¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×ÀÐÀîÍ´´õ¤¬´«¤á¤ë³¤³°Ä©Àï¡¡¼¡À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ÖÎÉ¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡×
ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬ÍèÆü
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¤¬¡Ö³¤³°Ä©Àï¡×¤Î´«¤á¤òÀâ¤¤¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï8Æü¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖQoo10 presents ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥ê¡¼¥º 2025¡×¤ÇSV¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¡£²¤½£²¦¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¤ò¤ß¤»¤Æ3-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¸å¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂç»þÂå¤Ë³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï11Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÏÆüËÜ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¡£ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·Ð¤Ê¤¤¤Ç¤Î³¤³°Ä©Àï¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤â¤Þ¤ì¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¤½¤Î¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿È¯¿®¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö³¤³°¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö³¤³°¤Ç¤ä¤ëÎÉ¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Öº£²ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡4Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¤äº£Ç¯¤«¤é2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¤µ¤é¤ËËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤È¡¢¥Ð¥ì¡¼³¦¤ÏÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ÏÂåÉ½¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£¹ñÆâ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢³¤³°¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï³¤³°¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·ó¤Í¤ÆÍèÆü¤·J¥¯¥é¥Ö¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï°ÛÎã¤À¡£Ä¹¤¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀÐÀî¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½°Ê³°¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÃæÂçÂ´¶È¸å¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Öº£²ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢Âç¤¤µ¤È¤«Ç÷ÎÏ¤È¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È2»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÀÐÀî¤È¹â¶¶¤Ï¡ÖÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤³¤È´¿·Þ
¡Ö³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÎÉ¤µ¤âÆñ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀÐÀî¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï¾¯¤·»ö¾ð¤¬°ã¤¦¤«¤é¤À¡£Âç¥ê¡¼¥°¤ä²¤½£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡¢NBA¤ÈÆüËÜ¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼ÂÎÏÅª¤Ë¤âÇ¯Êð¤Ê¤ÉÂÔ¶øÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï³¤³°¤ÈÆüËÜ¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿SV¥ê¡¼¥°¤Ç¤µ¤é¤Ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¤ª¤«¤·¤Æ³¤³°¤ËÅÏ¤ë°ÕÌ£¤âÇö¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¹â¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¤ÏÀÐÀî¤ÎÎÙ¤Ç¡ÖÆüËÜ°Ê³°¤Î¥ê¡¼¥°¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤âÆüËÜ¤âÎÉ¤µ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£SV¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£SV¥ê¡¼¥°¤¬¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤â¡¢ÆüËÜ¤È³¤³°¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡×¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê³¤³°¤Î·Ð¸³¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¤½¤Î¹â¤µ¤ä¥Ñ¥ï¡¼¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤àÃæ¤ÇÀº¿ÀÅª¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£Âç²ñ¤â¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬´í¤Ê¤²¤Ê¤¯2Ï¢¾¡¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ò¹µ¤¨¤¿Îý½¬»î¹ç¤ÎÍ×ÁÇ¤â¶¯¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÈó¸ø¼°Àï¤À¤±¤ËÃ±½ã¤ÊÀïÎÏÈæ³Ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢»î¹çÃæ¤Î½¤ÀµÎÏ¤ä¥×¥ì¡¼¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ê¤É¤Ï²¤½£²¦¼Ô¤¬ÃÊ°ã¤¤¤Ë¾å¤Ë¤ß¤¨¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¡¢¤Þ¤Àº¹¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤È²¤½£¤Ê¤É³¤³°¥Á¡¼¥à¤Îº¹¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤¯¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤¤¤¤¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÐÀî¤È¹â¶¶¤Ï¡ÖÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ï´¿·Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ç¤Ï¹â¹»¡¢Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¼Â¶ÈÃÄ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢Á´ÆüËÜ¡ÊÆüËÜÂåÉ½¡Ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡×¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤â¡×¤È»×¤¦»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï1998Ç¯WÇÕÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁ´°÷¤¬J¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¸å¤ËÃæÅÄ±Ñ¼÷¤¬¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢°ìµ¤¤ËÁªÂò»è¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÃæÅÄ¤ËÂ³¤¡Ö³¤³°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡×¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¤É¤â¤âÁý¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î°ÜÀÒ¡×¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤«¤éÄ¾ÀÜ³¤³°¤ËÅÏ¤ëÁª¼ê¤â¸½¤ì¤¿¡£²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¶¥µ»ÎÏ¤â¸þ¾å¡£º£¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï³¤³°ÁÈ¤À¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÐÀî¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¾ï¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤éÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç³¤¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÁª¼ê¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐÀî¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£