、使用後も軽く振るだけで水滴が落ちる快適な仕様。
→【アイテム詳細を見る】
受骨にはポリカーボネート素材を採用し、シャフトも安定性の高い設計で、強風下でもグラつかず、しっかりと形を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
晴雨兼用で、季節を問わず活躍する万能傘。日常のあらゆる天候に対応する、頼れる一本。
遮光・撥水・耐風。三拍子そろった、日常の安心【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ウォーターフロントの日傘は、日差しにも、雨にも、風にも。すべてに備える一本。 《全天候型傘》は、内側に施されたPUコーティングにより、検査基準最高値の紫外線遮蔽率と遮光率を実現。高い遮熱性も備え、真夏の強い日差しからしっかりと守る。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
雨天時には、撥水性能に優れた生地が水を弾き、使用後も軽く振るだけで水滴が落ちる快適な仕様。
→【アイテム詳細を見る】
受骨にはポリカーボネート素材を採用し、シャフトも安定性の高い設計で、強風下でもグラつかず、しっかりと形を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
晴雨兼用で、季節を問わず活躍する万能傘。日常のあらゆる天候に対応する、頼れる一本。