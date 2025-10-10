スコットがPSのロースターから外れる

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズと地区シリーズ第4戦を戦う。試合前にはタナー・スコット投手が怪我のためナ・リーグ地区シリーズのロースターから外れた。チーム最多23セーブの左腕の離脱にSNSでは「スコット故障マジか……野球の神様スコットに対してあんまり過ぎる……」と驚いていた。

ロバーツ監督はこの日の取材で「私の理解する限りでは、下半身にできた膿瘍の切除を行ったとのことだ。小さな処置だ」と説明。「正直なところ、私はこの件について多くを知っているわけではない。しかしながら、彼は順調に回復していることはわかっている。そしてこの処置は昨日行われた」と語った。

スコットは今季4年7200万ドル（約110億円）でドジャースに加入。シーズン序盤は好調だったが、後半戦は16登板で0勝2敗、防御率6.92と不振に陥った。チーム最多23セーブを挙げた一方で、セーブ失敗もメジャー最多の10回を数えた。8日（同9日）のフィリーズとの地区シリーズ第3戦に敗戦後、デーブ・ロバーツ監督は「個人的な事情」でスコットを起用できなかったと説明していた。

プレーオフでの巻き返しを期待していたところにまさかの悲報。SNSでは「大魔神スコットがいないのは寂しいですね」「スコットはどうやら怪我で手術も受けていたらしい汗 お大事に汗」「スコット、手術してたのか……」「スコット膿瘍の手術をしたんですね やっぱ体調悪かったのかな 早く良くなるといいですね」「スコットが手術？ 個人的な理由が手術とは……ビックリした」と悲しみの声が相次いだ。（Full-Count編集部）