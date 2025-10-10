2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。指揮官たちが、W杯への誓いを語りました。

■ベスト8に入れば何が起きてもおかしくない

森保「我々は今、W杯でチャンピオンになる、世界一になるという目標に向かってチャレンジしています。でも現実はベスト8にまだ一回も行ったことないので、ベスト8が現実的な目標かなと」

エディー「どのチームもW杯に行くからには決勝トーナメントを目指します。（まずは）ベスト8に入りたい。ベスト8に入れば何が起きてもおかしくありません」

森保「エディーさんもベスト8に入れば何が起こるか分からない、優勝できるグループに入るってことだっていうことをおっしゃられましたけど、まさに現実的な目標はもちろん持ちながらも、世界一になるという目標を強く持って厳しい戦いを勝っていけるように力をつけたいなと思います」

■W杯で必要な力

エディー「ワールドカップで重要なのは、いい勝利のあとに気持ちをリセットして次に向かえるかどうかです。ワールドカップでも大きな勝利のあとには短い準備期間しかなく、周囲から賞賛されますが、気持ちを引き締めてもう一度ゼロから戦う必要があります。経験がないと最も難しいチームスキルの一つだと思います」

今年7月、強豪ウェールズ相手に歴史的勝利を収めるも連勝のチャンスを逃したラグビー日本代表。

エディー「ウェールズ戦勝利の後、リーチ マイケルでさえ少し安心したと思います。次の試合には十分な準備ができませんでした」

森保「一喜一憂し過ぎず、常に自分たちがベストの力を発揮できるように準備して戦いに挑みたいと思います。ワールドカップで勝つためには少数のレギュラーだけで勝てるのではなくて、26人の選手が長期間の戦いの中で、先発でもサブでも同じ力を発揮できるように、チーム全体の力をつけていかなければいけないかなと思います」

森保監督は先月のアメリカ遠征の連戦でもスタメン全員を入れ替え、連戦後、森保監督は選手たちにその必要性を唱えました。

森保「固定された11人だけでワールドカップを獲れると思ったらそんなこと大間違いだから。絶対システムや人の変化は必要。ここは絶対トライしていくので」

エディー「サッカーでは日本はまだ世界のトップグループに入っていませんが、ぜひそこに食い込んでほしいです。サッカー（日本）代表を応援しています」

■今夜、森保JAPANが試される

10日(今夜）、サッカー日本代表はパラグアイ代表との一戦を迎えます。W杯南米予選でブラジル、アルゼンチンを撃破し、勢いに乗っているパラグアイ。

森保「2010年の南アフリカのワールドカップの時にはパラグアイにPK戦の末負けてしまい、ベスト8というところにたどり着けなかった強豪です。その相手にまずは自分たちから仕掛けていく、攻撃でも守備でも入りのところからアグレッシブに戦い、最後ゲームを勝ち切れるように戦えたらなと思います」