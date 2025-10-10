Ê¿Åè²Æ³¤¤¬¸ì¤ë¥Ð¥¤¥¯°¦¡ÖºÇ½é¤Î1Âæ¤Ï¥Û¥ó¥À¡¦VTR¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×
AKB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ê¿Åè²Æ³¤¤µ¤ó¡£2012Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯Ç®¤¬Éü³è¤·¡¢¸½ºß¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Ð¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¡È¥Ð¥¤¥¯½÷»Ò¡É¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÈ´·²¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿Åè¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥Ð¥¤¥¯Ê×Îò¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯°¦¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤ªÏÃ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¿Åè²Æ³¤¤µ¤ó»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉã¤Î±Æ¶Á
¡½¡½Ê¿Åè¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤«¤é»Ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿Åè¡¡»ä¤ÎÉã¤¬¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÉã¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¥Ä¥¤¥ó¤Ç¥¿¥ó¥Ç¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤¯Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤òÁà¤Ã¤Æ¡¢É÷¤òÍá¤Ó¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ê¿Åè¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤Ï¤·¤ì¡ª¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ç¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡ÁêÅö¹¥¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÀµ·î¤ËÊ¿Åè²È¤«¤é½Ð¤¹Ç¯²ì¾õ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Ð¥¤¥¯¤òÃæ¿´¤Ë»£¤Ã¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ää¼Ö¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë·»¤ÈÄï¤È»ä¤Î3¿Í¤¬¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Î¾Ã¼¤ËÉãÊì¤¬ÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£·»Äï¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¿¥ó¥Ç¥à¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÏ¢¤ì¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Éã¤Ï¾è¤ë¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¸¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¼«Ê¬¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¡¢Éã¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¼ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ø¤Î°¦¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¿Åè¤µ¤ó¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¡Ö»ä¤â¤¤¤Ä¤«¾è¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤âÄï¤â¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ê¿Åè¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ª»Å»ö¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡Ëè²ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ëµ¡²ñ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â»ý¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¶¡¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤»¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤¬¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Ò¶¡¤ÏÁ´¤¯¥Ð¥¤¥¯¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ñ¥é¥¤¥À¡¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Åè¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤í¤¦¤È¡©
Ê¿Åè¡¡¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¾è¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Éã¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ëºë¶Ì¸©¤Ë¤¢¤ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥³¡¼¥¹¤Ë·»ÄïÂ·¤Ã¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡ÍÑ¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å¾¤ó¤Ç¤âÅÚ¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤ËÄË¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤ò³«¤±¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤òÁà¤ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸øÆ»¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤òÁö¤é¤»¤¿¤¤¡¢Éã¤È2Âæ¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¹â¹»Â´¶È¤·¤ÆÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤ò¼è¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¯ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£¡ÖAKB48¤Îº¢¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¶µ½¬½ê¤Ë¡Ä¡×
¡½¡½ÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏAKB48»þÂå¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏAKB48¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÈµö¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏAKB48¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½AKB48»þÂå¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡©
Ê¿Åè¡¡Åö»þ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤¬¥ä¥Þ¥Ï¤Î3ÎØ¥Ð¥¤¥¯¡¦¥È¥ê¥·¥Æ¥£¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢É½Î©¤Ã¤ÆNG¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ë¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ë¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¸À¤¦¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¤Ï»ö¸åÊó¹ð¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½ÂçÃÀ¡ª ¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÆóÎØÌÈµö¼èÆÀ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿Åè¡¡¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¹³´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢AKB48¤Îº¢¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¶µ½¬½ê¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶µ½¬´ü¸Â¤Î9¤«·î¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¶µ½¬½ê¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤Þ¤¿È¾Ç¯°Ê¾å´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ä¤Ã¤È¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ½¬¤Ç1²ó¤âÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½AKB48¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ê¿Åè¡¡Åö»þ¤Ï¶µ½¬½ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¸ø¤Ë¤¹¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Åö»þ¤ÎAKB48¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Ø¸µAKB48¡Ù¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Î»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤Î¤«ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½AKB48Â´¶È¸å¤Î¡¢Ê¿Åè¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥Ð¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤È¡£
Ê¿Åè¡¡¤Ï¤¤¡£¥Ð¥¤¥¯¤Î»Å»ö¤Ï1¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤ó¤È¤ó¤È¼¡¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢»ä¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈµö¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁ´¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤À¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¾è¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬²¿¤«¤·¤é¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìµ»ö¤ËÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸øÆ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Ê¿Åè¡¡½é¤á¤Æ¤Î¸øÆ»¤Ï¡¢Éã¤¬»ä¤ÎÁ°¤ò¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÎØ¤Î¶µ½¬¤Ï¸øÆ»¶µ½¬¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¹Ö½¬²ñ¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¹¤´¤¯°ÂÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿Åè¤µ¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡©
Ê¿Åè¡¡¥Û¥ó¥À¡¦VTR¤Ç¤¹¡£ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖVTR¤¬½é¿´¼Ô¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÉã¤¬Ãæ¸Å¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤Î2¡Á3Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤«ÆóÅÙ¤Û¤ÉÉã¤È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¸«¤«¤Í¤ÆÉã¤¬VTR¤òÇä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë»ä¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤â¤¦1²ó¡¢ÄøÅÙ¤¬¤¤¤¤VTR¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤VTR¤Ç¤¹¡£Éã¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Çã¤¤Ä¾¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êVTR¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡ÊÌ¤ËÂç¤·¤¿¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êVTR¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢»ä¤¬¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢2ÂåÌÜ¤ÎVTR¤â¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ö»ÅÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥¤¥í¥ó¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ·Ï¤Î¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡Éã¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Éã¤Ï¤â¤È¤â¤È¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤È¤«»Ò°é¤Æ¤Ç10Ç¯¤°¤é¤¤¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Éã¤â°ì½ï¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤Ç¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤òËá¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¡©
Ê¿Åè¡¡23ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¡¢Ã±È¯¤Ç¥Ð¥¤¥¯»¨»ï¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éã¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Î¾ì½ê¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤È¤«¤â¡¢Éã¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¸¤ãÁ´Á³¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«·ù¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡¤¢¤Þ¤ê¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÊÌ¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤¬·ù¤¤¤Ç¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÄÌ¤êÍ·¤ó¤À¤«¤é¤â¤¦1²ó¥Ð¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Åö»þ¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤¬Á´¤¯¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ê¿Åè¡¡¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ÏÃ¯¤«¤È¥³¡¼¥¹¤Ç¶¥Áö¤¹¤ë¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»Å»ö¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ÎÎý½¬²ñ¤Ë¤ÏÉÑÅÙ¹â¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Îý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì±þ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Î¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡
ºÇ°¦¤Î°ìÂæ¡¦¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£ V7·¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡½¡½¥Ð¥¤¥¯Ê×Îò¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥ó¥ÀVRX400¤â¤ª»ý¤Á¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡Âç·¿ÆóÎØÌÈµö¤ò¼è¤ëÁ°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÉã¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ÏVTR¤è¤ê¤â°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ëVRX¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Ö¸¡¤âÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÉüµ¢¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Âç·¿ÆóÎØÌÈµö¤ò¼è¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
Ê¿Åè¡¡¥Á¥Ð¥Æ¥ì¤ÎÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥Ð¥¤¥¯TV¡Ù¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥á¥¤¥óMC¤ÎÊý¤È2¿Í¤Ç2Âæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬ÉáÄÌÆóÎØÌÈµö¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¿·¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂç·¿ÆóÎØÌÈµö¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç·¿ÆóÎØÌÈµö¼èÆÀ¤ò·è¤á¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¾è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ê¿Åè¡¡¤Þ¤ÀÃÎ¼±¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂÎ³ÊÅª¤Ë¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ð¥¤¥¯¤Ïµ¬³Ê³°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢400cc¤«¤é900cc¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç°·¤¤¤¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¯¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»Å»ö¤Ç¾è¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£V7·¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½Ð²ñ¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¿Åè¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢½÷¤Î»ÒÊ£¿ô¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë´ë²è¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤È3Âæ¤Î¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£V7·¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¢¤½¤ì¤«¤é¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¡Ö¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦Æ±¤¸´¶ÁÛ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£V7·¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ï¥»¥Ñ¥Ï¥ó¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¸ÄÀÅª¤Ê¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤«³Ú¤À¤±¤À¤È¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È¤«¡ÖÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÀ¤Ç¡¢¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Çã¤¦¤Þ¤Ç9¤«·î¤°¤é¤¤Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Çº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡»ä¼«¿È¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½éÂå¤ÎVTR¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤â¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¥°¥í¡¼¥Ö¤â¥Ö¡¼¥Ä¤âÉã¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¼Ö¤Ç¾è¤ê½Ð¤·¤¬130Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Çí´í°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤Çã¤¤Êª¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¥Ð¥¤¥¯¤ÏÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Ê¿Åè¡¡Ç¼¼Ö¸å¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢Éã¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥®¥¢¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥Ú¥À¥ë¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´Àá¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤ò²þ¤á¤ÆÂ¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡É¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï²¿¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤Ä´À°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾è¤Ã¤Æ¤ë¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë»×¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
V7·¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤³
¡½¡½¹ØÆþ¤«¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤Þ¤¿¤½¤Î´Ö¤Ë¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¤Ê¤É¤Ï¡©
Ê¿Åè¡¡¹ØÆþ¸å5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¤Û¤Ü¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ãÀµ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¸ÂÄê¼Ö¡ÊÉ®¼ÔÃí¢¨V7·¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÏÀ¤³¦¸ÂÄê750Âæ¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ØÆþÅö½é¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¼¡¤Î¥Ð¥¤¥¯¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡½ãÀµ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥¬¡¼¥É¤È¥¨¥¥Ñ¥¤¤Î¥¬¡¼¥É¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆºÇ½é¤«¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥«¥¿¥í¥°¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ÏËÜ¹ñ»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÇ¼¼Ö¸å¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ö¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼è¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥¬¡¼¥É¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤¤¤¦¤è¤êÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½YouTube¤ÎÆ°²è¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¤´¼«Ê¬¤Ç¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡Éã¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÚÎÌ¤Î¤â¤Î¤Ë¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó´Ø·¸¤Ç¤¤¤¦¤È¥ê¥¢¥µ¥¹¤âÀÖ¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í¤È¤«»Å»öÀè¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÀÖ¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¤ÎÀÖ¤Ç½½Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤³¤ÎV7·¥ì¡¼¥µ¡¼¤Îµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¿Åè¡¡¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¤ÈÌÜ¤ò¼æ¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥È¥«¥¦¥ë¤Ë¥¼¥Ã¥±¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö£·¡×¤Ã¤Æ¿ô»ú¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î£·¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡ÖV7·¡×¤Î¡Ö£·¡×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ê¿Åè¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡£¥½¥í¥Ä¡¼¤Îµ¤¤Þ¤Þ¤µ¡¢µ¤·Ú¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë
¡½¡½VTR¡¢VRX400¡¢¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤È3Âæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊ¿Åè¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
Ê¿Åè¡¡¤¢¤È¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡ÊCT125¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉã¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤È4Âæ¤â¡ª ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤êÊ¬¤±¤ò¡©
Ê¿Åè¡¡¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£¤Ï±ó½Ð¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°ÍÑ¡¢VTR¤¬¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥ÊÍÑ¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¤¬ÅÔÆâ¤òÁö¤ë¤È¤ÍÑ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£VRX¤Ï¤ªÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£¤Ï¤ªµÙ¤ßÃæ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¹Ô¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÏËÌ´ØÅì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÀÆàÀî¡¦ÀÅ²¬Â¦¤Ë¹Ô¤¯¤Èµ¢¤êÆ»¤¬¤¹¤´¤¯º®¤à¤Î¤Ç¡¢ËÌÂ¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥³¡¼¥¹¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤ÏÃáÉã¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÁö¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤Î³°Ë¼¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤Æ»¤ò¤¿¤ÀÁö¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤Æ²÷Å¬¤ËÁö¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁö¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢»ä¤¬¥½¥í¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏYouTube¤ò¤ä¤ê¤À¤·¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏµÙ¤ß¤ÎÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÉã¿Æ¤È¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ÎÎý½¬²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯Í§Ã£¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢YouTube¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥½¥í¥Ä¡¼¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢µÙ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¡£µ¤³Ú¤Ç¡¢²¿¤Ë¤âÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¥½¥í¥Ä¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÃ¯¤«¤È¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°Àè¤Î³Ú¤·¤ß¤È¸À¤¨¤Ð²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¿Åè¡¡¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢°ñ¾ë¤Ë300±ß¤Ç¤«¤Ë½Á¤¬°û¤á¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢»Å»ö¤ÇÁö¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤ò¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥½¥í¥Ä¡¼¤Ç¤Ê¤¾¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¥¤¤Ê½Ö´Ö¤Ï
¡½¡½Ê¿Åè¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ÀÃë´Ö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤°¤Ã¤Èµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ëº£¤´¤í¤Î»þ´ü¤Ë¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÃ¤·¤¤É÷¤ò¥Õ¥ï¤Ã¤ÈÍá¤Ó¤¿»þ¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥¤¥¯¤Ï¤³¤ì¤¬Âé¸ïÌ£¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëº£¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢6·î¤´¤í¤ÎÍ¼Êý¤Ë²¹¤«¤¤É÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤ëº¢¤È¤«¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡ª
Ê¿Åè¡¡¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤À¤È¡¢Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç´Ý1ÆüÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó1²ó¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤Æ¥¿¥¤¥à¤¬0.1ÉÃ¤Ç¤âÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Ã£À®´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤Ç¤â¤¦1²óÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÆ¸½¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤â¤Þ¤¿³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡£1ÆüÁö¤Ã¤Æ´À¤ò¤«¤¤¤¿Í¼Êý¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤â¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥¤¥¯¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±¿Å¾¤Ï¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È°Ê³°¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤´¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤â¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢¤¿¤ÀÁ°¤ò¸«¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Çµ¤¤¬³Ú¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥óMC¡×
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆüËÜ°ì¼þ¤·¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤«¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Ô¤±¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£YouTuber¤Î»Ò¤ÏÆüËÜ1¼þ¤·¤Ê¤¬¤éÊÔ½¸¤·¤ÆÆ°²è¾å¤²¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÂ¾¤Î¤ª»Å»ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤âÆñ¤·¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª»Å»ö¤Ç¾è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤Ë¤â½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Éã¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦²¶¤è¤ê¥Ð¥¤¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ëº£¤Î»Å»ö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¥ì¡¼¥¹¤Î¼èºà¤È¤«¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¼ê¤Î¤³¤È¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤È¤«¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½Í½½¬¤â¶ì¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥Ð¥¤¥¯¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿Åè¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢MC¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÈÖÁÈ¤Î´é¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
Ê¿Åè¡¡½÷À¥é¥¤¥À¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤ÎÁí¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï»ä¤¬º£Ãå¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÁý¤¨¤¿¤«¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤À¤±¤É°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃóÎØ¾ì¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯Ê¸²½¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤ÎÉã¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ40Âå¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼¡¤ËÁÀ¤¦¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥à¤â¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤ËÂç·¿¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Âç·¿¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¥Ð¥¤¥¯¤·¤«¾è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦Ì¤Íè¤¬É¬¤ºÍè¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¹¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¼Â¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥â¥È¥¸¥à¥«¡¼¥ÊÍÑ¤ÎVTR¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¥À¥ó¥Ñ¡¼¤È¤«¥Ê¥¤¥È¥í¥ó¤Î¥ê¥ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Áö¤ê¥á¥¤¥ó¤Î¥«¥¹¥¿¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ì´¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿Åè¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¿Åè¡¡¿Æ»Ò¤Îå«¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÏÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ë¥¤¥³¡¼¥ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ëÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤ÏÁ´Á³µ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¾è¤ë»þ´ü¤Ï½µ¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¤¬²ÈÂ²¤È»ä¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥¤¥¯¤Ï²ÈÂ²¤Îå«¡¢¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤´²óÅú¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÁ´¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¿Åè¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡ÚÊ¿Åè²Æ³¤¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¡Ö¥â¥È¡¦¥°¥Ã¥Ä¥£ V7·¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¡Û
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿´Ý»³¹ä»Ë¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿µíÅç¥Õ¥ß¥í¥¦
