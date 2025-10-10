俳優北村有起哉（51）が9日、主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（木曜午後10時）完成披露舞台あいさつに登壇した。

“名脇役”が、地上波GP（ゴールデン・プライム）帯で初めて主演の座を射止めた。「え？ いいんですか？ って感じ。そういう（主演をする）ビジョンをまるでイメージしていなかったので本当に驚きました」と笑いつつ、「岡田（惠和）さんのオリジナル脚本で、松任谷（由実）さんに書き下ろしで新曲を書いていただいた。すごい化学反応が起こると思います」と期待をふくらませた。

父に昭和の名優、北村和夫さん、姉に女優北村由里（54）を持ち、妻も女優高野志穂（45）と芸能一家で役者生活を送ってきた。撮影現場でも“座長”の立場だが「座長らしさを考えたりしますけど多分崩壊するので（笑い）、いつも通りのスタンスでお芝居をしている」といい、「飲み物に例えたらさゆ。体中にしみわたる心地よさを想像できるので、最終話まで見届けてもらいたい」。自然体で、ユーモアあふれる温かい物語を引っ張っていく。

仲間由紀恵（45）小野花梨（27）石井杏奈（27）も登壇した。