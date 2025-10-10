北海道出身の安住紳一郎アナは「私はずっとジンギスカンブーム」と豪語しますが、いま“20年ぶり”にジンギスカンが再びブームに。そのワケとは？

「いくらでも食べられる」女性にも人気

午後6時半には多くの客でぎっしりの『大衆ジンギスカン酒場 ラムちゃん 有楽町店』（東京・千代田区）。

看板メニューは、塩〆熟成上ラム肩ロースや赤身ももなど4種類のラム肉が楽しめる「ジンギスカン贅沢コース」（4400円※2名〜）です。

THE TIME,マーケティング部 山根千佳部員：

「お肉がめっちゃ柔らかい。歯ごたえもあって脂もさっぱりしていて、いくらでも食べられちゃう」

他にも飲み込めるほどに薄くスライスしたラム肉を味わえる「飲めるジンギスカン」（968円）も大人気です。

昼間も営業開始からわずか10分でほぼ満席。

ランチ限定の「塩〆熟成ジンギスカン定食」は、塩〆熟成上ラム肩ロース＆定番ジンギスカンの2種類のラム肉11枚に、野菜・ご飯・スープのバイキングが付いて1628円。（※値段は店舗により異なります）

20代女性客：

「1000円ちょっとでおいしいラムが食べられる。ただ、臭いがすごいので会社にファブリーズを用意して2人でかけあっている（笑）」

あまりの人気ぶりに今後は店舗数を3倍に拡大する予定だといいます。

『牛角』でもジンギスカン

都内だけではなく、千葉県の『ヤマダモンゴル 千葉津田沼店』（船橋市）も大盛況。

「焼肉よりジンギスカンの方が好き」（30代女性）

「前は焼肉だったけど最近はジンギスカンの方が多い」（50代女性）

そして、あの『牛角』もジンギスカンに参入。

11月末までの期間限定で、北海道のラム専門店「羊々亭」が監修した「塩ジンギスカン」などが味わえます。

20年ぶり「第3次ブーム真っ只中」

ジンギスカンは「度々ブームになっていた」と話すのは、グルメサイトが運営する「外食市場の調査・研究機関」の研究員・田中さんです。

『ホットペッパーグルメ外食総研』田中直樹所長：

「第1次ジンギスカンブームは2001年頃。牛・豚・鶏に次ぐ“第4の肉”として注目されたのがきっかけ」

▼2001年頃、狂牛病の感染の広がりでラム肉が注目され

▼2005年には、健康ブームにのり東京でもジンギスカン専門店が次々と開業。第2次ジンギスカンブームを迎えたといいます。

田中所長：

「そこからしばらく空いたが、“第3次ジンギスカンブームがまさに今、真っ只中にある”」

人気のワケは「生」＆「価格」

なぜ今、再びブームが来ているのか…？

理由の1つは、【生ラム肉】の広がりです。

実は、少し前までラム肉は「冷凍」がほとんど。冷凍ラム肉は、解凍する際に独特なクセを強く感じるようになってしまうのです。

しかし今、冷蔵技術の向上で“凍らせず新鮮なまま”届くようになり、多くの店でクセの無い「生ラム肉」が味わえるようになったのです。

『ヤマダモンゴル 千葉津田沼店』でも、一度も冷凍しない状態で海外から輸入したラム肉を提供し、「臭みが全然なくて食べやすい」「こんなに食べやすくなったんだ」と大好評。

おススメは、もも肉・ショルダー・肩ロースが入った「生ラム3種セット」（3025円）。生ラムだからこそできる食べ比べセットです。

山根部員：

「肩ロースやわらかい！めちゃくちゃジューシー。もも肉は脂が少ない分すごく食べやすい。クセが全然ないので、“それぞれ肉の味の違いをしっかり感じることができる”」

そして、ジンギスカン人気のもう1つの理由は【お手頃価格】なところ。

50代男性客：

「焼肉と比べると“確実に安い”」

現在日本で流通している羊の肉は「97％が輸入」で、その多くがオーストラリア産ですが…

『ヤマダモンゴル 千葉津田沼店』海老沢 学さん：

「日本向けに羊肉にかかってくる“関税がまだ緩和されていて安くなっている”。牛肉の同じ部位と比較すると“約3割安く”仕入れている」

「清涼感がすごい」進化系

専門店が増える中、進化系も登場しています。

『国際秘羊館』（東京・渋谷区）で出てきたのは、生ラム肉と一緒に大量のルッコラが盛り付けられた「モンゴル大草原」（1300円）。

スパイスのカルダモンを練り込んだバターで豪快に焼き上げて食べる進化系ジンギスカンです。

山根部員：

「清涼感がすごい。ルッコラがかなり爽やかで、お肉の旨味がかけ合わさっているので永遠に無限に食べられる」

第3次ジンギスカンブームはまだまだ続きそうな気配です。

（THE TIME,2025年10月8日放送より）