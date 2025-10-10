寺西拓人（timelesz）初主演映画『天文館探偵物語』の本予告＆本ポスター解禁！寺西のコメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

寺西拓人（timelesz）が映画初主演を務める『天文館探偵物語』の本予告映像、本ポスターが解禁。寺西のコメントも到着した。

■人情に厚い探偵たちが天文館の再開発問題に巻き込まれる

本作は、困ってる人たちを見過ごせない人情に厚い探偵たちが訳ありのシングルマザーに手を差し伸べたことをきっかけに、天文館の再開発問題に巻き込まれていくさまを描いた作品。無謀と知りながらも街を想い、人との絆を大切にしていく探偵たちの物語が展開される。

本予告は、密かに探偵業を営む寺西演じる宇佐美蓮が、天文館モールをアロハ姿で歩く姿から始まり、小さな息子の手を引きながら、帽子を深くかぶり周囲を警戒しながら歩くシングルマザー・凪（大原優乃）、蓮の相棒の健斗（肥後遼太郎）の姿へと続く。

そんななか、凪の息子が何者かに連れ去られ、大物政治家の板倉雄馬（西岡徳馬）が蓮に問いかける。「君はどうして、そこまで天文館を守りたいんだね？ 」と。

映像の後半では、C＆Kが歌う主題歌「相思相愛 with SOIL＆“PIMP”SESSIONS」の軽快な音楽に乗せ、天文館が再開発されることを知った蓮と健斗が動きだす。 一方、凪は元夫の靖幸に息子の翔真を渡すと告げているがはたして…。

そして最後に「前を向いて歩くんだよ！ 下ばかり向いてたら光に気づかないだろ」と蓮が優しく凪に語りかけ、温かな感動を予感させる映像に仕上がっている。

本ポスターは、鮮やかなアロハシャツ姿で夕暮れの鹿児島湾をバックに、憂いを帯びた主人公・宇佐美蓮の姿とともに「守りたい人たちがいる。 その想いが勇気になる。」というキャッチコピーが添えられている。一緒に生活する街の人々のへの想い、そしてそこまで守りたいと思う蓮の本当の理由とは？ また、ポスターには天文館に引き寄せられた凪、親友の健斗、再開発を進める板倉雄馬などそれぞれの思惑を秘めた面々も顔を揃えている。

映画『天文館探偵物語』は、11月21日より鹿児島県にて先行公開、12月5日よりTOHOシネマズ日比谷他にて全国公開される。