テクノロジーが「風」を奏でる瞬間を、体験せよ。

神戸の街には、海から吹く風がある。それはただの風じゃない。過去を通り抜け、未来の匂いを運んでくる風だ。そして2025年、その風が「AI」「立体音響」「ナノ映像」といったテクノロジーを巻き込み、ひとつのカルチャーへと昇華する。

──イベント名は 「Kobe Calling 2025」。テーマは「白南風（しろはえ）」。

AI x 日本画 x 立体音響 x 超音波

x ナノ映像 x メタトロン x Music

神戸でなにやら面白そうなイベントがあるようです。

「Kobe Calling 2025」。https://t.co/W1KoZU11Rn pic.twitter.com/WEwkAEOOUY - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) September 29, 2025

白南風とは、梅雨の終わり、夏のはじまりを告げる柔らかな南風のこと。「AIが人間にどんな風を吹かせるのか」──その問いを、神戸という土地で実験する。

人工知能が「風」を吹かせる時代に、アートはどう響くのか

AIが作曲し、AIが絵を描き、AIが文章を書く。そんな時代に、人間の感性はどこに位置づけられるのか。Kobe Calling 2025では、AI × 日本画 × 立体音響 × 超音波 × ナノ映像 × メタトロンといったジャンルを越境したコラボレーションが展開される。

そして、ギズモード的な注目ポイントは3Dサウンドデザインの第一人者、瀬戸勝之氏だ。

3Dサウンドデザインの第一人者が語る、ロジカルに泣かせる手法と道のり：瀬戸勝之｢STAR ISLAND｣AfterTalk

たとえば、立体音響は“音を聴く”という体験を、“身体で感じる”領域へ拡張する。ナノ映像や量子測定技術は、これまでの映像表現の解像度を超え、「見ること」そのものの定義を更新する。

そして、AIはそのすべての中心にある。単なる自動生成ではなく、アーティストと共に呼吸し、風のように場を変化させる存在として。

科学と芸術の「臨界点」を、神戸で

神戸という都市は、いつの時代も“ハイブリッド”だった。異国の文化が流れ込み、洋館と坂道のあいだで、新しい感性が生まれてきた。その神戸で、テクノロジーとアートの共鳴が起きるのは、ある意味で必然なのかもしれない。

Kobe Calling 2025が提示するのは、AIの進化を「脅威」としてではなく、“共鳴する風”として受け入れる感性だ。

AIと人間、科学と詩、聴覚と触覚、過去と未来──

それらが曖昧に溶け合う場所で、新しい「カルチャーの呼吸音」が生まれる。風は、体験するものへと変貌をとげるか？

「Kobe Calling 2025」

Kobe Calling 開催 | music2.0

Kobe Calling_Day_ 一般：7,150円（前売）／7,700円（当日） 学生：4,950円（税込） ※SaAs公演は入場制限あり。整理券は14:00より配布予定。 Kobe Calling_Night_ 一般：9,350円（前売）／11,000円（当日） 学生：7,150円（税込） Day & Night 通し券 一般：15,400円（前売・税込） チケットはこちら

Source : music2.0